Recenze reproduktoru Sonus faber Omnia. Luxusní bezdrátový Hi-Fi systém „all-in-one“, držitel letošní ceny EISA

Elegantní designová záležitost, která nabízí italsky příjemný, barevný a kultivovaný způsob poslechu hudby. Není to reproduktor, který by dbal na nějaké efekty, ale který má nabídnout pocit důstojného luxusu – a to se daří.