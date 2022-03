Recenze přehrávače Zappiti Neo. Univerzální mutimediální síťový stroj na filmy i hudbu

Plusy Kvalitní obrazový výstup

České rozhraní (byť někde se podivně míchá se slovenskými výrazy)

Rychlost (reakcí OS i procházení obsahu)

Zappiti Video aplikace

Možnost instalace disku i připojení mechaniky Minusy Spíše průměrné analogové audio výstupy 9 /10 Hodnocení

Výrobní program francouzské značky Zappiti se točí kolem obrazu – jde totiž o výrobce multimediálních center s videofilskými (a u nejvyšších modelů částečně i s audiofilskými) ambicemi. Novou část nabídky, soustředěnou kolem nejmodernějších standardů typu Dolby Vision uvádí model s příznačným názvem Neo.

Vzhled a konstrukce

Na pohled je Neo jasně zástupcem značky Zappiti – kolo s velkým Z přímo uprostřed čelního panelu, nevelký, ale přesto dobře čitelný displej a celkově minimalistické pojetí jsou charakteristickými rysy. Za odklopným čistým čelním panelem najdete také šachtu pro vložení pevného disku velikosti 3,5 palce se SATA rozhraním. To je možná v době streamování a snadno dostupných NAS lehký anachronismus, na druhou stranu se jistě najdou situace, kdy to bude velmi praktické.

Zadní panýlek na šasi klasické komponentové velikosti (šířka 43 cm, výška 8 cm a hloubka 28,5 cm) obsahuje dostačující konektivitu. V horní části jsou tři anténky, dvě pro pevné Wi-Fi připojení, jedna pro Bluetooth rozhraní. Alternativou je samozřejmě ethernetový konektor.

To nejdůležitější jsou dva HDMI výstupy – jeden standardní s obrazem i zvukem, druhý čistě s audio složkou. Tu můžete vyvést ven také přes koaxiální nebo optický digitální výstup, případně jednu sadu analogových cinchů. Vedle těchto rozhraní je ještě kompozitní video výstup pro kompatibilitu se staršími systémy.

Praktický může být rozhodně i HDMI vstup. Dostatečně zastoupené jsou tu i USB konektory – je tu standard 2.0, 3.1 i typ C, připojíte tedy prakticky cokoliv. Mezi užitečné se jistě může řadit i 3,5 mm jack, kam patří externí čidlo pro signály dálkového ovládání.

Co je zajímavé, to je vyvedení napájecího zdroje mimo šasi přístroje. Na komponentu je pouze kulatý vstup 12 V stejnosměrného napětí, výhodou je samozřejmě nižší úroveň rušení uvnitř či nižší hmotnost (3,9 kg), zatímco nevýhodou nutnost umístit „kostičku“ napájecího zdroje někam za skříňku.

Zásadní je pak technická platforma – aby Zappiti Neo šel s dobou, je postaven na čipsetu Realtek RTD1619DR, který pracuje v součinnosti s šestijádrovým procesorem ARM Cortex-A55 a grafickým procesorem ARM Mali-G51. Výkonné DSP má funkce pro obraz i zvuk a to včetně 10bitové nativní podpory YUV či hardwarové optimalizace pro rychlé reakce rozhraní Zappiti. Operační systém staví na bázi platforem Linux (pro vlastní systém Zappiti, který umožňuje i pohodlnou správu souborů, nejen automatizovanou tvorbu knihovny) a případně Android 9. Rychlost reakcí podporují 4 GB interní operační paměti a 32 GB datové úložiště v podobě disku NAN eMMC.



Šachta pro disk samozřejmě nesmí chybět

Co všechno podporuje Neo z pohledu audio a video kodeků a rozlišení, to by zabralo na výpis minimálně jednu stranu – dá se to shrnout zhruba tak, že vyjma 8K rozlišení je tu všechno. Ať už sázíte na zkratky jako HEVC, H.265 případně Dolby Vision nebo HDR10+, všechno funguje. HDR pak můžete převést i do SDR a vůbec si můžete optimalizovat obraz dle potřeby.

U zvuku platí totéž, Neo můžete použít třeba i jako digitální transport pro DSD nebo PCM až do rozlišení 24 bitů. Podporováno je také MQA.

Mnohé jistě zaujme možnost přehrávání ISO souborů a to včetně obrazů s nabídkami, takže pokud svůj (zcela jistě legálně!) uložený obraz DVD či Blu-ray budete chtít používat k nerozeznání od toho, kdy strčíte fyzicky kotouček do nějakého přehrávače, Zappiti Neo to umí.

Zajímavou funkcí pro cinemaniaky je pak režim Real Cinema – přehrávač rozliší a pečlivě dodržuje snímkovací frekvenci obrazu a to buď „komerčních“ 23,976 snímku za sekundu nebo „kinových“ 24 snímků za vteřinu.

Zvláštní zmínku zaslouží uživatelské rozhraní Zappiti (tj. to postavené na bázi Linuxu). Je rychlé, je logické a třeba přehlídka obalů filmů je prostě hezká. Je tu pěkně snadno čitelné, o jakou edici filmu se jedná, jaké má rozlišení, jaký je zdroj, příjemné je i podání seriálů a toho, jaký díl si máte pustit příště.

Další dobrou funkcí je upscaling obrazu pomocí algoritmů MagicPixel. Funguje to s libovolným obsahem, nicméně neočekávejte žádnou revoluci – prastaré video to nezachrání.

Jak to hraje

Zappiti Neo jsme zkoušeli zejména v porovnání s OPPO UDP-205 a Zidoo Z9X. Hrálo se na Xavian Quarta Evoluzione, Norma Revo SC-2 LN / Revo PA 160 MR a byl-li přehrávač jen digitálním transportem, hrál přes Métronome DSC1. Propojeno bylo kabely Nordost – většinou Heimdall 2, u napájení předzesilovače a převodníku to byly Valhalla 2. Napájelo se celkově přes GMG Power Harmonic Hammer 3000P.

Množství zkušebních 4K souborů velkých TV výrobců ukázalo, že obrazový výstup modelu Neo je opravdu pěkný – obraz je ostrý, jasný, skvěle kontrastní a velmi detailní. Barvy jsou syté a zpracování obrazu je opravdu skvělé. Porovnáte-li výstup s kdysi vskutku skvělým OPPO UDP-205, Neo je prostě lepší. Navzdory použití stejného čipsetu, jaký má redakční Zidoo Z9X, tak výstup modelu Zappiti se zdál být při přímém srovnání o něco zaostřenější.

Neo si dobře poradí také se starším materiál v „pod-DVD“ kvalitě. I tady se zdá, že výsledný obraz je o něco lepší, než jak si s ním poradí (podstatně levnější) redakční Zidoo. Samozřejmě to stále není záchrana, která by si poradila s „kostičkovatostí“, ovšem běžný starší materiál se dá bez problémů zkouknout i na 4K televizoru.

Výborně pak vyniknout košaté efekty a syté barvy moderních spektáklů, jako je kreslený „Rodina na baterky“ nebo dinosauří „Jurský svět“. Rychlé střihy a prudké pohyby jsou hladké a čisté, zpracování obrazu moderním čipsetem prostě funguje na jedničku.

Co se týká obrazu, není co řešit. Co se týká zvuku, při přenosu přes HDMI nebo jinou digitální cestou byl rozdíl mezi Zappiti Neo a Zidoo Z9X skutečně malý, v praxi zanedbatelný. Výhodou modelu Neo může být přítomnost analogový výstupů. Soudě třeba podle písniček jako „Blue Alert“ od Madeleine Peyroux nebo třeba „My Old Flame“ Boba Jamese odpovídá kvalita analogového výstupu kategorii – jít o čistě audio přehrávač, byl by kvalitativně nanejvýš průměrný, ale v kontextu mulitmediálních center je kvalita uspokojující. 9 z 10 uživatelů stejně bude využívat nějakou formu digitálního přenosu.

Verdikt

Výrobky francouzské značky Zappiti patří do prémiového segmentu multimediálních center – za ještě realitstickou cenu pak model Neo nabízí plnoformátovou podobu, možnost využití vnitřního úložiště a hlavně příjemně rychlé reakce, ať už mluvíme o dobře optimalizovaném vlastním operačním systému, nebo třeba o procházení síťovými zdroji obsahu.

Dobře navržené a výborně fungující vlastní rozhraní občas překvapí slovenským slovíčkem, jinak patří ale k lákadlům tohoto přístroje. Kvalita obrazového zpracování je pak špičková, nejnovější generace čipsetů je prostě skvělá. Jako všestranné multimediální centrum nejnovější generace je Zappiti Neo velmi důstojnou ukázkou možného.

Zappiti Neo

Cena: 21 890 Kč

Zapůjčil : Soundstyle

: Soundstyle Výrobce: www.zappiti.com

Technické parametry