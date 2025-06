Recenze Ironheart na Disney+: Disney padá do pasti geniálních hrdinek, vše zachraňuje poslední díl

V druhém Black Pantherovi – Wakanda forever – se mihla nástupkyně Ironmana, geniální černoška z Ameriky, která si vyvinula vlastní ironsuit a v něm lítá, střílí a zachraňuje. No a novinka ze světa Marvelu na Disney+, seriál Ironheart, se jí věnuje podrobněji.

Když se podíváte jen na první díl, váš názor na styl vyprávění a příběh se napříč dalšími díly nezmění. Když se vám to bude líbit, bezva, bohužel se obávám, že v naší domovské kotlině to trochu narazí.

Nejsem cílová skupina, ale to nevadí

Podobně, jako byl Black Panther hlavně v afroamerických kruzích veleben do nebes, i Ironheart cílí hlavně na tuto diváckou skupinu. Ta bude jistě nadšená, že seriál věrně popisuje situace, rodinné vztahy a dynamiku v černošské komunitě pohledem afroamerických tvůrců. Současně seriál viditelně ještě vznikal ve fázi, kdy Disney tlačil zastoupení LGBT+ trochu víc na sílu, často na úkor smyslu a příběhu. Dnes jsme se v rámci odezdikezdismu už z tohoto extrému vrátili do normálu, kdy se to dá podat zcela přirozeně, v Ironheart to ještě trochu víc bije do očí.

Nudné klišé geniální hrdinky

Tohle vše dokážu plně přehlédnout a zařadit si vnitřně do škatulky, že prostě nejsem cílová skupina a někdo jiný z toho může být klidně nadšený. Já pak budu za něj rád. S čím mám ale větší problém, je neschopnost, nebo spíš obava Disney vykreslit ženské hlavní postavy s nějakými chybami, které poznáním svých limitů, pílí, okolnostmi a pomocí z okolí dokážou překonat a vyjít z toho vítězně.



U maminky v kuchyni se vyrábí nejlépe

Hlavní hrdinka Ironheart je prostě neprůstřelně a až absurdně geniální. Zatímco namistrovaný Tony Stark musel nastoupit na svou cestu hrdiny v jeskyni, kde na koleně zbastlil viditelně hrubý oblek, Riri Williams je od mala geniální inženýrka, silová pole vyrábí jak melouchy pro jiné studenty, u maminky v kuchyni si zbastlí špičkový létající oblek a k tomu pochopitelně i pokročilou AI, lepší jak ironmanův Jarvis. Zatímco Tony Stark mohl u Ironmana logicky a uvěřitelně zúročit své zkušenosti a technologie ze zbrojní výroby, Riri prostě bez jakékoli výbavy s pájkou a šroubovákem postaví cokoli, co zrovna scénář vyžaduje a CGI efekty dokážou vsadit do záběru.



Magický plášť tajemného původu

No a aby příběh aspoň nějak mohl fungovat, musí Riri zase dělat taková hloupá rozhodnutí, které nemají moc společného s nějakou logikou chytrého inženýra. Pod záminkou „potřebuji peníze na lepší materiály pro můj oblek“ se dá dohromady s partou existencí, kterou vede vůdce s magickým pláštěm, poskytujícím neviditelnost, neprůstřelnost a další dle potřeby magické schopnosti. Během děje seriálu Riri zjišťuje, že to kradení peněz bohatým asi nebude tak úplně sluníčkové a zkoumá, co ten magický plášť vlastně pohání.

Závěr zachraňuje

Nebudu rozhodně spoilovat. Přesto vás upozorním na poslední díl, na který se podívejte i když vám zbytek seriálu bude ukradený. Pokud totiž bude nakonec tento seriál něčím významný, rozhodně to nebude hlavní hrdinkou nebo nějakým pláštěm. V tom posledním díle se totiž konečně objeví ve světě MCU postava, která se čekala tak dlouho, až se z toho stal téměř meme, a hraje ji herec, jehož příchod do MCU je nečekaný, ale o to víc vítaný, protože této postavě přesně sedne.

První tři epizody jsou nyní dostupné na Disney+, celkem má seriál šest epizod, které jsme měli v předběžném přístupu k dispozici. Zbývající tři epizody se na Disney+ objeví příští týden druhého července.

Ironheart