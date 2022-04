Recenze reproduktoru Bose SoundLink Flex. Skvělý zvuk v malém, odolném, přenosném provedení

Plusy hudební projev

velikost a odolnost

možnosti pozicování Minusy nemá AUX

nelze upravit zvuk

Bluetooth 4.2 8 /10 Hodnocení

Značka Bose je na trhu audiotechniky stálicí a v oblasti přenosné audiotechniky boduje dlouhodobě zejména mezi sluchátky s potlačením hluku. U kompaktních přenosných reproduktorů jsme však již nějakou dobu čekali na doplnění nových kousků.

Dříve uvedené modely SoundLink Revolve nebo velmi oblíbený SoundLink Mini dopnil ještě SounLink Micro a teprve začátkem letošního roku jsme se dočkali většího modelu SounLink Flexi. Ten se drží osvědčeného minimalistického designu s promyšlenými detaily.

Konstrukce a zpracování

Hned na první pohled je vidět, že se vám do ruky dostalo prémiové zařízení. Povrch je matný a potažený silikonem, což v praxi znamená lepší úchop při přenášení a samozřejmě také vyšší mechanickou odolnost, kdy guma většinu nárazů odpruží. Ostatně reproduktor plní certifikaci IP67.

Na čelní straně a na části zadní strany je pevnější kovová mřížka, ukrývající jeden aktivní měnič a dvojici pasivních zářičů. Levá strana je vyhrazena jedinému konektoru v podobě USB-C, na pravé straně je pak upevněno textilní poutko pro zavěšení nebo přenášení.

Ačkoli je materiál odolný, při používání se silikonový povrch rád umaže a někdy i podře, obvykle stačí vlhčený ubrousek a snadno jej očistíte, případně můžete díky IP67 přímo opláchnout pod vodou. Z toho důvodu bych obezřetně volil barevné provedení – černá, kamenná modrá, světlá kouřová – a raději sáhl po tmavém odstínu.

Konstrukce je zajímavá také z pohledu tvaru, kdy je reproduktor určen primárně k postavení a hraje mírně vzhůru díky zkosené základně, ovšem můžete jej také položit na záda, kde jsou k tomu určené gumové výstupky, anebo jej pověsíte za poutko kam je libo.

Zpracování je špičkové úrovni, vše perfektně lícuje, nikde nenajdete žádnou vůli. V balení je pouze nabíjecí kabel s USB-C konektorem a návod k použití. Transportní sáček nebo jiný obal byste hledali marně.

Bose SoundLink Flex

Cena: 3 750 Kč až 4 390 Kč

výkon: výrobce neuvádí

měniče: výrobce neuvádí

mikrofon: ano

konektivita: Bluetooth 4.2

baterie: výdrž až 12 h, nabíjení max 4 h dle kabelu a adaptéru

rozhraní: USB-C pro nabíjení

rozměry: 92 x 200 × 53 mm

hmotnost: 0,6 Kg

Ovládání a funkce

Bose má podobný přístup jako Apple – ví nejlépe, co mají zákazníci chtít a co potřebují k používání jejich zařízení. Takže zde najdete pouze to nezbytné.

K ovládání modelu Flex slouží řada tlačítek na horní straně, zleva je to hlavní vypínač, snížení hlasitosti, multifunkční tlačítko, zvýšení hlasitosti a aktivace párování. U krajní dvojice tlačítek je ještě malá stavová dioda. Pomocí zdvojených a ztrojených stisknutí se můžete posouvat mezi skladbami, stejně tak kombinace různého počtu stisků různých tlačítek poslouží k ovládání telefonního hovoru nebo hlasového asistenta.

Pokud si nainstalujete aplikaci Bose Connect, dozvíte se z ní jednak informace o baterii nebo firmwaru, který můžete s její pomocí aktualizovat. Z pohledu uživatelských nastavení je zde minimum voleb, jednou z nich je například prodleva pro vypnutí nebo deaktivace hlasového asistenta. Zvuk zde bohužel nijak neovlivníte, což je pro výrobce typické.

Bose nabídne také oblíbený režim TWS, kdy je možné spárovat dvě zařízení do sterea, na rozdíl od konkurence je zde kompatibilita zajištěna i s jinými (staršími) modely, nejen mezi dvojicí stejných modelů. Praktická je také možnost připojení dvou zařízení současně a jednoduché přepínání mezi nimi.

Snad jedinou výtkou k ovládání je nepříliš jasný stisk tlačítek na těle reproduktoru, stisk je měkce gumový, takže jsem si nejednou nebyl jistý, jestli jsem tlačítko opravdu stisknul.

Hudební projev

Celkový projev reproduktoru je vyvážený s více zábavným naladěním, avšak čistota zvuku je zde příkladná. Vzhledem ke svojí velikosti překvapí poměrně silným zvukem a výrazným basem, který si drží pevnost při jakékoliv pozici reproduktoru – snad s výjimkou umístění v rohu, kdy dochází k až přílišnému zdůraznění basů a projev je nevyvážený.

Basy jsou zde tedy hutné a příjemně nadávkované, to stejné je možné říct i o výškách, které si skvěle poradí i se sykavkami a ostřejšími tóny. Střední pásmo je posazené trochu níž, což odhalíte především u mluveného slova nebo telefonátů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o monoreproduktor, neočekával jsem zde pokusy o náznak prostoru, které naštěstí nenajdeme. Co zde ale najdeme, je technologie PositionIQ, která by měla zajistit vyrovnaný přednes nezávisle na poloze/umístění reproduktoru.

Díky PositionIQ tedy bude jedno, jestli bude reproduktor ležet, stát nebo viset za poutko. A jak ukazuje praxe tak to asi funguje, neboť rozdíly ve zvuku jsou při různé poloze reproduktoru opravdu minimální a prakticky nepostřehnutelné.

Verdikt

Koupit či nekoupit? Bude dost záležet na vašich preferencích. Cenově je SoundLink Flex srovnatelný s konkurencí od JBL či Sony, nabídne však shodný výkon v menším těle, čistější design a také o něco lepší a vyváženější reprodukci.

Nečekejte samozřejmě zvuk, který zvládne domácí párty, ovšem místnost o cca 25m2 s několika lidmi uhraje bez problémů. Výdrž je zde slušná a potěší odolné provedení. Naopak někomu bude chybět širší konektivita a absence doladění zvuku.