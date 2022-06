Recenze projektoru Samsung The Freestyle. Srdce říká ano, peněženka protestuje

Plusy Design a provedení

Pouzdro na přenášení

Automatické úpravy obrazu

Možnosti systému Tizen Minusy Cena, cena, cena

Pomalé reakce systému

Nízká svítivost

Málo konektorů 6 /10 Hodnocení

Řekněme si to hned na úvod. Pokud hledáte projektor na domácí sledování filmů a hodláte se řídit objektivními parametry, poměrem výkon/cena, nebo budete postupovat podle našeho návodu Jak dobře vybrat projektor, patrně neskončíte nákupem Samsungu The Freestyle.

Samsung udává světelný výkon 550 lumenů, ale směrodatná hodnota ANSI je podle nezávislého měření někde kolem 250 lumenů. To je hodnota obvyklá pro levnější modely, ale Freestyle stojí kolem 25 tisíc (aktuální cenu uvidíte v aktivním widgetu pod tímto odstavcem). To už je cena, za kterou se dá koupit slušný domácí projektor s výkonem o řád výše.

Už název Freestyle napovídá, že Samsung míří jinam. Jednoduché používání, spolupráce se smartphonem, přenosnost, možnost použít projektor v terénu, umístit a namířit jej kamkoliv, režim Ambient pro vytvoření atmosféry. Jenže…

Freestyle nemá vlastní akumulátor, takže jestli chcete promítat bez elektrické zásuvky, budete si muset sehnat USB-PD powerbanku s dostatečnou kapacitou a výkonem alespoň 50W. Samsung jednu představil přímo s projektorem, ale na českém trhu ji (zatím?) nenabízí. Pro představu o spotřebě: moje powerbanka s kapacitou 20 000 mAh stačí na cca 90 minut provozu s plným jasem. To není zlý výsledek. Ne že by byl Freestyle zásadně křehký, ale přece jen jej asi nechcete hodit jen tak do batohu k dalším věcem. Ochranu si můžete vymyslet, tu úplně ideální nabízí přímo Samsung, vypadá jako termoska, Freestyle do ní vklouzne jako ulitý a tentokrát ji nabízí i v Česku. Jen si budete muset připlatit dalších 1 500 Kč. Režim Ambient pro vytvoření atmosféry je série scén alá okno, krasohled, krb... Hezké, ale scének by mohlo být více a když už jde o atmosféru, tak by bylo fajn, kdyby ten hořící oheň i praskal, nebo kdyby šlo ke krasohledu pustit nějakou relaxační hudbu. Nicméně jsme na otevřené platformě, tak snad si moje výhrady v Koreji někdo přečte a dočkáme se s některým z updatů.



Ambient mode. Hezká myšlenka, snad ji Samsung dotáhne a k obrazu plamenů přidá i zvuk jemného praskání.



Nebo si můžete na zeď pustit fotky v různých kolážích, animacích a prolínačkách.

Úvod recenze tedy není příliš optimistický, ale pojďme na silné stránky. V projektoru běží operační systém Tizen, který známe z televizorů stejné značky. Není to tedy žádná rychlokvaška, ale léty prověřený systém, který se neustále vyvíjí a co o jeho funkcích, vlastnostech a možnostech napíšu dnes, nemusí zítra platit (v případě, že přes noc dorazí aktualizace).



Dobré dojmy ze systému kazí nižší rychlost a pomalejší reakce, než mají televize Samsung. Nepříjemné je, že systém neudrží v paměti aplikace na pozadí, takže vždy znovu začínáte od nuly, z výchozí stránky aplikace.

Tizen má solidní základnu aplikací a důležité je, že nejde pouze o ty „mezinárodní“ (YouTube, Spotify...), ale je tu i paleta vyloženě českých služeb – například Pohádky od Seznamu, Stream, Mall TV, několik internetových rádií, VOYO, Kuki, SledováníTV a řada dalších internetových televizí (i když zrovna v době mého testu dočasně chyběla O2 TV, čekalo se na novou verzi aplikace).



Jako jakýkoliv jiný obchod s aplikacemi...

Skvělá je podpora Netflixu, to u projektorů není samozřejmost. Dokonce je pro něj vyhrazené tlačítko na dálkovém ovladači. Své buttonky mají i Disney+ a Amazon Prime Video a rozumím, proč na tom ovladači jsou, ale jako uživatel bych byl radši, kdybych mohl změnit jejich funkce podle osobních preferencí.



Hlasové ovládání neumí česky, takže sice můžete zadávat povely v angličtině, ale když chcete zadat český výraz do vyhledávání, máte smůlu. Ovladač má integrovaný akumulátor s výdrží v řádu měsíců, nabíjí se přes USB-C.

Jinak ovladač upřednostňuje jednoduchost. To znamená, že se rychle zorientujete, ale logicky je někdy obtížnější doklikat se k cíli (ve srovnání s ovladači, které mají přímý přístup k desítkám funkcí). Samsung tomu jde naproti možnostmi, které mu skýtá košatý ekosystém jeho zařízení – jednoduše k projektoru bezdrátově připojíte mobil a pak jeho displej použijete jako touchpad, nebo klávesnici pro snazší zadávání textu (třeba při vyhledávání).



Vuťukávat písmenka na virtuální klávesnici směrovým kolečkem na dálkovém ovladači je vyloženě otravné, ale naštěstí lze připojit mobil, věci se tím urychlí.

Freestyle přehraje všechno, na co má aplikaci, další skupinu služeb zvládne přes webový prohlížeč a poradí si i s externími zdroji. Podporuje Apple AirPlay, umí zrcadlit obraz z Androidu (návod), umí DLNA, zrcadlit obraz z televizí Samsung a zvládne i všemožné multimediální soubory, které mu předložíte na externí paměti. Problém je, že na vstupu je pouze jedno USB-C, které potřebujete pro napájení. Takže na připojení USB paměti, externího disku, nebo čtečky paměťových karet budete muset přidat nějaký rozbočovač.

Nabízí se i připojení klávesnice, ale těch textů při typickém použití přece jen není tolik a stále je tu i Bluetooth 5.2 pro bezdrátové připojení. Se sluchátky je to podobné – buď hub, nebo bezdrátová konektivita.



Pokud jste citliví na své soukromí, bude se vám líbit hardwarový vypínač mikrofonu, který doplňuje dvojici konektorů Micro HDMI a USB-C.

Na zobrazení videosignálu z libovolného zdroje (od počítače přes mobily, tablety, kamery, fotoaparáty až po set-top boxy) je tu HDMI (verze 1.4 s podporou eARC, HDMI-CEC Anynet+ pro ovládání připojeného zařízení). Kvůli miniaturizaci sáhli konstruktéři po formátu microHDMI, takže budete muset shánět redukci, či speciální kabel (v balení není).

K lepšímu patří možnosti nastavení obrazu. K dispozici je korekce barev, projektor automaticky zaostřuje obraz a pokud nemíří kolmo na projekční plochu, vyrovná obraz do obdélníku. I vyrovnávání lichoběžníku je jedna z funkcí, která má rezervy, ale pokud nejste spokojení, můžete ladit manuálně.

Nativní rozlišení je FullHD a Samsung doporučuje držet úhlopříčku obrazu mezi 30 a 100 palci (tj. vzdálenost od projekční plochy 0,8 až 2,7 metru). Při větší ploše už obraz logicky ztrácí na ostrosti, jasu a kontrastu, ale stačí trochu zatemnit místnost a obraz je „koukatelný“. Nicméně už zmíněná svítivost kolem 250 ANSI lumenů jednoduše nestačí na projekci v prosvětlených místnostech.



Senzory, které se starají o korekci barev, ostření a vyrovnání obrazu. Jsou tu i čtyři dotyková tlačítka pro základní ovládání.

Jedním z „freestylových“ prvků je otočný stojan. Samsung se rád chlubí tím, že jeho projektor umí promítat na strop, diskutéři mu opovržlivě vrací, že to přece umí každý projektor. Pravda je taková, že otočná konstrukce veškeré polohování výrazně usnadňuje. A obraz na stropě? Vyzkoušejte to. Má to něco do sebe a v některých bytech to vyřeší problémy s hledáním vhodné projekční plochy.



Nápaditě zabalený The Freestyle, jeho drobný adaptér a 1,8 metru dlouhá napájecí šňůra. Transportní „bandaska“ je za příplatek.

Nedílnou součástí projekce je zvuk a s ohledem na malé rozměry patří k silným stránkám Freestylu. Vlastně mne až překvapilo, že tabulkový výkon je pouze 5 W, hádal bych více. Externí reproduktory je možné připojit přes HDMI nebo přes Bluetooth. Pokud vám bude vadit hluk ventilátoru, dokonalou ochranou jsou ANC sluchátka.

Udávaný hluk je 30 dB, což je u malých projektorů obvyklá hodnota (do větších se vejde větší ventilátor s pomalejším během, tedy nižší hlučností). Subjektivní vnímání je věc názoru. Někteří recenzenti si na hluk stěžují hodně, já jsem většinu projekce strávil s projektorem půl metru od hlavy. Po chvíli si na hučení zvyknu a prakticky jej nevnímám, mozek se věnuje soundtracku.

Freestyle poslouží i jako Bluetooth reproduktor. Nicméně vzhledem k zmíněnému hluku a absenci akumulátoru je to spíše nouzová funkce. Na druhou stranu – je tu reproduktor, Bluetooth a operační systém, tak proč tuhle funkci neumožnit? Třeba se někdy někomu bude hodit.

Sečteno a podtrženo

Samsung vytvořil líbivý a sofistikovaný projektor, který má pár unikátních vlastností a osvědčený operační systém. Ale také s sebou táhne pár slabších stránek a hodně to celé kazí cena.

Za stejné peníze koupíte projektor s parametry o dvě třídy výše – možná bez tak schopného operačního systému (takže jako zdroj obsahu častěji budete připojovat počítač), zato však umožní sledování i v osvětlené místnosti.

Nebo se na to podívejme z druhé strany. Do mého života zapadl Freestyle skvěle – projektor používám v ložnici, nejčastěji večer, ve dne není těžké zatemnit, projekční vzdálenost je cca 250 cm (tedy kousek pod maximální doporučenou vzdáleností). Jenže stejnou službu zastane i lehký projektor s poloviční cenou – opět s tím dodatkem, že ten můj nemá tak sofistikovaný operační systém, takže častěji připojuji počítač, nebo set-top box.

Za 15 tisíc by se mi Freestyle líbil, ale s cenou 25 tisíc je ten „příplatek za značku“ přece jen vysoký. Většinu výtek z recenze můžeme považovat za vlastnosti, a tak uzavřu větou: Freestyle není špatný, je prostě jen drahý.