Recenze filmu Zúčtování 2. Lahodný žánrový koktejl pro příznivce bromance komedií a pořádné akce

Zúčtování (The Accountant) bylo zprvu malým filmem s netradičním akčním hrdinou, nicméně se stalo nečekaným hitem, který nejen že vydělal trojnásobek svého rozpočtu, dokonce zaznamenal značný úspěch na fyzických nosičích. Otázkou tedy není ani tak, proč se dočkal druhého dílu, jako spíš proč jsme na Zúčtování 2 (The Accountant 2) čekali tak dlouho.

Čekání se nicméně vyplatilo, druhý film o autistickém účetním-zabijákovi přináší do vyprávění staré vzorce a ozvláštňuje je novým typem příběhu. První film byl relativně přímočarým detektivním thrillerem, jenž autismem nahrazoval některé znaky klasických hrdinů.

Druhý díl si se znaky postav hraje podobným způsobem, přitom ale pracuje s o něco zamotanějším vyprávěním a několika rozličnými narativními vzorci zároveň. Přitom představuje o dost odlehčenější podívanou. Třebaže sleduje více postav naráz a zahrnuje o dost tíživější téma, daří se mu vystavět především funkční akční komedii, která stojí jak na hereckých výkonech, tak na propracovaném scénáři. Ten vypadá jako několik různých filmů poslepovaných dohromady, překvapivě to ale funguje.

Zúčtování 2 představuje několik vrstev různých typů příběhů, které se odehrávají v podstatě jeden přes druhý. Na počátku zápletky stojí smrt Raye Kinga (J. K. Simmons), bývalého federálního agenta a toho času soukromého detektiva, jehož vraždu se snaží objasnit nepravděpodobný tým složený z jeho bývalé parťačky Mediny (Cynthia Addai-Robinson), neurodivergentního uprchlíka před zákonem Christiana Wolffa (Ben Affleck) a jeho odcizeného bratra, nájemného vraha Braxtona (Jon Bernthal). Společně rekonstruují Kingův poslední případ, jenž by seděl do detektivního dramatu, a zjišťují, že King rozmotával případ, který by sám o sobě stačil jako zápletka samostatného akčního filmu.

Mnoho žánrů, jeden motiv

Snímek přitom následuje několik různých žánrových pravidel, přičemž každá z postav vnáší do příběhu trochu jiný žánr. Postavy přitom propojuje motiv osamělosti, ztráty a potřeby blízkosti, což motivuje Medinu v pátrání, oba dysfunkční bratry ke sbližování a jednoho z hlavních padouchů v tom, co dělá. Pro každého znamená stejná motivace různé žánrové konvence, přes něž se dávají dohromady i rozcházejí. Kromě tohoto významového motivu, jenž postavy propojuje psychologicky, je spojuje i dějový motiv obchodu s lidmi, jenž byl předmětem Kingova pátrání.

Celkově to vypadá tak, že dějový motiv obchodu s lidmi svedl dohromady skupinu postav, přičemž každá patří do trochu jiného filmu a významový motiv osamělosti a ztráty je tím, co mají společné. To umožňuje snímku přecházet mezi různými žánry, což je samo o sobě zajímavý nápad. Nicméně určitá výzva vězí v tom poskládat je způsobem, aby se různé segmenty vyprávění vzájemně nerušily a aby celek působil kompaktně. Naštěstí se to tvůrcům daří, a to právě díky významovému motivu, jenž vše propojuje.

Bratrské duo film táhne

Zúčtování 2 je tak skvělým mixem nejen různých žánrů, ale různých typů filmu. Prolíná se v něm detektivka, akční gangsterka i buddy komedie. Detektivní rámec přitom slouží jako nástroj, co posouvá hrdiny vpřed a nutí je odhalovat další vrstvy děje, zároveň jim umožňuje mezi typy snímku přepínat. Zamotaná kauza přitom působí trochu nepřehledně, zejména díky tomu, že potřebné stopy hrdinové odhalují díky Christianovým matematickým schopnostem. Nicméně i díky tomu, že tvůrci jednají s detektivkou jako s „pouhým” nástrojem, to tolik nevadí a daří se jim získat divákovo srdce dalšími polohami, jimiž díky vyšetřování proplouvají.

Vztahová rovina Christiana a Braxtona má skvělý náboj a funguje především díky tomu, jak jsou postavy napsané jako individuality. Extrovertní zabiják a zamlklý autista se snaží sblížit spolu i s jinými lidmi, díky jejich nátuře se jim to ale nedaří. Vztahové drama je přitom kořeněné komediálními momenty, přičemž humor vychází z jejich protichůdných povah. Postavy jsou funkční v dramatických i komediálních momentech, čemuž nemálo pomáhá herecký talent Afflecka i Bernthala. Třebaže z Afflecka byla v posledních letech cítit spíše únava, v roli Christiana podává energický výkon a viditelně umí svého hrdinu prodat jak ve vážné, tak v komické poloze.

Se stejnou vervou strhává pozornost Jon Bernthal jako žoviální profesionální zabiják, jenž během filmu předvede celkem působivou škálu emocí a obrovské charisma. Mezi oběma herci zároveň funguje výborná chemie. Každý jejich společný dialog je radost a způsob, jakým spolu fungují se výborně promítá i do společných akčních scén. Ty se vyznačují patřičnou razancí, každý výstřel či úder má velkou sílu a jsou nasnímány tak, aby se v nich divák perfektně orientoval. I díky tomu je Zúčtování 2 perfektním žánrovým koktejlem se zajímavými postavami a svižnou akcí.

Hodnocení Zúčtování 2 působí jako několik filmů pospojovaných dohromady, ale provázaných tak, že vytvářejí jako funkční celek. Díky hravému scénáři a zvládnuté režii film svižně šlape a představuje lahodný žánrový koktejl jak pro příznivce bromance komedií, tak pro fanoušky dobře zrežírované akce. 8 /10

Zúčtování 2

