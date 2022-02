Recenze reprosoustav Dynaudio Emit 20. Povedené dvoupásmové regálovky

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Emit 20 jsme mohli poslouchat jak v menším prostoru s Cambridge CXA81 / CXC na kabelech Dynamique Audio Horizon 2, tak v hlavní sestavě s OPPO UDP-205, Métronome DSC1 a Norma Revo SC-2 LN / Norma Revo PA 160 MR, to vše na kabelech Nordost Heimdall 2. K porovnání byly v první sestavě Fischer&Fischer SN-70, v druhé Xavian Quarta Evoluzione.

Když spustil George Duke svou „Say that you will“ („Follow the rainbow“ | 2010 | epic | 88697779882), na to, že jsou Emit 20 stále ještě skladné regálovky a stále ještě dobře zaplatitelné, tak basová složka netrpěla nedostatkem. Základ byl vlastně poměrně pevný a dobře organizovaný, údernost a pocit plnosti jsou nad očekávání dobré. Je cítit, že právě zmíněné vlastnosti jsou akcentované, spíše než analytické prezentování různorodosti jednotlivých tónů – (přijatelně v kontextu kategorie) je to spíše takový „souhrnný“ bas.

Střední pásmo pak působí velmi uhlazeně, je ho tak akorát a má spořádaný, čistý charakter, byť by třeba vokál Loreeny McKennit v „All Souls Night“ („The Visit“ | 2006 | Quinlan Records | 0774213510426) mohl klidně být o krůček dominantnější. Na druhou stranu i tak je dobře čitelný a má dobrou míru detailu, aniž by v rámci prezentace sahal k technicistním manýrům nebo zdůrazňování. Je také fakt, že v této třídě většina konkurentů nějakou tu energii navrch přidává, aby se přeci jen snáze zalíbila, Dynaudio naopak zůstávají vyrovnané, klidné a spíše jemnější.

Čistota je solidní i na nejvyšších frekvencím, i tam – jak ukázaly spíše průměrně nahrané činely v „Next time you see her“ od Erica Claptona („Slowhand“ | 2012 | Polydor | 5340724) – zůstávají Emit 20 klidnější. Je zajímavé, že i obyčejnou nahrávku zvládnou dobře prokreslit, detaily jsou asi lepší, než byste očekávali. Výšky nicméně nemají subjektivně žádný výrazný nadbytek energie, necpou se kupředu a nedominují poslechovému dojmu, to snad jen u velmi tichých úrovní.

Naopak u těch vyšších to Emit 20 velmi sluší, drží totiž pohromadě i u rázných bicí v Brufordově „Some other time“ („If Summer Had Its Ghosts“ | 1997 | Discipline | 633367970527) – reprosoustavy ze sebe umí vydat víc energie, než byste čekali a i když se nikdy neutrhnou ze řetězu a není to zběsilý nářez a dravost, ale mravná, disciplinovaná odhodlanost, síla působí skutečně dobře.

Organizovaný přednes rozhodně doceníte v na detaily bohatých skladbách, jako je třeba až v tomto efektní Hedgesova „Bensusan“ z „Aerial Boundaries“ (1984 | Windham Hill Records | 01934110322) – všechny ty jiskřičky, textury, dozvuky, to všechno v kontextu své ligy zvládají Emit 20 prezentovat velmi důstojně, je to reprodukce přesná a čistá, aniž by Emit 20 zněly studeně nebo technicistně. Ani tady ovšem není takový ten pocit pronikavosti a intenzity, pocit naléhavosti. Zvuk se prostě tak line a plyne.

Prostor hudební scény v „Messy Bessie“ Jimmyho Smithe („Back at the Chicken Shack“ | 2007 | Blue Note | 0946 3 92777 2 8) nebyl úplně velký, chce se říct, že i zde působí Emit 20 přesto po všech stránkách přiměřeně. Nezdálo se, že by reprosoustavy nějak dramaticky trpěly na směrovost, hloubku tu nicméně nečekejte a jak bylo řečeno, šířka je spíše přiměřená. Lokalizace nástrojů není špatná, mají ale trochu méně prostoru k vyniknutí – je to vkusný standard pro dostupné hi-fi.

Rocková „I Just Want You“ Ozzyho Osbourna („Ozzmosis“ | 2014 | Qobuz | 24 / 96) možná neměla tak úplně stoprocentní dravou jiskru, není to koncertní intenzita, ale zato Emit 20 nabízí velmi pravdivý pohled na nahrávku, otevřený a snadno přehledný. Je tu dost basu, je tu pocit dostatečného množství detailů, kupodivu třeba i rány na bicí mají sílu a dobrou konkrétnost, celé se to pak skládá do trochu jemnějšího a kultivovaného celku, kde má všechno hlavu a patu.

Verdikt

Dynaudio Emit 20 jsou důstojným hi-fi v duchu toho, co „hi-fi“ skutečně znamená – tedy nabízí zvuk čistý, na svou kategorii nebývale přesný a pocitově příjemný. Je tu dost basu i dost detailů, je tu ve správné chvíli i dostatečná síla a údernost, i když Emit 20 jsou stále spíše kultivované a klidné.

Nabízí příjemně autentický pohled na nahrávku, aniž by v ní ale zdůrazňovaly případné chyby, takže poslouchat je budete moci i s průměrnou elektronikou a průměrnou všezahrnující sbírkou hudby. Přidejte k tomu velmi moderní a čisté provedení a máte regálovky za rozumnou cenu, které i když v krátkodobém horizontu nutně nemusí rozbušit srdce tak intenzivně, tak bez efektů a kouzel dokážou být dlouhodobě příjemnými společníky pro každý den.

Dynaudio Emit 20

Cena: 24 990 Kč

Technické parametry

Frekvenční rozsah 53 Hz až 25 000 Hz

Počet pásem 2

Citlivost 86dB

Impedance 6 ohmů

Rozměry 20,5 × 37 × 31,1 cm

Hmotnost 10,32 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice