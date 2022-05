Recenze reprosoustav Heeskof Rosie Mk II. Velmi příjemné a poctivé regálové bedny od českého výrobce

Co zůstalo od prvního konceptu, to je velká, pravoúhlá ozvučnice z MDF tloušťky 2,2 cm, jejíž tvary lehce oživují sražené hrany čela – i tak nicméně Rosie Mk II působí jako velmi konzervativní, velmi klasické reprosoustavy, rozhodně nechtějí být lifestylovou okrasou moderních interiérů podle nejsoučasnějších trendů. I když nepřekvapivé tvary lze okrášlit buď pěknými pravými dýhami nebo nějakou z barev palety RAL či NCS – i to je výhoda zakázkové výroby.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Regálovky Heeskof Rosie Mk II jsme poslouchali primárně v rámci hlavní sestavy místo Xavian Quarta Evoluzione na řetězci GMG Power Harmonic Hammer 3000P / Roon / Métronome DSC1 / Norma Revo SC-2 LN / Norma Revo PA 160 MR, ale také v malé místnosti s Cambridge CXC a Cambridge CXA81. V prvním případě se hrálo na kabelech Nordost Heimdall 2 a Nordost Valhalla 2, v druhém na Dynamique Audio Horizon 2.

V „Cantata Con Mina“ od Miny De André („La Canzone Marinella“ | 1997 | Ricordi | 7432153879-2) je kontrabas zachycený ve velké podobě, silný a důrazný a Rosie Mk II z něho respektují docela velkou část – na regálovky je to dobrý výkon a dojem koresponduje s intuitivním dojmem, který vzbuzuje velikost ozvučnic. Brnknutý tón je napjatý a co do energie snaživý, má slušnou váhu a dobrý pocit sytosti, dokáže už naznačit to pěkné „brouknutí“. Reprodukce je v zásadě dobře učesaná, barvy tónů jsou naznačené nad rámec kategorie, i když nejspodnější polohy mají jistou tendenci k méně konkrétní měkkosti bez ohledu na to, čím reprosoustavy řídíte.

Vokál Madeleine Peyroux v „Blue Alert“ („Half the Perfect World“ | 2006 | Rounder | 0602517032798) byl čistý a zřetelný takovým tím netechnickým, klidnějším způsobem, i tady bylo znát, že reprosoustavy chtějí nabídnout výrazný pocit plnosti. Vokální pásmo neslo dotek hebkosti, znělo vřeleji a třeba sykavky jsou spíš uhlazené, aniž by to nicméně ubíralo na zřetelnosti hlasu. Opět je nutno říct, že celková srozumitelnost se zdá být rozhodně z vyšší třídy, než naznačuje cenovka.

Také jadrné a dravé činely v „Deceptively Yours“ od Norah Jones & Peter Malick Group („New York City“ | 2003 | Koch | 0099923867821) zněly v klidu, tento úsek frekvenčního rozsahu je ovšem zřetelně analytičtější – máte vyslovený pocit čistého a jasného zvuku, i když je zcela bez agrese. Detaily jsou tu v množství hojném, netlačené, ale dobře vykreslené, v objemu příjemném pro ucho a trefeném tak, že výšky neotravují ani u horších nahrávek, ale ani nikdy nechybí.

Zmínit si rozhodně zaslouží to, jak si Rosie Mk II poradí s dynamikou nahrávek při nízké hlasitosti – záznam Ravelovy skladby „Boléro“ (Seiji Ozawa / Boston Symphony Orchestra | 1974 | Deutsche Grammophon | 415 845-2) držel tvar nad očekávání dobře, orchestr měl už i nějaký pocitový objem a hudba měla při nízké hlasitosti dobrý důraz. Zvednete-li hlasitost na běžnou až vyšší úroveň, jistý akcent basů vzbudí dojem nadstandardní síly a plnosti, hudby je rázem dost a i při vyšší úrovni zůstává čitelná – Rosie Mk II sice nejsou úplně na koncertní hraní, ale v reálných podmínkách reálných domácností fungují velmi dobře.

Dvořákova „Serenade for wind and strings in D minor, B. 77 (op. 44)“ na záznamu orchestru Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevilla Marrinera (1981 | Philips | 400 020-2) nehýřila okatými detaily, tělo skladby je kompaktní a uhlazené, zarovnané, bez vyčuhujících pozlátek, ale přesto dobře čitelné. Poklidná kultivovanost rozkrývá nahrávku bez problémů, jsme už ve sféře vyššího hi-fi, kdy tu míra nadhledu a celková nenásilná přehlednost promlouvá o tom, že běžná cenovka za takový zvuk by byla vyšší.

Vzhledem k asymetrii osazení vysokotónových reproduktorů je nutné volit polohu podle akustiky místnosti (či osobních preferencí, pochopitelně) – pokud jsou reprosoustavy daleko od sebe, výškáče uvnitř budou ku prospěchu spojitosti a naopak jsou-li u sebe, pomůže zvolit výškáče od sebe, aby se scéna otevřela. Ustavit Rosie Mk II v místnosti nebylo nijak složité a nutno říci, že podání prostoru bylo vysloveně hezké. „My Old Flame“ Boba Jamese a Davida Sanborna („Quartette Humaine“ | 2013 | OKeh | 88765484712) se rozložila za reprosoustavami a to dokonce včetně zřetelného podání hloubky scény, které není u třicetitisícové kategorie zrovna samozřejmostí. Reprosoustavy nemají úplně velký zvuk, všechno je tak nějak „normální“ a příjemné, opět neokázalé.

Rocková „Many a Little“ ze stejnojmenné desky severských September (1995 | Tripple | TRIPPCD1004) měla šmrnc, to je nutno přiznat. Za velkou částí tohoto dojmu je lehce ducavý pocit „rytmických frekvencí“, které přiživuje bassreflex, ale přes tento jistý lehký akcent zůstává zvuk pořád velmi příjemný na poslech – žádná agrese, lehká uvolněnost, ale zároveň milý nadhled. Zvuk tak možná není úplně dravý, zůstává nicméně velmi příjemný napříč hlasitostmi vyjma těch opravdu vysokých a reprosoustavy nekladou žá

Verdikt

Velké a konzervativně tvarované regálovky Rosie Mk II od mladičké značky Heeskof jsou produktem zaměřeným čistě na kvalitu zvuku za dostupné peníze.

Vzhledem k nastavenému obchodnímu modelu se to pak skutečně daří – jen těžko si za třicet tisíc pořídíte něco, co hraje takhle příjemně. Není to suchá audiofilie nebo studiový monitor, je to zvukový přístup s nadhledem, harmonií a zábavností. Reprosoustavy nejsou nijak zvlášť náročné ani na elektroniku, ani na usazení v prostoru a umí zahrát v tom nejupřímnějším slova smyslu hezky, takže je radost na nich poslouchat jakoukoliv muziku.

Cena za pár (bez stojanů): 29 990 Kč (individuální povrchové úpravy za příplatek)

Technické parametry

Impedance: nominální 4Ω (min 3,9Ω na 150 Hz)

nominální 4Ω (min 3,9Ω na 150 Hz) Frekvenční rozsah: (-6dB) 45 – 40 000 Hz

(-6dB) 45 – 40 000 Hz Citlivost: 86 dB / 2,83V / 1m

86 dB / 2,83V / 1m Doporučený výkon zesilovače: 50-100 W do 4Ω

50-100 W do 4Ω Trvalá max. zatížitelnost dle IEC : 60W

: 60W Dělící frekvence: 2 000 Hz

2 000 Hz Výhybka: fázově sladěná, seriová

fázově sladěná, seriová Výškový reproduktor: 25mm (1″) Scan Speak

25mm (1″) Scan Speak Středobasový reproduktor: 160mm (6″) SB Acoustics s papírovou membránou, litý koš

160mm (6″) SB Acoustics s papírovou membránou, litý koš Rozměry (v x š x h) v mm: 370 x 270 x 305

370 x 270 x 305 Hmotnost: 11 kg / kus (bez stojanu)

11 kg / kus (bez stojanu) Připojení: Pozlacené jednotlivě montované robustní terminály

Pozlacené jednotlivě montované robustní terminály Odhmotnění od podkladu: gumové samolepící podložky

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice