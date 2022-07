Recenze reprosoustav Elac Concentro S 503. Třípásmové regálovky pro náročné

Německý ELAC má trochu netypické složení své nabídky, která někdy působí, jako kdyby šla dvěma nezávislými proudy – a ono to tak vlastně je, protože ELAC má dvě prakticky nezávislá designové centra. To novější se nachází v Kalifornii a vede ho slovutný Andrew Jones, to starší, tradičnější a vyrábějící přeci jen konzervativnější produkty, to se nachází v mnohaleté základně značky v Kielu na dohled dánsko-německých hranic. Právě tam vyrobili také doposud nejmenší model nejvyšší řady Concentro, regálovku S 503.

Frekvenční odezva v plné energii dosahuje až k nějakým 35 Hz, to je na regálovku poctivá porce basů. Za jistou nevyrovnaností mezi 100 a 200 Hz bude spíše stát akustika prostoru, nadbytek energie mezi 200 a 300 Hz už ale spíše bude vlastností reprosoustav. Je vidět mírně „svažitý“ charakter středů, ale bude to spíše záměrné vyladění, protože trend je prostý propadů a zdůraznění. Energie nad 10 kHz pak rázem nabývá o 10 dB a vrcholí na 15 kHz, to patrně stojí za oním dojmem výrazných a jasných výšek. Směrovost je pak minimální.

Jak to hraje

Regálovky ELAC Concentro S 503 jsme poslouchali v nově přestavěném brněnském showroomu basys.studio s výtečnou akustikou, kde se hrálo s předzesilovačem Rotel Michi P5 a koncovým stupněm Rotel Michi S5. Jako zdroj byl streamer Bluesound NODE a napájelo se přes IsoTek V5 Aquarius. Propojeno pak bylo kabely ELAC Sensible a Cardas Clear Cygnus. K porovnání byla celá plejáda modelů ELAC.

Jacksonova precizně nahraná „Rock with You“ z desky „Off the Wall“ (2009 | epic | 88697 53621 2-1) má důraznou a energickou basovou linku, baskytara v podání v zásadě poměrně kompaktních regálovek má až neočekávaný rozměr, umí se rozvášnit a lehce rozmáchnout ve větším objemu, přitom ale kontrola zůstává velmi solidní.

Přes veškerý velmi solidní pocit objemu a hloubky působí hluboké tóny jako hrané bez nějakého nuceného přetlačování. Navíc zvukem celkem proniká i charakter komponentů, ač Concentro S 503 samotné jsou pěkně artikulující, plné a s přitom velmi slušně informativní. Jednotlivé polohy v basech jsou zřetelně odlišené, je to kultivované a přitom rozhodně neuťápnuté basové podání, které v malé místnosti dokonce chvílemi až přetékalo.

Dle „River“ od Renée Fleming („Haunted Heart“ | 2006 | Rounder | 0602517032798) bylo znát, že středo-výškové pásmo je krásně provázané (ostatně to je účel koncentrické koncepce měničů) – hlas je díky tomu kompaktní a krásně (bezmála) holografický. Kombinuje výtečný pocit tělesnosti (tedy objem a váhu) s pocitem plasticity. Je pravda, že detail je někdy až trochu expresivní, třeba sykavky jsou jasně přítomné (tím víc, že nahrávka není stoprocentní), nemáte ovšem ani pocit, že jde o nějaké ohňostroje dravosti – zůstává tu dostatek přirozené organičnosti a elegance, aby nešlo o suše analytickou verzi.

Činely a další kovové perkuse v „Use Me“ od Vanessy Fernandez („Use Me“ | 2014 | Groove Note | 0660318105028) už ovšem znějí poměrně výrazně – je cítit, že vysokotónový reproduktor ve své energii rozhodně nepolevuje, tu a tam se dokonce nebojí třískutní paličky do kovu prodat s až velmi výraznou expresivitou.

Budiž mu také přiznáno, že nabízí zvuk velmi svižný a svěží, slyšitelný v každém okamžiku – přesto se nezdálo, že by byl únavně agresivní, s ostřejší elektronikou ovšem raději opatrně. Je zajímavé, že výšky umí být pevné a konkrétní, avšak ne tvrdě pronikavé.,

Možná byste čekali, že regálovky s nijak velkými rozměry (ať už ozvučnic nebo membrán) budou mít dynamické limity, ale Concentro S 503 jsou rozhodně až nečekaně odvážné. I masivní „Wheel of Fortune“ Hanse Zimmera („The Dali CD, Vol. 4“ | 2015 | Dali | 474 564 6) byla (samozřejmě v kontextu malé místnosti) podaná s velmi slušnou dávkou dramatu.

Reprosoustavy umí hrát nesmírně nahlas, aniž by se jejich charakter nějak měnil, aniž byste měli pocit, že se blíží svým limitům. Díky podstatě svého basu působí měkčí a houpavější, na regálovky je jejich mocnost přinejmenším působivá – přitom kontury nástrojů zůstávají dostatečně pevné. Překvapující je i schopnost autoritativně „zhoupnout“ i velmi hluboké tóny bez rozsypání.

Všemožná cingrlátka, jiskřičky a perličky v „Mercy Street“ od Christy Baron („Retrospective“ | 2004 | Chesky Records | 0090368026965) skvěle vyniknou díky svižnému a vzdušně hrajícímu tweeteru, můžete si tak vychutnat všechny ty křehounké dozvuky a jemňounká dinknutí. Čistota je v tomto „detailotvorném“ pásmu velmi dobrá, kovové odstíny jsou rozhodně tvrdé, platí zase stejné upozornění, že s tvrdším až studeně analytickým zesilovačem by to mohlo být až příliš příkré.

Když jsme u detailů, třeba klavír v této skladbě je zřetelně menší, je ale v kontextu regálovek. Nejzajímavější je harmonické spojení organičnosti v jedné části spektra a techničnosti v části jiné – do překvapivě příjemně fungujícího celku, který nepůsobí násilně nebo studeně. V této konkrétní sestavě za to mohly také komponenty Michi, jejichž charakter byl skrze reprosoustavy snadno znatelný.

Nejoblíbenější reprosoustavy ELAC

Rozložení nástrojů v Bachově „Orchestral Suite No. 1 in C major, BWV 1066“ (Neville Marriner + Academy of St. Martin in the Fields | „Orchestral Suites Nos. 1-4“ | 1991 | Decca | 430 387-2) bylo velmi dobré, jsou to drahé reprosoustavy s adekvátní kvalitou přednesu. Líbilo se nám, že šlo poposedávat po celé sedačce, aniž by stereobáze ztratila soustředěnost a konkrétnost, směrovost není nijak výrazná, i když při prvotním nastavování se zdálo, že svůj charakter mění a čas a péči byste natáčení podle konkrétní akustiky věnovat měli.

Poté se totiž obraz nahrávky octne mimo ozvučnice, propojený, posazený za ozvučnicemi a je tak akorát velký. Možná s výraznějšími odstupy od stěn i mezi sebou by mohly poskytnout ještě o kousek širší dojem, jakkoliv se nezdá, že zvuk by byl nějak nadstandardně veliký.

Jadrná a krystalicky čistá „Northern Star“ od Christine McVie („In The Meantime“ | 2004 | Koch | 0099923960027) byla o špetku celkově uhlazenější, ale hustý, super hluboký bas přesahuje očekávání, je robustní, příjemný a lehce houpavý, přitom dobře artikulovaný. Zvuk jako celek je srovnaný a čistý, výrazný zejména ve středním a vyšším pásmu, ale ne křiklavý. Přednes je dlouhodobě neúnavný, civilizovaný a tu a tam probleskne ven řízenější detail – celkově je to opět kombinace protikladů, nadhledu a intenzity, v konečném výsledku dobře poslouchatelná až muzikální.

Verdikt

ELAC Concentro S 503 jsou důstojné regálové reprosoustavy vyšší třídy, u nichž není žádných pochyb o celkové úrovni – jsou zajímavé designem, zručně zpracované a zjevně dobře navržené. Koncentrický měnič má své jasné výhody – jednak umožňuje směstnat třípásmovou koncepci na nevelký půdorys, jednak pomáhá velmi dobrému podání prostoru a pocitu soustředěnosti. Pravda, zejména výškáč má tendenci dát o sobě vědět trochu expresivněji, ale ani při několika hodinách poslechu (a to ne nutně při nízké hlasitosti) to nebylo únavné.

Concentro S 503 v sobě kombinují (v nijak hanlivém slova smyslu) lifestylové naladění „do hezka“ s audiofilskými prvky, jako jsou jemné detaily, křehké dozvuky a nenucená kontrolovanost. Nejsou levné, ale za dané peníze nabízí neobvyklé zvukové ladění ve vysokém standardu.

Elac Concentro S 503

Zapůjčil: BaSys CS

Technické parametry

Typ: 3-pásmový, bassreflex

Woofer: 1 x 180 mm Ø, kužel AS-XR

Střední pásmo: AS-XR AL kužel, 1 x 50,130 mm Ø

Výškový reproduktor: JET 5c

Přechodové frekvence: 400Hz, 2600 Hz

Jmenovitý/špičkový výkon: 120 W/200 W

Minimální impedance: 4,8 Ω při 120 Hz

Špičkový výkon: 400 W

Citlivost: 87 dB / 2,83 V/m

Vhodné pro zesilovače: 4 - 8 Ω

Jmenovitá impedance: 4 Ω

Doporučený výkon zesilovače: 60 až 500 W/kanál

Příslušenství: Sada Bi-Wiring-jumper, 3 DCR (Directivity Control Ring)

