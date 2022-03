Recenze Hi-Fi zesilovače Rotel RA-1592MKII. Výborná japonská klasika v druhé generaci

I když to tak podle rozsahu produkce, košatosti historie a známosti ve světě nemusí vypadat, japonský Rotel je dodnes rodinnou firmou – tedy rodinnou ne v tom smyslu, že by pouze členové rodiny stáli za vývojem a výrobou produktů, ale od založení přes více než 60 lety stojí rodina Tachikawa v čele společnosti a určuje její směřování a tedy v konečném důsledku i zvukový styl Rotel. To tak trochu znamená, že „mají prsty“ i v nejnovější generaci přístrojů s přídomkem MKII na konci.

Jak to hraje

Rotel RA-1592MKII jsme poslouchali v rámci hlavní redakční sestavy, tj. ve spolupráci s OPPO UDP-205 a Métronome DSC1 na Xavian Quarta Evoluzione přes filtr GMG Power Harmonic Hammer 3000P, kdy jsme pro srovnání měli Norma Revo SC-2 LN / Norma Revo PA 160 MR. Propojeno bylo kabely Nordost Heimdall 2, u zdroje signálu a předzesilovače Nordost Valhalla 2.

Rozmáchlý zvuk basy v „The Mooche“ od Dukea Ellingtona („The HMV Classics Collection“ | 1999 | HMV | 5 73483 2) Rotel značně utáhl, zkrotil a zahrál s pevností a autoritou. Zesilovač to určitě nijak nepřehání s objemem, je to spíše audiofilský, maličko sušší bas, ovšem zase pěkně texturovaný, rozmanitý. RA-1592MKII má autoritu, zvládá předat to napětí ve strunách i sílu tónu a byť nemáte pocit, že by roztřepal podlahu, bude se vám líbit, jak snadno a pevně se spustí až k nejhlubším polohám.

Velkou sebejistotu a čistotu ukázal Rotel také ve středním pásmu, kde dokázal už pěkně precizně oddělit jednotlivé vokálisty z King’s Singers v Morleyho „Now is the month of maying“ („The HMV Classics Collection“ | 1999 | HMV | 5 73483 2). I tady je cítit, že zvuk je velmi neutrální až místy trochu sušší, ne ovšem naštěstí studeně technicistní. RA-1592MKII má přednes kompaktní, drží linii a výtečně propracovává jednotlivé vokály až k drobným nuancím, takže máte pocit velmi dobré čitelnosti a čistoty.

Přímý a jasný zvuk činelů v „Blowin‘ Free“ od Wishbone Ash („Argus“ | 1991 | MCA | MCAD 10234) v podání RA-1592MKII zůstal precizně neutrální, ale nebyl odtažitý – zesilovač nezdůrazňuje žádnou velkou jiskřivost, nesnaží se podtrhnout znělost, prostě nechává nahrávku projít takovou, jaká je. Objemově pak výšky vůbec netrčí ani nechybí, celá reprodukce obecně je vyrovnaná.

Energeticky košatou a šťavnatou verzi Händelovy „Suite for keyboard Vol. 2, No. 4 in D minor, HWV 437: Variation No. 2“ v podání Jacques Loussier Trio („Baroque Favorites“ | 2001 | Telarc | 0089408351624) zesilovač podal s důrazem a silou, která odpovídá jeho váhové třídě, máte pocit, že reprodukce je hodně autoritativní, napjatá a sebevědomá klidným způsobem. Ducavý a bublavý bas je lehce zkrocený, spíš faktický než emotivní. Přesnost a intenzita jsou ale výtečné.

Ruku v ruce s tím jde pak samozřejmě i pocit dobrého rozlišení - RA-1592MKII je urovnaný, čistý, klidný a přímočarý, takže odhalí vaši nahrávku čistým a konkrétním způsobem, vlastně až tak nějak jednoduše, lehce sušeji. Kompaktní zvuk je dobře čitelný a ani Rossiniho „Finaletto: Di si felice innesto“ z „Il barbiere di Siviglia“ (Neville Marriner / Academy of St. Martin in the Fields | 1995 | Philips | 446 448 2) nesklouzává k chaosu nebo nečitelnosti. Je to usazené, konkrétní a jednoznačně dobře prokreslená, byť to díky neutrálnímu podání není nijak okatě prezentováno.

Ukotvený je zvuk dobře i z pohledu podání prostoru – orchestr v Mussorgského „Noci na Lysé hoře“ (Moscow Radio & TV Symphony Orchestra | „Classical Sampler“ | 1987 | MFSL | UDCD 502) je dobře rozložený v pravolevé i předozadní ose, působí tak nějak přirozeně a nekomplikovaně. Lokalizace jednotlivých zvuků je dobrá, klidná, RA-1592MKII je konkrétní a už dostatečně samozřejmý, ničím na sebe nepřitahuje pozornost.

RA-1592MKII pak emotivní „Christmas Day“ od Robina Gibba („Titanic Requiem“ | 2012 | Rhino | 2564661065) pojal spíše trochu jako nákres technické podoby nahrávky, ovšem zvuk byl jasný, konkrétní a snadno přehledný. Není to líbivý nebo muzikální zvuk, jaký má kupříkladu A14MKII ze stejné generace, ale je velmi autentický a tím vlastně nechává vyniknout hudbu jako takovou – konkrétně tato byla ještě k tomu posazená zajímavě vzdušným způsobem do prostoru mezi reprosoustavami.

Verdikt

Velký zesilovač RA-1592MKII od Rotel zůstává i v druhé generaci tím univerzálně pojatým přístrojem se širokou analogovou i digitální konektivitou, kde je snad jen škoda toho, že Rotel nevyužil proces inovace k tomu, aby ethernetový port otevřel streamingu. Jinak ale zůstal zachován ten přesný, čistý a pevný, silný zvuk s autoritativní kontrolou. Pokud chcete své nahrávky slyšet s vysokou dávkou autenticity, nepřibarvené, přesně konturované a zřetelné, je RA-1592MKII velmi zajímavou možností, protože sám na sebe pozornost téměř nepoutá.

Rotel RA-1592MKII

Cena: 68 990 Kč

​Technické parametry

Výkon 350 W (při 4Ω) v SPL, 200 W (při 8Ω)

350 W (při 4Ω) v SPL, 200 W (při 8Ω) Celkové harmonické zkreslení <0,008%

<0,008% Intermodulační zkreslení <0,03%

<0,03% Frekvenční rozsah Phono - (MM) 20 Hz-20k Hz (0 ±0.5 dB), Line - 10 Hz-100k Hz (0 ±0.5 dB)

Phono - (MM) 20 Hz-20k Hz (0 ±0.5 dB), Line - 10 Hz-100k Hz (0 ±0.5 dB) Vstupní citlivost Phono (MM) - 5,2 mV / 47kΩ, RCA - 340 mV / 100kΩ, XLR - 540 mV / 100kΩ

Phono (MM) - 5,2 mV / 47kΩ, RCA - 340 mV / 100kΩ, XLR - 540 mV / 100kΩ Přetížení vstupu Phono (MM) - 52 mV, RCA - 3,5V, XLR - 5,5V

Phono (MM) - 52 mV, RCA - 3,5V, XLR - 5,5V Výstupní úroveň 1.9 V / 100 Ω

1.9 V / 100 Ω Odstup signál/šum Phono (MM) - 80 dB, Line - 103 dB

Phono (MM) - 80 dB, Line - 103 dB Frekvenční rozsah Digitální 10 Hz - 90k Hz (0 ± 2 dB, Max)

Digitální 10 Hz - 90k Hz (0 ± 2 dB, Max) Vstupy 3x RCA Cinch, 1x Phono (MM), 1x Symetrické XLR, 3x SPdif optika TOSLink, 3x SPdif koaxiální, 1x LAN

3x RCA Cinch, 1x Phono (MM), 1x Symetrické XLR, 3x SPdif optika TOSLink, 3x SPdif koaxiální, 1x LAN Výstupy 1x RCA Pre-Out, 2x Mono Sub

1x RCA Pre-Out, 2x Mono Sub Příkon St.by / provoz < 0,5 W / 500 W

< 0,5 W / 500 W Rozměry ( š x v x h ) 431 x 144 x 425 mm

431 x 144 x 425 mm Hmotnost 17,63 kg

17,63 kg Provedení černá / stříbrná

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice