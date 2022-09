Kompaktní ELAC BS312 jsou svým pojetím neobvyklé, účelně konstruované reprosoustavy, které chtějí na minimálním prostoru nabídnout výkony srovnatelné s mohutnějšími konkurenty a daří se jim to. Samozřejmě mají nějaká svá lehká omezení, ale umí načrtnout hudbu s přesvědčivostí a zábavností bez potřeby k ní něco výraznějšího přidávat. Jde o specifické, ale kouzelné malé bedničky.

Plusy Super kompaktní rozměry

Nabízí relativně slušný bas na danou velikost

Kouzlo dvoupásmové soustředěnosti kolem středů

Svižnost a čistota výškáče Minusy Logicky mají své limity v celkové dynamice a hloubce projevu 9 /10 Hodnocení

ELAC, firma poctivě německá, patří k nejzavedenějším jménům v oboru reprodukce zvuku. 90 let, to už je panečku tradice. Dlouholetou stálicí v katalogu firmy jest série 300, v dnešních dnech obsahující pouze mikroskopický model BS302 a přeci jen větší, ač stále velmi malý a kompaktní BS312. Když pak říkáme „dlouholetou“, znamená to již od roku 1995, kdy vznikl v hlavě tehdy nového vývojáře ELAC Rolfa Jankeho model Elegant 305, při němž byla poprvé nasazena síla počítačových simulací.

Modely této řady poznáte velmi snadno – může za to hlavně ozvučnice z kovu a také proporce, které se soustředí na dosažení co nejmenšího pohledového profilu, což však nahrazují relativně až nezvykle výrazným protažením do hloubky. BS312 vpředu nabízí pohled pouze na dvojici měničů, kolem nichž je jen nejnutnější množství materiálu, středobas se téměř dotýká tří ze čtyř hran obdélníkového čelního panelu v dosti technicistním střihu.

Vzhled a konstrukce

Podlouhlé kovové pouzdro je po bocích okrášleno trojicí horizontálních prohlubní, které trochu připomínají oblíbené „rychlé pruhy“ na automobilech. Dozadu se toho pak také zrovna mnoho nevešlo, což je s ohledem na rozměry logické. Najdete tu vaničku s jedním párem terminálů, ty jsou zato bytelné a příjemné na omak i utahování. Nad nimi je výdech bassreflexového nátrubku, poctivě zaoblený.