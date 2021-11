Recenze reprosoustav AQ Labrador 39. Výborné české regálové dvoupásmové bedny

AQ udávají u Labrador 39 frekvenční odezvu v pásmu 45 – 30 000 Hz (+/- 3 dB), označují model jako osmiohmový a jeho charakteristická citlivost by měla dosahovat 87 dB / W / m. Ještě jsme neřekli, co konkrétně představuje označení „kompaktní regálovky“ – maximální šířka je 18 cm (vzadu 11,5 cm), výška je 38 cm a hloubka 26 cm, přičemž celé reprosoustavy váží 7,1 kg.

Ač to není většinou předmětem recenze, zde stojí za to zmínit krycí mřížku – ta drží na magnetech a nezakrývá celou šíři čela. Jednak tím vyniknou po obou stranách proužky oné pěkné dýhy v matném laku, jednak ale uvidíte i poměrně výrazný nápis Acoustique Quality, vyvedený ve svislici u levé hrany ozvučnice, kde tvoří neobvyklý dekorační prvek.

Sedlo mezi prvními poměrně vysokými peaky naznačuje ladění bassreflexu na cca 53 Hz, i přes pokles na nejvyšších frekvencích mají Labrador 39 nárok na označení jako osmiohmové. Průběh křivky je v zásadě nekomplikovaný. Na 420 Hz je vidět nepatrný záchvěv rezonance, který se ale nijak nepromítá do frekvenční odpovědi. Elektrická fáze má poměrně obvyklý průběh a ani vybočení do negativních hodnot kolem 2 kHz by nemělo představovat výraznější zátěž. Celkově budou Labrador 39 standardní zátěží, která by neměla způsobit vysloveně problematickéČ chvilky ani levnějším přístrojům.

Zhruba od 150 Hz je celkové zkreslení reprosoustav naprosto v normě a velmi nízké, pod touto úrovní nicméně trochu stoupá a třeba na 50 Hz už je cca 3,8%. Stále to není tolik, aby to bylo reálně slyšet, ale je vyšší než obvyklé.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Labrador 39 jsme poslouchali v hlavní redakční sestavě místo Xavian Quarta Evoluzione a to na OPPO UDP-205 / Métronome DSc1 / Norma Revo SC-2 LN / Norma Revo PA 160 MR / GMG Power Harmonic Hammer 3000P s kabeláží Nordost Heimdall 2. Poslouchali jsme ale také s Cambridge CXA81 a Cambridge CXC místo Fischer & Fischer SN-70 nebo krátce i v nearfield sestavě místo KEF LS50 Meta, kde malé AQ rozhýbával systém RME ADI-2 DAC FS / Emotiva XSP-1 / Emotiva XPA-DR2. Vždy a všude je centrem hudebního dění systém Roon.

Na úzký prostor stěny zadní se vešla klasická plastová vanička s dvěma páry reproduktorových terminálů pro možnost bi-ampingu / bi-wiringu, nakloněných poměrně výrazně směrem vzhůru. Terminály jsou bytelné, snad jen pro případnou práci s holým vodičem mohou být přeci jen trochu blízko u sebe.

Nejvyšší frekvence z „The Red One“ Pata Mehtenyho a Johna Scofielda („I Can See Your House from Here“ | 1994 | Blue Note | 7243 8 27765 2 9) zněly také jaksi lehce a svižně, byly znělé, ale pocitově „nedobarvované“. Tóny nejsou nejdelší, stejně jako rozlišení je to ale kvalita víc než přiměřená úrovni reprosoustav. Nejvyšší konec pásma nemá ani tendenci být až příliš umírněný, ani příliš exponovaný.

Ocenit musíme pevnost, s jakou se Labrador 39 za dané peníze zhostil dynamických kontrastů v Cheskyho „Ben’s Farm in Vermont“ („The Ultimate Headphone Demonstration Disc“ | 2014 | Chesky Records | JD361). Můžete hrát i dosti nahlas, aniž byste měli pocit, že reprosoustavy tlačíte nezdravě blízko jejich limitům, ba naopak jim vlastně alespoň střední a vyšší hlasitosti od takových 80 dB akustického tlaku vlastně dost sluší, jejich živost se tam ještě o kousek víc probudí. Dokonce už bylo cítit i náznak síly gradujícího orchestru, byť plně si efekt užijete hlavně v menších místnostech. Spíš než makrodynamickou mohutnost pak doceníte pevnost a důraz v dobrých proporcích.

V árii „Fuori il danaro!“ z Pucciniho „La Bohéma“ (Georg Solti / LSO / John Alldis Choir | 1988 | BMG | 74321 39496 2) bylo cítit, že navzdory přímému, vyrovnanému a energickému ladění nejsou Labrador 39 minimonitory zaměřené na nejkrajnější nuance, přesto to co vám nabídnou, to nabídnou v čistém a velmi dobře čitelném balení. Oproti jiným je znát, že třeba žesťová sekce se zdá být trochu více v pozadí, podobně jako u vokálů to není efekt zapadlosti, ale „ne až takové vytaženosti“ či jak bychom to mohli správně popsat. Nadstandardní je pak pocit celkové konkrétnosti reprodukce.

Prostor hudební scény v Elgarově „Violin Concerto in B Minor, op. 61“ v podání Hilary Hahn (Sir Colin Davis / LSO | 2004 | Deutsche Grammophon | 028947487326) možná nebyl nějak extrémně široký, ale byl posazený za reprosoustavami a velmi důstojně přehledný, rozložení nástrojových sekcí v pravolevé ose bylo prostě dobré a hlavní housle byly zřetelně před orchestrem. I v tomto aspektu tak Labrador 39 fungují dobře.

U nedokonalých nahrávek, jako je „Hymn“ od Ultravox („Dancing with the Tears in My Eyes“ | 1997 | EMI Gold | 724385513220) se snadno může stát, že zvukový projev sklouzne až k nepatrně suššímu stylu, což samozřejmě lze přičíst pečlivě vyrovnané frekvenční odezvě a jistému limitu v objemu rytmotvorného basového základu. Na druhou stranu se dá říct, že co jim dáte, to také dostanete, zvuk nese charakteristické stopy letitého firemního směřování a vydobude si v dané třídě rozhodně čest energií i důrazem.

Verdikt

Kompaktní regálové reprosoustavy AQ Labrador 39 jsou moderní, čistě a kompetentně vystřižené reprosoustavy, které v dostupné třídě nabízí primárně autenticitu (tedy rozumějte vyrovnanou frekvenční odpověď) s dokořeněním pomocí nadstandardní energie, pevnosti a důraznosti.

Atraktivní je rozhodně také moderní designové pojetí s pěknou dýhou a vůbec v rámci dané cenové hladiny celkově dobře (vlastně výtečně) fungující technika. Pokud tak chcete vědět, jak hraje váš řetězec a vaše nahrávky a líbí se vám pravdivost (naštěstí bez únavné přílišné přímosti), pak Labrador 39 představují zajímavou volbu a ještě k tomu z domácí produkce.

AQ Labrador 39

Cena: 19 990 Kč

Technické parametry

Systém: 2-pásmový

Impedance: 8 Ω

Šumový výkon: 60 W

Hudební výkon: 120 W

Citlivost: 87dB / 1 W / 1 m

Kmitočtový rozsah: 45 Hz - 30 kHz v 6 dB pásmu

Výhybka: 12,12 dB / oct

Rozměry (Š x V x H): 180 mm (115 mm zadní stěna) x 380 mm x 260 mm (270 mm včetně mřížky)

Ozvučnice typu bassreflex

Hmotnost: 7,1 kg

Objem: 6 l

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice