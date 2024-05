Recenze OLED televizoru Samsung QE65S95D. Matný, jasný, prémiový, zkrátka nejlepší

Matný povrch známe z The Frame, tady ale díky OLED působí lépe. Vysoký jas i v běžném obsahu spolu s matným povrchem dovoluje denní sledování televize bez kompromisů. One Connect Box odvádí konektory mimo televizor, aby na stolu s TV nic nerušilo.

Plusy Matný povrch Vysoký plošný jas One Connect Box Chytré funkce zlepšující obraz Minusy Chybí Dolby Vision Zvuk dialogů, ale stejně si koupíte soundbar 10 /10

Pokud chcete letošní nejlepší QD OLED televizor s panelem nové generace, musíte se obrátit na Samsung. Sony prodává loňský (a stále špičkový) model A95L, ostatní firmy používají nové QD OLED panely jen v počítačových monitorech.



Televizor Samsung S95D, plným jménem QE65S95D, vás upoutá na první pohled

Novinka ale neznamená, že by Samsung díky menší konkurenci mohl slevit z výbavy. Navíc mezigenerační změna oproti loňským modelům není jen v drobnostech, které zjistíte až po změření panelu kalibrační sondou. Nový prémiový model S95D totiž dokáže na první dobrou zabodovat u každého, kdo ho na vlastní oči uvidí.

OLED televizor Samsung QE65S95D úhlopříčka: 65" /165 cm rozlišení: 4K (3 840 × 2 160) obnovovací frekvence: 100 Hz (Až do 144 Hz) antireflexní povrch OLED Glare Free procesor: NQ4 AI Gen2 podpora HDR: HDR10, HDR10+ adaptive/gaming, HLG podpora zvuku: Dolby Atmos, Dolby Digital, Q-Symphony herní režim: 144 Hz, FreeSync Premium Pro, HGiG tunery: DVB-T2CS2 × 2, CI+(1.4), HbbTV 2.0.3 konektivita: 4× HDMI 2.1 (4K 144 Hz), 3× USB-A, USB-C, LAN, optický audio výstup, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, anténní pozemní/kabel/satelit spotřeba: 440 W max, 100 W typická rozměry s podstavcem: 144,4 × 89,4 × 26,8 cm (11 mm tloušťka TV) hmotnost: 29 kg se stojanem, 18,9 bez stojanu

Pohlcující matný povrch

Nejviditelnější novinku představuje matná povrchová úprava panelu eliminující viditelné odrazy světlého okolí. Není to poprvé, co to u Samsungu vidíme, televizory The Frame to už od loňského roku nabízejí také, v případě černočerného OLEDu je ten zážitek ale výraznější.



Běžně by vás na televizoru rušily odlesky z oken vpravo nebo výrazné jasné stropní světlo. Těch pár drobných náznaků odrazu, které tu zahlédnete, pak spolehlivě přesvítí vysoký jas panelu

Běžnou antireflexní úpravu Samsungu přitom nemám osobně moc v oblibě, u QLEDů se jim odraz zdroje světla rozstřelí do divně šikmého pruhu drobných duhových odrazů, naopak OLED televizory, kvůli vynechané polarizační vrstvě na QD OLED panelu, zase odrazy nijak nerozmazávají a jen tlumí do fialových odlesků. I samotný QD OLED potom v nepřímém denním světle získává fialový nádech na černé ploše obrazovky.



Černá plocha výborně potlačuje odrazy z předního pohledu, z šikmého úhlu už odrazy zahlédnete, ale stále je to řádově lepší a méně rušivé jak na běžných površích televizorů

Vše toto řeší nová matná povrchová úprava. Odrazy zdrojů světla se rozptylují v matné struktuře panelu a byť se bodový zdroj rozlije do větší plochy, nejde o rušivé odlesky odvádějící pozornost od obsahu. Matný povrch také zdařile potlačuje fialový nádech QD OLEDu v denním světle a černá plocha působí přirozeněji jen s mírně světlejším černým podkladem.



V zapnutém stavu odlesky nijak neruší, ve vypnutém je nejvýše tušíte,na běžném OLED panelu (moje LG CX) vidíte zřetelné odrazy ve světlé místnosti

Nejedná se o zcela pohlcující povrch, který by za všech okolností působil jak černá díra, ale jde o nejlepší kompromis při potlačování odlesků, jaký zatím Samsung vymyslel. Matným povrchům se často vytýká ztráta ostrosti a menší kontrast obrazu. To je ostatně důvod, proč výrobci na noteboocích dávají přednost lesklým panelům. U QD-OLED, který nabízí extrémní, prakticky nekonečný kontrast, to ale citelně nevadí a za denního světla máte stále výborný zážitek. Ostrost obrazu také nestrádá, vždyť 4K rozlišení na 65" stále zajístí dostatečně velké pixely, které jemná matná povrchová úprava nedokáže rozmazat.

