Recenze reprosoustav AQ Labrador 38. Výborné české sloupové dvoupásmovky

Platí to víc u regálovek, které se pocitově „ztrácí“ přeci jen snáz, ale platí to vlastně i u sloupové podoby. Na to, že sloupek vyrostl do výšky 101 cm, má vepředu šířku 21 cm (a vzadu 13,5 cm) a hloubku 30,7 cm, působí vlastně skutečně štíhle. Rozhodně byste jim neřekli jejich skutečnou hmotnost 22,3 kg.

Česká značka AQ (což je dozajista dobře známá zkratka slov Acoustic Quality) je ve svých různých obdobách (ale vždy se stejnými lidmi) na světě již v podstatě od přelomu let 92 – 93, tady úctyhodných 30 let. Přestože firma má v nabídce také high-endové modely s vysokými cenovkami, těžiště nabídky je v cenově rozumných segmentech – zhruba do střední třídy patří série Labrador.

Ladící frekvence systému je – soudě podle prvního sedla – zhruba 40 Hz, na úrovni 200 Hz je vidět rezonanci, která je ve stejné oblasti jako peak energie v bassreflexu. Nezdá se ovšem, že by tento byl vidět i v celkové frekvenční odezvě. Celkově je ale impedance bezpečně vysoká, nejníže klesá sice ke 4 ohmům, ale to až daleko na konci slyšitelného spektra. Elektrická fáze je prostá prudkých změn, byť vybočuje kolem 4 kHz z optimálního rozsahu. Labrador 38 tak celkově nebudou úplně náročné, ale zvolit k nim adekvátní přístroj střední třídy se rozhodně vyplatí.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Labrador 38 jsme poslouchali na hlavní redakční sestavě, tj. zdrojem byl Métronome DSC1, zesiloval dělený systém Norma Revo SC-2 LN / Norma Revo PA 160 MR a napájelo se přes GMG Power Harmonic Hammer 3000P. Hrálo se na Xavian Quarta Evoluzione a to přes mix kabeláže Nordost Heimdall 2 / Valhalla 2.

Vjemu baskytary, definující rytmus Jacksonovy „Rock with You“ („Off the Wall“ | 2009 | epic | 88697 53621 2-1), dominuje při poslechu vjem údernosti, utaženosti a soustředěnosti, naopak Labrador 38 nezkouší roztřást podlahu mohutností a ani objemem, když jsme u toho. Je to zvuk vyrovnaný, oproti většině produkce s méně nápadnou basovou složkou, o to nicméně v kontextu třicetitisícové sféry lépe čitelnou a silnou. Ohraničení s dobrou elektronikou je v rámci sféry zaplatitelného hi-fi dokonce vynikající.

Také ve středním pásmu je hlavní ten pocit soustředěnosti, i když Labrador 38 se stále nedostává až na úroveň technicistního mikroskopu. Čistota je velmi solidní, reprosoustavy do výsledku nepřimíchávají žádnou významnější vlastní stopu, výsledek je tak trochu věcnější, ale dobře informativní. Tak i v „River“ od Renée Fleming („Haunted Heart“ | 2006 | Rounder | 0602517032798) cítíte, že hlas je pevně posazený a prezentovaný v lehce věcnějším duchu třeba i včetně trochu natvrdo vyprodukovaných sykavek.

Výšek je v (pravda, trochu cinkavé) nahrávce „Use Me“ ze stejnojmenné desky (Vanessa Fernandez | 2014 | Groove Note | 0660318105028) tak akorát, jsou nicméně pocitově dobře zapuštěné a férově zřetelné. Je pravda, že jadrnější tóny při vyšší hlasitosti jsou s tvrdší neutrální elektronikou tak na hraně, s vysloveně ostřejšími a studenějšími zesilovači by to asi mohlo sklouznout i k mírné nepříjemnosti – ale autentické z pohledu reprodukování charakteru nahrávky / elektroniky. Pronikavější styl výšek umí odprezentovat slušné množství detailů.

Mocná „Wheel of Fortune“ ze soundtracku „Pirátů z Karibiku“ od Hanse Zimmera („The Dali CD, Vol. 4“ | 2015 | Dali | 474 564 6) zněla až nečekaně pevně, zvuk je energický a umí udělat parádu, i když rozhodně akcentuje spíše to, aby se při hlasitější reprodukci nerozpadl, než to, aby zprostředkoval tu celkovou plnost a šťavnatost. Líbil se nám zvuk svěží a živý, pocit hutnosti vespod by se měl dát dohnat párováním s nějakou tučnější elektronikou, případně i přisunutím blíže k zadní zdi podle vkusu. Celkově očekávejte ale spíše soustředěnost, než mohutnost.

Objektivně mají Labrador 38 dobré rozlišení, které v nacinkané a jasné „Mercy Street“ ve verzi od Christy Baron („Retrospective“ | 2004 | Chesky Records | 0090368026965) docela „stíhá“ vykreslit i ty drobné nuance a reprosoustavy už pěkně otevírají pohled na textury. Je to věcnější podání, navíc se ještě subjektivně trochu prosazuje, takže pocit detailnosti je zprvu ještě výraznější, než když si časem na styl přednesu zvyknete. Je to ale takový lehčí, živý zvuk s dobrým zaostřením informací.

Zdálo se nám, že Labrador 38 chtějí – minimálně v konkrétní akustice – věnovat trochu více pozornosti konkrétní pozici, že jsou maličko směrové. Obecně ale nabídly v „Orchestral Suite No. 1 in C major, BWV 1066“ ve verzi od orchestru Academy of St. Martin in the Fields, řízeného Nevillem Marrinerem („Orchestral Suite Nos. 1-4“ | 1991 | Decca | 430 387-2) solidní prezentaci stereofonní báze. Díky své pevnosti a soustředěnosti je pocit lokalizace nástrojů zcela v mezích dané třídy, scéna vykazuje už i prodloužení do hloubky a celkově to není veliký hudební obraz, ale je dobře čitelný díky své konkrétnosti.

„Northern Star“ od Christine McVie („In the Meantime“ | 2004 | Koch | 0099923960027) je vynikající nahrávka, v podání Labrador 38 celkem výrazně zasvítily prezentaně nahrané činely a vůbec byl zvuk dosti pevný, místy až trochu tvrdý. Je to ale zvuk zábavný a šmrncovní právě svou přímočarou energičností a dobrou, soustředěnou kontrolou. Zvuk lze také poměrně dobře „tvarovat“ tím, jaký zvukový styl bude mít váš zesilovač.

Verdikt

Vyšší z modelů nové generace řady Labrador, sloupek AQ Labrador 38, je zajímavým řešením, které na jedné straně vykazuje typické rysy značky AQ (analytičtější, vyrovnaný či chcete-li celkově neutrální přednes bez okázalých efektů na koncích pásem), na straně druhé je nabízí v ozvučnici jednak kompaktnější, jednak moderněji působící, než jak bylo v této cenové relaci u značky dříve zvykem.

Labrador 38 jsou solidní reprosoustavy, které vám chtějí s lehkostí, pevností a energičností ukázat hodně z vašich nahrávek, potažmo okryjí i vaši elektroniku a mohou to ale tím pádem dělat jak v dobrém, tak v tom horším, neb jsou prostě „rovné“. Pokud ale máte zálusk na zvuk, co má říz v ozvučnicích na malém půdorysu za férovou cenu, jsou Labrador 38 rozhodně zajímavou alternativou k mainstreamové produkci třicetitisícové kategorie.

AQ Labrador 38

Systém 2-pásmový,

2-pásmový, Ozvučnice Typu bassreflex

Typu bassreflex Impedance 8 Ohm

8 Ohm Šumový výkon 100 W

100 W Hudební výkon 220 W

220 W Citlivost 89 dB / 1 W / 1 m

89 dB / 1 W / 1 m Kmitočtový rozsah 30 Hz až 30 000 Hz v 6 dB pásmu

30 Hz až 30 000 Hz v 6 dB pásmu Výhybka 12,18 dB / oct

12,18 dB / oct Rozměry (Š x V x H) 210 mm (135 mm zadní stěna) x 1010 mm x 307 mm (322 mm s mřížkou)

(Š x V x H) 210 mm (135 mm zadní stěna) x 1010 mm x 307 mm (322 mm s mřížkou) Hmotnost 22,3 kg

22,3 kg Objem 35 l

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice