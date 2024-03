Recenze referenčních sluchátek Audeze MM-100. Takto má znít hudba

Plusy Detailní zvuk

Vyvážené ladění

Bytelná konstrukce

Univerzální využití Minusy Menší hudební scéna

Bez redukce na 3,5 mm

Horší nastavení výšky 9 /10 Hodnocení

Pokud popisujeme přirozené ladění sluchátek, na stole jsou tři termíny – neutrální, referenční a kopírující Harmanovu křivku. Od té se odpíchneme, protože ta je výsledkem výzkumu toho, jaké ladění lidem obecně přijde nejvíce příjemné. Tato křivka je také jasně definovaná a při měření ladění sluchátek se s ní konkrétní naměřené hodnoty mohou přímo porovnávat.

Neutrální sluchátka jsou takové, která ne zcela, ale stále do velké míry kopírují Harmanovu křivku. To znamená, že nemají třeba příliš výrazné basy nebo zapadnuté výšky. Neutrální sluchátka nemívají žádné silné „zabarvení“ a často bývají univerzální pro co nejvíce žánrů hudby. Pojem referenční nás přivádí ještě jinde – toto označení říká, že se sluchátka reálně používají ve studiích při masteringu a mixování hudebních nahrávek. Nejenže se od nich očekává neutrální podání, ale máte šanci slyšet skladbu skutečně tak, jak ji autor zamýšlel.

Audeze MM-100 velmi dobře plní svou úlohu referenčních sluchátek a přinášejí dobře vyladěný a detailní zvuk. Jejich obrovskou výhodou je ovšem cena, za 11 000 Kč dostanete velmi kvalitní sluchátka s otevřenou magnetovaplanární konstrukcí. Nemusíte si je pořizovat vyloženě pro tvorbu hudby, ale skvělá jsou i pro náročnější poslech.

Jaké jsou konkrétní výhody a nevýhody sluchátek či jaké další hudební charakteristiky mají, se dozvíte na následujících odstavcích.