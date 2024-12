Recenze MiniLED televizoru Hisense 65U7NQ. Dostupná cesta k prémiové kvalitě

Hisense 65U7NQ je držitel letošní ceny EISA, jakož to nejvýhodnější MiniLED TV a popravdě, ono to tak vlastně bude. Dostanete velmi jasný televizor s překvapivě kvalitním obrazem, skvělou výbavou, dobrý zvukem a svižným systémem. Pár kompromisů daných dostupnější cenou zde samozřejmě bude, ale nic zásadního.

Plusy Jasný, kontrastní s přesnými barvami Kvalitně nastavený obraz i bohaté možnosti úpravy Dobrý pro hráče i filmové fanoušky Malé zpoždění i rychlý obraz Svižný systém a dobrá výbava Minusy Méně detailů v tmavých přechodech 9 /10

Čínská značka Hisense v posledních letech výrazně boduje jak na globálním trhu s televizory, tak zde v ČR. Důvodem není však jen nízká cena, ale také fakt, že se v posledních letech snaží nabízet za dostupnou cenu MiniLED technologii, která dříve byla výhradně prémiovou a velmi drahou záležitostí. Právě model 65U7NQ představuje zajímavý pokus o průnik do střední třídy, když tuto technologii podsvícení nabízí za rozumnou cenu. A to prakticky bez jakýchkoliv kompromisů.

Tento 65" televizor kombinuje moderní ULED (což je firemní název pro QLED), podporu pokročilých HDR formátů včetně Dolby Vision IQ a zmíněné MIniLED podsvícení. Panel využívá Quantum Dot technologii rozšiřující barevné spektrum a množství barev. Jde v podstatě o přímou konkurenci pro QLED technologii od Samsungu, či TCL nebo Triluminos od Sony. Hráče potěší technologie Game Mode Pro, včetně AMD FreeSync Premium Pro a VRR až do 144 Hz. Podpora HDR formátů zahrnuje kompletní škálu včetně HDR10+, HLG a Dolby Vision IQ.

Vzhled, konstrukce a konektivita

Hisense 65U7NQ zaujme minimalistickým designem s tenkými rámečky a elegantním centrálním stojanem ve tvaru písmene V. Kovová konstrukce působí bytelně a kvalitně, přestože nejde o prémiový model. Šířka samotných rámečků je pouhých 6 mm po stranách a nahoře, spodní rámeček je mírně širší - 12 mm.

Zadní strana je z plastu, ale zpracování je však kvalitní. Stojan poskytuje dobrou stabilitu, ale doporučil bych opatrnost, pokud umístíte televizor nízko, tak například dětí mohou televizor se při případném kontaktu mírně rozkývat. TV máte 7 cm nad stolkem, takže případně je zde dost prostoru pro případné umístění soundbaru.



Potěší úchyty pro vedení kabelů. Nebudou pak viset volně za televizorem. Pod vyšším stojanem jsou pak vidět

Celková hloubka televizoru včetně stojanu je 26 cm, bez stojanu na stěně počítejte s tloušťkou 7,5 cm. Hmotnost 19,7 kg bez stojanu je přiměřená velikosti a konstrukci. Televizor lze samozřejmě připevnit i na zeď pomocí VESA držáku 400x400 mm.

Co se týče konektorové výbavy, ta je bohatá. Televizor je vybaven čtyřmi HDMI porty, z toho dvojicí ve verzi HDMI 2.1, jeden pak nabízí eARC výstup. Dva HDMI 2.1 porty podporují přenos 4K signálu při 120 Hz a nabízejí šířku pásma 40 Gbps, což je dostatečné pro všechny současné zdroje včetně herních konzolí nové generace.

Nechybí ani dva USB konektory, optický digitální audio výstup pro starší audio systémy, fyzický LAN port, CI+ slot pro příjem placených televizních kanálů a standardní anténní a satelitní vstupy. Pro hráče je důležitá podpora VRR (Variable Refresh Rate) včetně AMD FreeSync Premium a ALLM (Auto Low Latency Mode). Bezdrátové připojení je zajištěno pomocí Wi-Fi 6 (802.11ax) s podporou dual-band (2,4 GHz a 5 GHz). Samozřejmostí je Bluetooth 5.3 pro připojení sluchátek, překvapí dnes už vytlačovaný fyzický 3,5 Jack výstup pro sluchátka.

Dálkové ovládání následuje moderní trendy pouze v integraci dobíjecí baterie a dobíjení sluncem (nebo přes USB-C). Jinak jde o klasickou „tatranku“ s plnou numerickou klávesnicí a přímým přístupem k všem důležitým funkcím. Potěší tak všechny, které nemají rádi „minimalistické prcky“ s pár tlačítky. Jen možná Hisense mohl dát sluneční dobíjení na zadní stranu – takto se zbytečně prodlužuje už tak dost vysoký ovladač.

Systém a ovládání

Hisense už roky sází na vlastní operační systém VIDAA, zde ve verzi U7. Ten potěší svou svižností a intuitivností. Během testování jsme nezaznamenali žádné zpomalení ani při rychlém přepínání mezi aplikacemi. Systém je postavený na linuxovém jádře a optimalizovaný přímo pro hardware Hisense, což se projevuje na rychlosti reakcí.

Instalace je bezproblémová a rychlá, menu je logicky uspořádané do kategorií a najdete v něm vše potřebné bez zbytečného zahlcení funkcemi. Grafické řešení ve srovnání s konkurencí je po grafické stránce jednodušší a „staromilské“, což ale pomáhá s rychlejším zorientováním. Podobně zde není stále častější „rychlé“ menu na spodní liště se základním nastavením, ale jen klasická nabídka na boku. Asi jedinou výtku bych měl v logice přístupu k nastavení obrazu a zvuku, kdy zmáčknutí tlačítka pro přístup je první v pořadí položka „pouze zvuk“ pro vypnutí obrazu, funkce pro nastavení jsou až druhé – mělo by to být obráceně.

Systém nabízí všechny běžné streamovací aplikace včetně Netflixu, Amazon Prime Video, Max či YouTube, Apple TV+, Disney+. Všechny aplikace podporují přehrávání v maximální dostupné kvalitě včetně 4K HDR. Nechybí ani Voyo, IPTV služby jako Sledování TV, Lepší TV a další. Systém pravidelně dostává aktualizace, které přinášejí nové funkce a vylepšení stability. Během našeho posledních měsíců výrobce vylepšil zpracování pohybu a přidal podporu pro další formáty, zkrátka je vidět, že se stará. Proti Google TV je podpora aplikací samozřejmě menší, Hisense se však snaží mít vše nejdůležitější.



Aplikace VIDAA

Potěší ovládání televizoru přes mobilní aplikaci VIDAA, která nabízí stejné funkce jako dálkový ovladač, je zde přístup k aplikacím a navíc umožňuje streamování obsahu z mobilního zařízení. Hlasové ovládání funguje podporuje češtinu - v našem případě však rozpoznávání hlasu nebylo úplně spolehlivé.

Kvalita obrazu a možnosti nastavení

Hisense televizor U7 osazuje velmi kvalitním 144HZ VA QD panelem. Nabízí výbornou barevnou reprodukci pokrývající 95% prostoru DCI-P3 a velmi dobrý nativní kontrast, přičemž jsme naměřili 4492:1. Ve špičkách HDR bez problémů překračuje 1100 nitů, celou bílou plochu pak rozsvítí téměř až na 700 nitů, v SDR byly hodnoty pouze o málo nižší.

Podstatný podíl na tom má právě v této kategorii překvapivě kvalitní MiniLED podsvícení s 384 zónami. Při sledování filmů v temné místnosti poskytuje působivou hloubku černé a minimální blooming efekt kolem jasných objektů. Clouding (šedé fleky kolem titulků a světel) je velmi účinně potlačen a neruší ani kolem titulků, dokonce není zřetelný ani při pohledu ze stran. Pozorovací úhly jsou přitom relativně široké, jde spíše o průměr, ale při běžném sledování problémy mít určitě nebudete. Uniformita podsvícení je také na velmi dobré úrovni.

Testovaný kus měl výborně nastavený filmový obraz, leckteré věhlasnější značky by mohly závidět. Barevná odchylka dE byla excelentních 1,39, gama v kinorežimu byla 2,33, přičemž průběh je ukázkově plynulý. Barevný prostor je pak dodržen téměř ideálně. Z tohoto hlediska nemáme prakticky co vytknout. Režim MovieMaker byl pak nastaven lehce odlišně, jas byl o něco nižší (243 cd/m2 proti 440 ve Filmu), odchylka byla o chlup větší (1,51). Podání černé je také velmi dobré, naměřili jsme 0,036 cd/m2.



Tovární nastavení režimu Kino

Limitace se ukazují spíše v hůře čitelných tmavších přechodech s menším množství detailů, kde přes veškerou snahu TV naráží na možnosti dané technologií a cenou. Ve velmi kontrastních scénách má MiniLED podsvícení také limity, vždyť jde stále o LCD technologii s přirozeně nižším kontrastem proti OLEDu. Na druhou stranu tak jasný celoplošný obraz není OLED schopen poskytnout. V jasnějších místností tak bude tento Hisense bodovat.

Díky Dolby Vision IQ dokáže TV automaticky optimalizovat HDR obraz podle světelných podmínek v místnosti pomocí vestavěného světelného senzoru. V praxi to znamená, že i při sledování ve dne jsou zachovány detaily v tmavých scénách bez přehnané kompenzace jasu. Dolby Vision tmavé lze zvolit ručně ale nedělejte to, pak se vše zbytečně utápí v temnotě a nic nezískáte. Zpracování pohybu je na velmi dobré úrovni díky 120Hz/144Hz panelu a pokročilým algoritmům – byť proti dražší konkurenci je zde méně detailů a ostrosti. Televizor nabízí několik úrovní interpolace pohybu od jemné až po agresivní - pro filmy doporučujeme použít nejnižší úroveň, pokud interpolaci zcela vypnete, už se vše citelně trhá. Naopak u sportu pak může docházet při agresivním dopočítávání k zbytečným chybám.

Režim pro hraní her nabízí nízkou latenci pod 14 ms při 4K/60Hz a pouhých 6 ms při 1080p/120Hz. Podpora VRR zajišťuje plynulé hraní bez trhání obrazu na PC i konzolích. ALLM automaticky aktivuje herní režim při připojení konzole. V herním režimu zůstává aktivní local dimming i zpracování barev, takže obraz vypadá dobře, nedochází tedy k vypnutí řízení podsvícení a šednutí obrazu.

V oblasti kalibrace nabízí televizor široké možnosti. K dispozici jsou přednastavené režimy pro různé typy obsahu, jako je film, sport či hry. Pokročilé nastavení zahrnuje 20bodovou kalibraci bílé pro dosažení přesné barevné teploty, nastavení barevného gamutu pro každou základní barvu zvlášť, gamma korekci v rozsahu 1.8 až 2.6, několik úrovní redukce šumu a vylepšení detailů. Pokud patříte mezi hračičky, tak si docela užijete, ale upřímně řečeno – moc to potřeba není.

Kvalita zvuku a možnosti nastavení

Zvukový systém 2.1 s celkovým výkonem 30W, rozdělený mezi dva 10W reproduktory a 10W subwoofer. Nenechte se však zmást zadní stěnou, kde první pohled jsou ještě dva pasivní měniče – ve skutečnosti jde jen o jinak lisovaný plast, aby to působilo „jako“.

Celkově Hisense potěší čistým podáním a solidními basy, maximální hlasitost je dostatečná i pro větší místnosti a při běžné hlasitosti nedochází ke zkreslení. Dialogy jsou dobře srozumitelné, basy překvapivě hutné, byť samozřejmě nemohou konkurovat externímu subwooferu. Pro běžné sledování TV je zvuk naprosto dostačující, ale pro filmové večery doporučuji externí soundbar nebo reproduktory – obraz si to zaslouží.

Televizor podporuje Dolby Atmos a přes HDMI eARC do externího zařízení. Vestavěné reproduktory také Dolby Atmos samozřejmě nabízení, ale virtuální variantu, která prostor spáše „přifoukne“ a přinese alespoň náznak prostorového efektu. Mezi zvukovými předvolbami najdeme standardní režim vhodný pro běžné sledování, režim divadlo s důrazem na dynamiku (což je chybně přeložený pojem Theatre/domácí kino), nastavení optimalizované pro hudbu a sport, noční režim s kompresí dynamiky a AI Sound.

Funkce AI Sound, která automaticky optimalizuje zvuk podle typu obsahu, funguje překvapivě dobře - například při zpravodajství zdůrazní dialogy, zatímco při sportovních přenosech posílí atmosféru. Potěší také automatické vyrovnávání hlasitosti, které eliminuje skoky při přepínání kanálů u reklam.

Verdikt

Hisense 65U7NQ nabízí vynikající poměr cena/výkon ve střední třídě a nabízí funkce i kvalitu obrazu, které u zavedených značek najdete spíše o kategorii výše. Kvalitní panel doplňuje MiniLED podsvícení, navíce nechybí velmi dobrý antireflex. TV tak doporučíme do jasných místností, přičemž si užijete i večerní sledování filmů.

Určitě potěší i podpora všech moderních technologií, kompletní výbava pro gaming včetně HDMI 2.1 a VRR, a svižný operační systém bez zbytečné složitosti. Pokud bychom měli hledat zápory, tak ve srovnání s top modely zavedených značek dostanete méně prémiové zpracování. Zvuk vestavěných reproduktorů také odpovídá nižší ceně, náročnější by měli sáhnout po externím řešení. někomu může také vadit systém VIDAA, který přes své klady má přeci nabídku aplikaci o něco menší.

Tento televizor bude ideální volbou pro několik skupin zájemců. Ocení jej náročnější uživatelé s omezeným rozpočtem, kteří chtějí maximální obrazovou kvalitu za rozumnou cenu. Bude skvělou volbou pro hráče konzolových her nové generace, kterým nabízí všechny potřebné funkce včetně nízké latence a VRR. Milovníci filmů a seriálů využijí podporu všech HDR formátů, kvalitní zpracování obrazu a překvapivě dobré tovární nastavení filmových režimů, zatímco běžní uživatelé ocení jednoduché ovládání a spolehlivý systém.

Pokud hledáte televizor s vynikajícím poměrem cena/výkon a nevadí vám méně známá značka, je řada U7NQ určitě vynikající volbou. Hisense 65U7NQ můžeme určitě doporučit jako velmi dobrý televizor, který v mnoha ohledech překonává očekávání.

Hisense 65U7NQ

Zapůjčil: Hisense

Technické parametry: cz.hisense.com