Sony HT-A9

Konfigurace: 4.0.4 ● Výstupní výkon 504 W ● konektory: HDMI in, HDMI out (eARC/ARC) Ethernet, S-Center out, USB (jen pro firmware) ● Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth ● formáty zvuku z HDMI-in: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Dual mono, DTS, zvuk s vysokým rozlišením DTS HD, DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS 96/24, DTS:X, LPCM ● formáty zvuku na Bluetooth: AAC, SBC, LDAC ● síťové funkce: Služby Chromecast built-in, Spotify Connect, tlačítko hudební služby, Google Home, funguje s aplikací Google Assistant a Amazon Alexa ● rozměry repro: 160 × 147 × 313 mm; rozměry adaptéru: 150 × 150 × 52 mm