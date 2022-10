Recenze reprosoustav Fyne Audio F704. Vynikající sloupové Hi-Fi repro pro náročné

Pokud máte rádi fyzičnost, velké rozměry a vůbec to všechno, co nacházíme v koncertních sálech, pak určitě F704 nevynechte ze svých poslechových objevování – jsou svého druhu fascinující. Jsou to excelentní reprosoustavy.