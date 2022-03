Recenze reproduktoru Huawei Sound Joy. Velmi povedená moderní podoba přenosného audia

Plusy Zábavný a silný zvuk

Velikost a odolnost

Pokročilé funkce Minusy Vysoká hlasitost mu nesvědčí

Absence AUX

Zarážky proti přetočení nejsou ideálně umístěné 8 /10 Hodnocení

Ačkoli je Huawei stále primárně výrobcem mobilních telefonů, postupem času rozšířila nabídku svých produktů zcela logickým směrem k doplňkům pro mobily. Další skupiny elektroniky na sebe nenechaly dlouho čekat.

Nyní tak můžete pořídit vedle telefonu také chytré náramky, hodinky, sluchátka nebo bezdrátové reproduktory. K podobným počinům bývám spíše skeptický, protože historie ukázala, že se v podobných případech spíše nedařilo, než dařilo, pokud se jedná například o kvalitu přednesu.

Naštěstí se to ale netýká námi testovaného kousku, který patří mezi ty nejpovedenější na trhu. Zejména, pokud je cílovým posluchačem zástupce mladší generace.

Promyšlený design

Bezdrátový reproduktor Huawei Sound Joy se na první pohled nijak zásadně neliší od těch konkurenčních. Vše je zabaleno do válcového tvaru s textilním potahem a pogumovanými bočnicemi, které doplňují gumová tlačítka pro ovládání.

Pokud se ale zaměříme na jednotlivé části, najdeme řadu vcelku chytrých řešení. Jednak je to velikost, která odpovídá půllitrové lahvi, takže přenášení je opravdu snadné nejen v batohu, ale například i v košíku pro lahev na kole. Certifikace IP67 pak znamená, že mu nevadí ani pád do bazénu

Provozovat můžete Sound Joy jak postavený, tak položený. Častým neduhem takových reproduktorů je fakt, že když je postavíte, tak zakryjete pasivní zářič, který je obvykle na straně umístěn. Řešením bývá větší přesah gumové konstrukce kolem pasivu, zde najdeme vytvarovaný podstavec s měkčeného plastu pro snadnější rozkmit pasivního zářiče nad podložkou.

Když budete přehrávat hudbu z položeného reproduktoru, je logicky nejlepší pozicí ta, kdy osazené měniče míří mírně vzhůru nebo jsou v rovině s ušima posluchače. Pro tyto účely jsou na těle umístěny dva malé gumové výstupky, které mají zamezit nechtěnému otočení válce. Bohužel ale jejich umístění není vzhledem k měničům zcela ideální – dobrý nápad ale horší provedení.

Příliš mnoho tlačítek?

Když už jsme u měničů, tak osazen je zde jeden širokopásmový a jeden výškový (udávaný výkon je 20 W + 10 W), které doplňuje dvojice pasivních zářičů po stranách. Výrobce se chlubí spoluprací s francouzskou společností Devialet, která dodala právě měniče i zesilovač.

Horní část, pokud reproduktor postavíte, je osazena LED diodami, které tvoří kruh kolem pasivu a svojí barvou nejen doprovodí přehrávanou hudbu, ale také indikují například stav baterie nebo úroveň nastavené hlasitosti.

Technické parametry Huawei Sound Joy

Cena: 2 999 Kč

Verze Bluetooth: 5.2, NFC pro párování

Podporované kodeky: SBC, AAC

Výkon: 1× 20 W + 1× 10 W

Měniče: 1× širokopásmový 50 × 75 mm, 1× tweeter průměru 19 mm

Frekvenční rozsah: 70Hz – 18kHz

Baterie: Li-Ion 8800 mAh

Výdrž: 26 hodin udávaná,

Vodotěsnost: IP67

Konektory: USB-C pro napájení

Zajímavě je řešeno ovládání, kdy přímo na těle najdete dvojici velkých gumových tlačítek +/- pro změnu hlasitosti a zbytek ovládacích prvků je pak umístěn v plastové liště na zadní straně reproduktoru, v níž je i kovové poutko pro řemínek. Vedle hlavního vypínače je to aktivace hlasového asistenta, přehrávání/pozastavení/multifunkční tlačítko, dále spuštění párování a poslední možností je režim propojení s dalším reproduktorem – všechna tlačítka jsou podsvícená.

Lišta je pak ukončena napájecím USB-C konektorem. Tím veškerá konektivita končí – marně byste zde hledali obvyklou zásuvku pro 3,5mm jack externího zdroje zvuku. Pro snadnější párování je zde také NFC rozhraní, tag je označen malou gumovou ploškou přímo na reproduktoru.

Ovládací prvky na těle ještě doplňuje obslužná aplikace, kde je možné upravit svit diodového kroužku a také zvuk, kde najdete několik přednastavených zvukových profilů. Ty má smysl měnit, pokud změníte umístění reproduktoru. Bohužel to ale není možní jinak než pomocí aplikace, což je trochu zdlouhavé – hodilo by se například programovatelné tlačítko.

Univerzální zdroj zvuku

Hudební projev je u Sound Joy příjemným překvapením, zvuk je silný a na svoji kategorii překvapivě čistý. Umí hrát hodně nahlas a po celou dobu si zachovává vyrovnaný přednes s dostatkem neagresivních výšek, prokreslených středů a umí i opravdu hluboké basy – profil Hi-Fi vytáhne i hluboko položený kontrabas, na druhou stranu profil Devialet dost věrně simuluje klubový zvuk.

Celkově je přednes příjemně vyvážený a nedá se říct, že by měl reproduktor vyhraněný hudební žánr, je univerzální a překvapí poměrně objemným zvukem vzhledem k velikosti. Jediným omezením – zejména při hlasitém poslechu– je velikost, kdy už konstrukce narazí na fyzické limity a projev se zavře do sebe a basy najednou nejsou. Do takové situace se asi dostanete málokdy, protože hlasitosti má na rozdávání, nicméně je s tím třeba počítat.

Ačkoli se jedná o mono reprodukci, snaží se Huawei o náznak prostoru a celkem se mu to daří. Velmi výraznou roli však bude hrát nejen pozice v místnosti, ale také natočení celého těla vzhledem umístění měničů – tento fakt je třeba mít na paměti, pokud chcete dosáhnout co nejlepšího přednesu v rámci daných mantinelů.

Verdikt

Aktuální cena reproduktoru Huawei Sound Joy klesla v oficiálním e-shopu z původních 3300 Kč na 3000 Kč a pokud budete chvíli hledat, najdete ho i za 2300 Kč. Vzhledem ke zvuku, funkcím a také výdrži, je to cena vcelku přiměřená.

Mimochodem výdrž má být 26 hodin, ale počítejte s tím, že se může rapidně snožovat nejen s vyšší hlasitostí, ale také s aktivním podsvícením, provozováním v páru a samozřejmě v místech s velkým provozem a zarušením v bezdrátové síti.

Hudebně je reproduktor univerzálem, který se zvládne poprat s celou škálou hudebních žánrů. Zvukové profily zvládnou do jisté míry uzpůsobit projev konkrétnímu prostředí a funguje to. Jediným nedostatkem je tak mírně nedotažené ovládání, pro někoho pak absence vstupu pro externí zdroj zvuku.