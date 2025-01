Recenze projektoru BenQ GV50: kino se zvukem na stěnu, strop, nebo i prostěradlo

Plusy Promyšlený stojánek Automatické korekce a ostření Dobré možnosti připojení Minusy Pomalejší reakce systému Menší výdrž akumulátoru 8 /10

V aktuálním lednovém Computeru najdete test přenosných projektorů se systémem Google TV. BenQ GV50 se v tomto testu sice neumístil na prvním místě, ale koncept přenosného projektoru pro promítání doslova kdekoli dotáhl myslím nejdál ze všech.

Sice má stativový závit a můžete ho někde trvale nainstalovat, ale pochvalu zaslouží hlavně jeho inovativní kulatý tvar s přibalenou kolébkou. To totiž dovoluje neuvěřitelný rozsah nastavení a díky automatickému ostření a automatické korekci obrazu při promítání z libovolného úhlu či strany prostě projektor postavíte, namíříte zhruba na stěnu a ono se to samo se to vše doladí a nastaví.

Tvar projektoru spolu s chytrým přicvakávacím stojánkem

dovoluje jemné doladění v širokém rozsahu



Má vestavěný akumulátor, reproduktory i systém Google TV s podporou Wi-Fi, takže nebudete muset nic připojovat a projektor zajistí kompletní filmový zážitek sám o sobě.

V testu Computeru chybně tvrdíme, že tento projektor nemá akumulátor. Má a vydrží na něj přehrávat 2 hodiny. Na výsledné pořadí v testu to ale nemá vliv.

Můžete ale připojit notebook přes USB-C nebo HDMI, USB disk s filmy nebo streamovat obsah z mobilního telefonu. A když vám nebude stačit zvuk přímo z projektoru, připojíte Bluetooth reproduktor nebo dokonce soundbar přes HDMI ARC.

BenQ GV50 Udávaný jas: 500 ANSI lumenů • rozlišení: 1920 × 1080 • světelný zdroj: DLP laser • udávaná životnost zdroje světla: 20 000 hodin • projekční poměr: 1,2 • korekce lichoběžníkového zkreslení: automatické vertikální ± 20 stupňů, horizontální ± 30 stupňů, rotace ± 30 stupňů (ručně vše ± 40 stupňů) • pokrytí Rec. 709: 92% • zpoždění na vstupu: 22,4 ms • konektory: audio, HDMI 2.0b (podpora ARC), USB 2.0, USB-C (USB, Displayport, napájení 100W vstup, 18W výstup) • bezdráty: 802.11ac, Bluetooth 5.0 • reproduktor: 2× 4W + 1× 10W • hlučnost: 28 dbA • systém: Google TV (Android 11), podpora AirPlay a Google Cast • rozměry (š × v × h): 13 x 21,1 x 19,1 cm • hmotnost: 2,1 kg



Konektory na boční straně doplňuje bohatá perforace. V pravé části zahlédnete žebra chladiče, vlevo pak boční reproduktor

V jádru dobrý projektor

Všechny vychytávky okolo samozřejmě budou zbytečné, pokud projektor samotný neposkytne dobrý projektorový zážitek. FullHD rozlišení je pro podobný projektor zcela v pohodě, počítejte ale s menším reálným rozlišením kvůli přizpůsobování obrazu umístění projektoru. Při naklonění projektoru se celkový FullHD obraz přepočítává, aby byl rovný a pravoúhlý, takže nedostanete 1:1 FullHD obraz, ale jeho upravenou verzi. Reálně to ale nijak nevadí. Pro pevné instalace s projekčním plátnem byste stejně měli raději použít jiný projektor a nějaké zubaté hrany či neostrý obraz vás u tohoto projektoru stejně trápit nebudou.

Projektor slibuje jas 500 ANSI lm pomocí laserové DLP projekce. Jas mi během pošmourného zimního počasí v pohodě stačil i pro denní sledování na 2,5m úhlopříčce. S lehkým zatemněním nebo ve večerních podmínkách jsme neměl žádné výhrady. Raději jsem měl ale projektor připojený k napájení, protože na akumulátor maximální jas nepatrně klesne a výdrž na akumulátor spíš odpovídá dílu seriálu než dnešnímu celovečernímu filmu.

Zmiňovaný laser budí dojem nějakého přehnaného jasu, to ale tady nečekejte. Hlavně je obraz barevně věrný bez zabarvení s příjemným podáním pleťových odstínů. Jen režim Bright posune obraz do ošklivých modrozelených odstínů, takže jej nedoporučím. Pro běžné sledování zvolte režim Vibrant (není přehnaně živý) nebo Cinema, pokud chcete teplejší podání bílé.

Projektor sice podporuje HDR, ale vzhledem k nízkému jasu a barevnému pokrytí sotva základního barevného prostoru Rec. 709 nepoznáte rozdíl mezi SDR a HDR obsahem. Podpora HDR je tady na úrovni podporu 4K na vstupu. Projektor to dokáže zpracovat, ale výstup vždy bude nejvýše FullHD a v barvách odpovídajícím SDR obsahu.



Google TV v projektoru spolehlivě přehrává jakýkoli obsah

Dobrý uživatelský zážitek zajistí hlavně systém Google TV. Procesor v projektoru bych sice neoznačil jako rychlý, a hlavně to nějak funguje a plynule přehrává vše, co potřebujete. Reakce prostředí jsou spíš rozvážné, start systému pár minut trvá, ale nebudete nutně chtít připojit rychlejší externí přehrávač.

Hlavně díky Google TV jedou všechny streamovací aplikace, nainstalujete si VLC nebo Kodi a připojený Bluetooth reproduktor bude hrát s jen mírným, nijak obtěžujícím zpožděním.