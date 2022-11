Recenze přehrávače Sony Walkman WM1ZM2. Stojí skoro 100 tisíc, přesto není dokonalý

Mít s sebou kvalitní audio i na cesty nebo kdekoli dál, než dosáhne sluchátkový kabel od počítače, resp. sluchátkového zesilovače, vyžaduje další zařízení, jež bude přehrávat hudbu. Dnes už většinou nelze zapojit sluchátka do mobilu, protože ty často postrádají sluchátkový konektor. I kdyby jej mobily měly, stejně by kvalita výstupu nebyla valná a vyvstal by problém s výkonem zabudovaného sluchátkového zesilovače.



Sony Walkman WM1ZM2 má v balení i luxusní kožené pouzdro

Pokud si tedy chcete užít kvalitní hudbu u náročných sluchátek, máte dvě možnosti – dokoupit si k mobilu externí D/A převodník se sluchátkovým zesilovačem nebo si rovnou pořídit dobrý hudební přehrávač. Na tuto skupinu uživatelů cílí i Sony Walkman WM1ZM2, který nabídne kvalitu stolního zesilovače s D/A převodníkem v přenosném formátu. Z hudebního hlediska mu není téměř co vytknout.

Walkman však není zcela dokonalý, nemá dostatečný výkon pro nejnáročnější sluchátka, výdrž baterie není zrovna dlouhá, nabíjení je naopak pomalé. Praktická výtka ovšem směřuje k hmotnosti, protože přehrávač má půl kila, takže se vyloženě nedá označit za zařízení na cesty.

Cena 95 500 Kč není pro každého a je jasné, že se takto předurčuje cílová skupina na majetnější milovníky hudby. Pokud oželíte luxusní konstrukci nebo některé vychytávky, existuje mnoho levnějších a podobně kvalitních DAPů nebo cestovních sluchátkových zesilovačů s D/A převodníkem.

Konstrukce a ovládání

Přehrávač je vzhledem k vysoké ceně situován do třídy prémiových zařízení. To znamená nejen použití kvalitních materiálů, ale i přibalení luxusního pouzdra. Má to ovšem i negativní stránku, protože bytelná kovová konstrukce je i velmi těžká, přehrávač váží téměř půl kila. Když k tomu připočteme velké rozměry a ještě pouzdro, můžeme vznést otázku, zdali se vůbec jedná o přenosné zařízení.