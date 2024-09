Recenze Hi-Res Audio přehrávače HiBy R4. Pro tichý poslech si nastavte nejvyšší zisk

Plusy Skvělé ladění Detailní textury Mnoho funkcí Bohatá konektivita Minusy Horší displej Zvuk na nižší zisky Průměrné podání prostoru 8 /10

Vyzývavý vzhled, symetrický a nesymetrický výstup, sluchátkový zesilovač pracující ve třídě A, bohatá konektivita a plnohodnotný Android – to jsou hlavní taháky Hi-Res Audio přehrávače, nebo-li DAPu (Digital Audio Player) od HiBy. Zní to, jako by měl mít i vysokou cenu, ale nikoli, stojí rozumných 7 500 Kč.

HiBy R4 nabízí 1 obchod za cenu 7 490 Kč Srovnat ceny

HiBy R4 je DAP, který už má všechny potřebné funkce i dobrou kvalitu zvuku, avšak nestojí balík peněz. Nabízí se tedy jako dobrá volba pro omezený rozpočet, neboť levnější konkurence často nenabídne nějakou důležitou vlastnost jako třeba symetrický výstup s vyšším výkon pro náročnější sluchátka.

Mezi zápory můžeme zařadit displej, který nedosahuje vysokých kvalit ani vysokého maximálního jasu. Hudební projev je mírně plošší, pokud posloucháte na nižší úrovně hlasitosti na nízký zisk. Hudba nemá takovou dynamiku, ale všechno se spraví na vysoký zisk.

Celkově se DAP zaměřuje více na funkce, konektivitu a zajímavý vzhled než na kvalitu hudby. Papírové předpoklady se ne vždy promítnou i do praxe, takže si trošku podivný mix kladů a záporů více rozebereme na dalších odstavcích.