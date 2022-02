Recenze multiroom reproduktoru Jays S-Living One. Plný zvuk v kompaktním monolitu

Plusy celkové provedení

vysoký výkon

stabilní přednes Minusy dotykové ovládání

pouze Spotify předvolby

absence podsvícení tlačítek 7 /10 Hodnocení

Značka Jays patří mezi ty méně známé výrobce, kteří však umí překvapit. Ostatně dokazuje to již dlouhou dobu – počínaje klasickými drátovými špunty, přes zajímavě pojaté bezdrátové modely až po bluetooth a multiroom reproduktory, které uvedla na trh poprvé v roce 2020.

Na českém trhu výrobky Jays najdeme také, ovšem málokdy se dostanou do nabídky velkých a známých e-shopů nebo kamenných prodejen. Hledat musíte spíše ve specializovaných obchodech.

Částečně je to dáno i mírně vyšší cenou ve srovnání s konkurencí, nutno ale dodat, že podobně, jako u jiných skandinávských výrobců, i zde dostanete obvykle velmi minimalistický a funkční design, který je podpořen i výběrem kvalitních materiálů prémiového typu.

Současná nabídka Jays v řadě reproduktorů zahrnuje celkem čtyři modely – základem je malý Bluetooth reproduktor S-Go Mini ve tvaru puku, již ukončený je model S-Go One. Zbývající trojice pak tvoří řadu bezdrátových reproduktorů.

Starší dvojice jsou objemnější domácí modely S-Living One a S-Living Three, třetím modelem je pak nejnovější S-Living Flex s vestavěnou baterií. A právě střední model S-Living One jsme dlouhodobě testovali v běžném provozu.

Konstrukce a zpracování

Jak bylo naznačeno výše, reproduktor zaujme na první pohled svým netradičním tvarem v podobě válce se zaoblenou horní stranou. Zvolená skladba materiálů pak podtrhuje celkové zpracování a vizuální dojem – černý matný plast doplňuje černá textilie a prvky v barvě bronzu včetně stativového závitu na spodní straně.

Kruhová základna má v části plochy jemný materiál, který zabraňuje klouzání po podkladu. Ačkoli se reproduktor tváří jako jeden z všesměrových modelů, není tomu tak.

Měniče jsou natočeny směrem dopředu, kde je kryje průzvučná tkanina, na zadní straně je pak konektorové osazení, náznak madla pro přenášení a mřížka kryjící pasivní zářič spolu s ventilací.

Vše je velmi dobře slícováno, nikde není žádná vůle, nic nevrže ani nedrnčí, zpracování na jedničku. Výběr materiálů také není špatný, na matném plastu se příliš nedrží otisky prstů a když, stačí je otřít mikroutěrkou, prach z tkaniny snadno vysajete, takže údržba je hračkou.

Prohlubeň na zadní straně vespod ukrývá trojici konektorů – jeden pro napájení reproduktoru dodávaným adaptérem, druhý v podobě microUSB pro nabíjení např. mobilu a posledním je zásuvka pro 3,5mm jack externího zdroje zvuku.

Jays S-Living One

Cena: od 6 490 Kč

frekvenční rozsah: 60 Hz až 22 000 Hz

výkon: 1× 20 W + 1× 10 W

zesilovač: class D, DSP

měniče: 1× 3,5" širokopásmový + 1× 0,75" tweeter

konektivita: Bluetooth 4.1, Aux 3,5 mm, Wi-Fi

podporované služby: Spotify Connect, Chromecast, AirPlay 2

rozhraní: USB (pro nabíjení připojené elektroniky) max 5V a 1000 mA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

rozměry: Ø140 x 185 mm

hmotnost: 1,8 Kg

Ovládání a funkce

Ovládací prvky najdete na boční straně v podobě dvojice mechanických tlačítek pro zapnutí a pro přepínání zdroje zvuku m každé má svoji kontrolní diodu informující o aktuálním stavu různou barvou.

Hlavní ovládací panel je umístěn na horní straně v jakési miskovité prohlubni a je čistě dotykový, přičemž rozpoznává i gesta. Bohužel v tomto směru nutno konstatovat, že ovládání není zcela přesné – to je ostatně neduh většiny produktů Jays s dotykovým ovládáním.

Zde je navíc ovládání pomocí gest místy nejasné, pokud nemáte k ruce manuál – kruhovým pohybem nastavujete hlasitost m bohužel krok je zde příliš velký a tlačítka +/- by udělala lepší službu.

Uprostřed najdete hlavní tlačítko pro přehráván/pozastavení a čtveřice značek pak slouží pro uložení předvolených playlistů na Spotify – uložit například konkrétní internetové radio ale bohužel neumí. Do popsaných gest a pozic si ještě připočtěte přepínání zvukového profilu tažením od značky III směrem nahoru ke značce I, tedy nepříliš přesné.

Na druhou stranu nutno dodat, že pokud budete provozovat reproduktor v domácnosti na jednom místě a najdete si ideální zvukové nastavení, tak na něj prakticky nemusíte sahat a vše zvládnete ovládat z telefonu.

Z pohledu funkční výbavy je zde zastoupeno přehrávání z externího zdroje zvuku, prostřednictvím Bluetooth rozhraní (verze 4.1) a také prostřednictvím bezdrátové sítě s využitím Chromecast, AirPlay2 nebo Spotify Connect.

V případě Bluetooth a externího zdroje vše funguje jak má a propojení je okamžité. Připojení do bezdrátové sítě a nastavení reproduktoru jako Chromecast zařízení sice chvíli trvá, ale poté již není třeba nic upravovat.

Pravda, za celou dobu používání jsem musel zařízení asi třikrát resetovat a připojit znovu, protože se mi nedařilo připojit ze všech obvyklých zařízení. Většinou to ale bylo v okamžiku, kdy jiný člen domácnosti využíval Spotify Connect a pouze vypnul aplikaci místo odpojení od reproduktoru.

Úprava na úrovni firmwaru by pravděpodobně byla snadným řešením – zatím však nová verze nedorazila. Respektive, reproduktor se aktualizuje průběžně sám a kontroluje aktualizace firmwaru ve čtyřhodinovém intervalu.

Prvotní zapnutí, a každé další pokud odpojíte reproduktor od napájení nebo jej ručně vypnete, trvá trochu déle (cca 30 s), poté vám oznámí hlasový asistent, že je připojen a připraven k přehrávání. V případě, že nepřehráváte žádnou hudbu, reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu a probudíte jej prakticky okamžitě odesláním jakéhokoliv zdroje zvuku.

Hudební projev

Dlouhodobé používání ukázalo, že S-Living One je opravdu ideálním doplňkem domácnosti, zejména pak té, která si nepotrpí na řízný metal a rock, s těmito žánry si totiž moc nerozumí.

Všechno ostatní, tedy pop, jazz, elektroniku, mluvené slovo i folk a akustické nástroje zvládá velmi dobře. Samozřejmě v rámci fyzických omezení a mono konstrukce, kdy zkrátka stereoefektu nedosáhnete. Přesto však náznak prostoru najdeme.

Velkou výhodu spatřuji především ve vyvážené reprodukci při jakékoliv hlasitosti – blízký tichý poslech je zde stejně plnohodnotný jako hlasitá reprodukce na večírku, kdy tenhle drobek opravdu dokáže rozpumpovat dav.

Při běžném používání v místnosti kolem cca 30m2 si vystačíte s hlasitostí maximálně kolem 30 % dostupné škály, a to už bude relativně nahlas, takže rezerva pro bujarý večírek je velká. Skvělou zprávou je, že ani při velmi vysoké hlasitosti nedochází ke zkreslení.

A jak to tedy hraje? Velmi dobře, projev má hezky kulatý a hřejivý charakter, který velmi dobře vytvoří příjemnou atmosféru v místnosti. Zároveň však svým naladěním nijak neruší, pokud budete konverzovat ve větší skupině osob – a to neumí každý model.

Z hlediska naladění je projev mírně zastřenější a trošku temnější, chybí zde čistota ve výškách, která by i podpořila podání prostoru. Ovšem na druhou stranu, je zvuk zcela srovnatelný s prémiovými Bluetooth a multiroom reproduktory podobné cenové hladiny.

Střední pásmo má dostatek detailů a reprodukce vokálů je živá a pestrá. Basová složka pak dodává potřebné spodky a umí si i nepříjemně zahučet, pokud máte reproduktor v koutě. Volnější prostor mu svědčí lépe a dokáže tak plně využít potenciál vcelku velké ozvučnice s dobrou dynamikou.

Verdikt

Z pohledu provozu se tedy jedná o prakticky bezproblémové zařízení, z pohledu funkčnosti a ovládání bych si dokázal představit o něco lepší provedení – to se však bude dost odvíjet od preferencí jednotlivých uživatelů.

Pokud hledáte zařízení, které nebudete primárně ovládat jinak než pomocí obslužných aplikací, může tento kousek zaujmout nejen svým vizuálním provedením. Především vás ale chytí svým celkovým naladěním a hutným zvukem, jehož sílu rozměry poměrně dobře maskují

Projev je zde mírně temnější, a nesedí mu úplně všechny hudební žánry. Zejména metal a rock ztrácejí na energičnosti a tvoří hlukovou stěnu, naopak jazz, pop a elektro jsou ideální styly. Pokud byste chtěli zvukově univerzálnější zařízení, lze sáhnout po velmi povedeném modelu Audio Pro Addon C10.