Recenze reprosoustav Bowers&Wilkins 805 D4. Nová generace High-End regálovek potěší pohodovějším projevem

805 D4 se, jak bylo řečeno, zvětšily – na výšku mají celkem zřetelných 44 cm, do šířky 24 cm a do hloubky 37,3 cm. S hmotností 15,5 kg patří do nejtěžší váhové kategorie.

Zmínili jsme už ozvučnici typu Nautilus pro vysokotónový měnič, v této generaci osmistovek je trubice delší, lépe tlumená a nejen, že delší profil vypadá lépe, ale i lépe funguje při odbourávání energie ze zadní strany kopulky. Novinkou je také usazení těla (frézovaného mimochodem z jediného kusu hliníku!) na dva odhmotňovací / plovoucí body místo jednoho – to znamená ještě menší přenos energie ze středobasu do osvědčené diamantové kopulky o průměru 2,5 cm.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

805 D4 jsme poslouchali v pražském showroomu dovozce – měli jsme možnost porovnávat se všemi ostatními modely nové série, ale také s modely 803 D3 a 805 D3, případně různorodým průřezem vyšší částí portfolia Sonus faber. Hrálo se přes dobře známý systém McIntosh – MCD600 / C2700 / MC1.25KW a to přes nejvyšší modely kabelů AIR od InAkustik.

Když se rozhoupala příjemná basová linka Dukeovy „Say That You Will“ („Follow the Rainbow“ | 2010 | epic | 88697779882), bylo až překvapující, o kolik větší objem měla v přímém porovnání s 805 D3. Jako kdyby hrály o pořádný kus větší reprosoustavy. Bas je zároveň takový lehký, svižný, nemá takový důraz na hutnost a údernost, nepůsobí přes faktický větší objem a přesnější definici tak dominantně, jako u minulé generace. Vlastně cítíte, že celý styl reprodukce je jiný, také téměř otočený o 180 stupňů jako sama ozvučnice. Je to ale rozhodně tím, že bas poskočil o třídu v přesnosti a schopnosti ukázat s nadhledem rozmanitost hlubokých oktáv. Ta samozřejmě je prostě výtečná a v dané kategorii rozhodně okouzlující.

Snad ještě větším krokem (až skokem) bylo podání středního pásma – jasnost a mnohem zásadnější konkrétnost provázejí zpěv Loreeny McKennit v „All Souls Night“ („The Visit“ | 2006 | Quinlan Records | 0774213510426), středy jsou mnohem lehčí, mnohem otevřenější a také mnohem méně technické, mnohem méně tvrdé. Nepůsobí tedy tak intenzivně a zprvu možná ani tak živě, ale jsou rozhodně výrazně autentičtější, zejména ta výtečná srozumitelnost a nenucená artikulace jsou skvělými atributy reprodukce.

Ovšem ty, kteří přijali za své výrazně analytický charakter minulé generace, to může rozhodně zaskočit. Při troše soustředění a porovnání ovšem zjistíte, že i přes výrazný odklon ke klidu a uvolněnosti nabízí 805 D4 komplexnější a prokreslenější střední rozsah a citelně plastičtější reprodukci. Právě tady poskočila nová generace o víc než krok kupředu.

Výšky v „Next Time You See Her“ Erica Claptona („Slowhand“ | 2012 | Polydor | 5340724) zněly také výrazně „méně na sílu“. Není to tak prvoplánová, technická preciznost, každé cinknutí zní s klidem, vlastně až trochu jemněji – přitom ale vnímáte snáz i jemné dozvuky, proporčně výšek možná o kousek ubylo, ale přitom jich bylo právě tak akorát. Detailu je stále stejně, je to výtečný, rychlý a konkrétní přednes, přitom ale oproštěný (až v přímém porovnání s generací D3 to slovo přijde na mysl) o agresivitu.

S bohatším, větší a sytější zvukem „jako z větší bedny“ jde ruku v ruce i výraznější dynamika – reprodukce bicí soupravy Billa Bruforda v „Some Other Time“ („If Summer Had Its Ghosts“ | 1997 | Discipline | 633367970527) byla rozhodně u nové generace autoritativnější. Přednes je zřetelně rychlejší, lépe artikulovaný, přitom ale i mnohem nenucenější. Předchozí model se snažil o masivní, robustní styl a sílu, 805 D4 se zříká té dravosti, ale nabízí o dost dospělejší, srozumitelnější a „kontrastnější“ reprodukci. Je to až k nevíře, o kolik ochotněji umí nové provedení hrát.

Zarytí „béwéčkáři“ se mohou zprvu cítit ošizeni o něco detailu a je fakt, že třeba kytara v „Bensusan“ Michaela Hedgese („Aerial Boundaries“ | 1984 | Windham Hill Records | 01934110322) zněla mnohem méně expresivně, přednes je mnohem méně intenzivní a méně doráží na posluchače – je rozhodně audiofilštější. Při přímém srovnávání je ale také informativnější, i když detaily, dozvuky a nuance nezní s tvrdostí, všechno je jaksi lépe rozprostřené, čistší. Patrně by bylo dobré říct, že doposud monitorový styl reprodukce se proměnil na mnohem organičtější a bohatší, také ale nenápadnější.

Oproti předchozí inkarnaci ovšem 805 D4 nabízí nejen větší zvuk pocitově, ale i fakticky třeba v podobě rozlehlejší hudební scény. Nástroje v „Messy Bessie“ Jimmy Smithe („Back at Chicken Shack“ | 2007 | Blue Note | 0946 3 92777 2 8) měly mezi sebou více prostoru, měly také výraznější tělo. Ne snad, že by scéna působila vzdušněji, ale snad jasněji, s lépe definovanými konturami nástrojů. Navíc oproti minulé generaci se ani poslech ze vzdálenosti bezmála pěti metrů s rozestupem mezi kanály více než třímetrovým zdál být naprosto v pohodě, nikde žádná nekonzistence, reprosoustavy stále umí pěkně naplnit prostor.

Možná u hudby jako je Ozzyho „I Just Want You“ („Ozzmosis“ | 2014 | Qobuz | 24 / 96) může nová generace působit zprvu trochu uhlazeně, až „zabržděně“, žádá si to přeci jen trochu poslouchání, než se naladíte na ten nový, poklidný styl.

Faktem je, že dravá rocková hudby zní méně důrazně, ale je mnohem obsažnější, i v takové nijak komplikované nahrávce je více informací, jsou ochotněji artikulované a přehlednější. Možná to není tak efektní, uslyšíte ovšem více nahrávky jako takové, přirozeněji – jestli to je ta zábava, kterou hledáte, to je čistě na vás. Co nové provedení rozhodně zvládá o kategorii lépe než to staré, to je hraní nahlas – 805 D4 můžete naložit co vaše uši snesou a stále hrají naprosto v pohodě.

Verdikt

Bowers & Wilkins v průvodních materiálech k nové řadě 800 píšou, že uvedení nové generace je pro ně vždy zážitkem. Nutno uznat, že poslech aktuálního základního modelu 805 D4 poměrně výrazně předefinovává pocity z této proslulé značky – k lepšímu, pokud jste audiofil, ke zmatenějšímu, pokud jste si oblíbili zvukové laděních posledních bratru 20 let.

805 D4 jsou totiž jiné. Jsou velmi jiné – stále jsou to Bowers & Wilkins svým vzhledem, materiály i snahou využít technologické poznání, ale jsou mimořádně odlišné svým zvukovým stylem. Jsou mnohem klidnější, mnohem otevřenější, mnohem živější a mnohem organičtější. Jejich zvuk se méně tlačí kupředu, je méně intenzivní a zprvu tak nemusí působit tak přitažlivě, ale stačí pár písniček, abyste docenili to, jak moc se B&W s novými 805 D4 posunuli kupředu a jak příjemně (vlastně až zpěvně) je nová generace vyladěna, aniž by tomu byly obětovány technické kvality.

Bowers&Wilkins 805 D4

Cena: 199 990 Kč

Technické parametry

Koncepce: 2-pásmová s bassreflexem

2-pásmová s bassreflexem Tweeter: 1x 2,5 cm - diamant

1x 2,5 cm - diamant Středobas : 1x 16,5 cm - Continuum

: 1x 16,5 cm - Continuum Frekvenční rozsah (+/- 3 dB): 42 - 28 000 Hz

42 - 28 000 Hz Impedance: 8 ohm (min. 4,6 ohm)

8 ohm (min. 4,6 ohm) Citlivost (2,83 V / m): 88 dB

88 dB Rozměry (v x š x h): 44 x 24 x 37,3 cm

44 x 24 x 37,3 cm Hmotnost (kus): 15,6 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice