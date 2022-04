Recenze reproduktoru IKEA Vappeby. Odolná lampička s Bluetooth překvapivě dobře hraje a koupíte ji už téměř složenou

Plusy Zajímavý a praktický design

Odolnost proti dešti

Překvapivě dobrý zvuk s plnými basy

Skutečně 360 stupňový zvuk Minusy Ostřejší středy 8 /10 Hodnocení

IKEA prodává aktivní reproduktory už nějaký čas. Vyrábí Bluetooth reproduktor Eneby 20 a ve spolupráci se Sonosem multiroom reproduktory Symfonisk, dokonce existuje i verze pro pověšení na zeď místo obrazu.

Nedávno Ikea přidala hrající lampičku VAPPEBY. Bluetooth reproduktor kombinovaný s lampičkou IKEA Vappeby stojí 1 690 Kč, prodává se v modré a šedé variantě. Co za své peníze dostanete?

Vzhled a konstrukce

Lampička má průměr 17 cm a výšku 25 cm. Na horní straně má pohodlné platové madlo na přenášení, to jediné si po vybalení přimontujete, ostatně tak to v IKEA přece chodí. V balení najdete ještě solidní USB-C kabel s délkou 1,5 m pro nabíjení.

Vestavěná baterie s kapacitou 2x 3300 mAh nabídne při běžné hlasitosti až 13 hodin reprodukce, USB-C konektor lze využít nejen pro nabití baterie, ale počítá se i s normálním poslechem doma a stabilním umístěním, a tak je konektor nenápadně skrytý ve stojanu, na spodní straně stojanu je pro kabel patřičný výřez. Potěší, že se s využitím venku se počítá také, odolnost dle IP65 zajišťuje ochranu proti dešti i prachu. Lapa tedy posvítí i zahraje.

Pro ovládání hlasitosti slouží otočný volič s jasně definovanými kroky, hlasitost můžete samozřejmě měnit i přes smartphone, výsledek bude stejný. Volič slouží i jako tlačítko, kdy si můžete vybrat, že vám spustí Spotify (funkce Spotify Tap). Dále zde je tlačíto pro párování, zapnutí/vypnutí zvuku. Světlo má tří úrovně, 0%, 50 % a 100 %, slouží pro to samostatné tlačítko umístěné stranou od ovládání zvuku. Samozřejmě lze světlo zcela vypnout a poslouchat pouze hudbu.

Když hudbu zastavíte, tak se reproduktor automaticky po 20 minutách vypne.

Co se měniče týče, ten je umístěn v „kloboučku“ a hraje směrem dolů do podstavce, který je využíván jako akustická lupa a šiří středy a výšky do všech stran. Lampička je překvapivě těžká, což má pravděpodobně velmi pozitivní vliv na rychlost a objem basů. Rozhodně fyzicky působí Vappeby poctivě a solidně.

Jak to hraje

Na první poslech člověka překvapí objem a solidnost basů, to zkrátka z lampičky nečekáte. Basy jsou relativně rychlé, nepůsobí uměle, tj. tak, že by byly zesílené elektronikou, hrají nižší i vyšší basy, dokonce i čelo zní slušně. Reproduktor důstojně zvládá nabasované skladby, ale i ty co mají basů méně, dávkování zkrátka

Nižší středy jsou v pořádku, ty vyšší mají ostřejší charakter, stejně jako výšky. Hlasy tak mohou znít trochu jinak, než je člověk zvyklý, nejde ale o nic, co výrazného. Menšího zkreslení na vyšších středech si všimnete u skladeb, které využívají umělé zkreslení – reproduktor to ještě umocní.

Celkově je reprodukce překvapivě příjemná, pro běžný až ambientní poslech je zvuk vyloženě uspokojující, jak jsem zmínil výše, velkou zásluhu na tom má překvapivý objem basů a sytost zvuku. Díky tomu IKEA tak s přehledem přehrává spoustu menších přenosných BT reproduktorů, kterým zkrátka chybí plnost zvuku.

Co ještě je třeba pochválit, tak nesměrovost zvuku – ta je zde skutečně perfektní a lampičku můžete dát téměř kamkoliv.

Verdikt

Příjemné světlo, velmi příjemný zvuk. Přidejte velmi slušnou cenu. Design může být pro někoho nezvyklý, větší plocha ovšem poskytuje prostor pro samolepky, obrázky, zkrátka pro vlastní dotvoření k obrazu svému.

Pokud chcete domů přenosný BT repro a máte rádi nepřímé světlení, tak rozhodně doporučuji IKEA navštívit, lampičku si vzít do ruky a poslechnout. Osobně se mi Bluetooth lampička IKEA Vappeby moc líbila.

IKEA Vappeby

Cena: 1 690 Kč

Zapůjčil: Ikea