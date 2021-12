Recenze reprosoustav Klipsch Cornwall IV. Velké podlahové americké repro

Pomineme-li gigantické „originály“ Klipschorn a jejich jen zanedbatelně menší verzi La Scala, jsou prostorově nejvýraznějším modelem v nabídce Cornwall IV (jejichž první model se mimochodem objevil v roce 1959 a to centrální kanál k vrcholným Klipschorn) – i ty by patrně snesly onen přídomek „gigantický“, snadno si je totiž v běžné místnosti můžete splést s šatní skříní.

Jen stěží najdete typičtěji americké audio, než jsou velké reprosoustavy Klipsch. Však to od vzniku prvních takových bude brzy bratru nějakých 80 let, to už je slušná tradice.

Sedlo na začátku křivky naznačuje ladění reflexů lehce nad 30 Hz, velké množství zákmitů na křivce zase fakt, že vnitřek nebude nijak moc tlumený. Průběh se drží nad úrovní 5 ohm, celkově je možná lehce divočejší, ale v kontextu zesilovačů pro takovouto cenovou třídu by to neměl být nijak výrazný problém. Snad jen kolem přechodové frekvence mezi středy a výškami je vidět poněkud výrazný výkmit elektrické fáze i impedance, což rozhodně nemusí být po chuti každé elektronice – naštěstí je to už ve frekvencích, kde není mnoho energie. Obecně byste ale elektroniku podcenit neměli – rezerva a stabilita jsou tu důležité.

Zde je vidět, že ono zvýšené zkreslení je čistě otázkou druhé harmonické, takže by to „nemělo být tak hrozné“ – 2. harmonická není tak úplně poslechově nepříjemné zkreslení.

Na frekvenční odpovědi je relativně vidět vliv hornových zvukovodů (metrová měřící vzdálenost k nim není úplně milosrdná), exces na 500-600 Hz kupříkladu nebude tak hrozný apod. Nebýt peaku na 100 Hz, odpoveď by se ale skutečně vešla do slibované tolerance +/- 4 dB. První nástup sice možná skutečně je poblíž 34 Hz, zejména pokud budou Cornwall IV u zdi. Je vidět lehoučký nadbytek energie v basech, ale to je spíše dobře. Na svůj druh a styl Cornwall IV v měřených parametrech odpovídá dobrému standardu.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Cornwall IV jsme poslouchali v hlavní redakční sestavě, kde Cornwall IV dělala společnost sestava Métronome DSc1 / Norma Revo SC-2 LN / Norma Revo PA 160 MR, poháněná pračkou GMG Power Harmonic Hammer 3000P a kabeláží Nordost Heimdall 2. Srovnání jsme měli s redakčními Xavian Quarta Evoluzione.

V „Never Felt Less Like Dancing“ od Katie Melua („Ketevan“ | 2013 | Dramatico | DRAMCD0095) se její klavír spouští do spodních oktáv srdnatě a mohutně, Cornwall IV navzdory své obří velikosti i obdivuhodnému průměru basového měniče ale nemusí splnit očekávání těch, kteří se těší na hutný, silný a dramatický bas moderního střihu. Klipsch tu inklinují spíše k „sedmdesátkovému“ živému a „citlivému“ basu, který je rychlý, zní s dobrou artikulací a mnoha různými polohami.

Ne snad, že by ho bylo málo, to říct nelze, stejně tak nelze říct, že by neměl důraznost, to jen právě ty obrovské proporce vzbuzují ještě vyšší očekávání. Naopak byste ale mohli čekat, že právě objem a hutnost budou hrát prim, není to tak – definice a ohraničení jsou velice dobré, až výtečné. Je to takový ten koncertní styl, ovšem v „úsporném“ domácím balení.

Rozhodně vás pak nezklame střední pásmo. Hornové provedení s sebou neneslo – soudě dle hlasů sboru Chapelle du Roi v Tallisově „Gloria“ („The Complete Works“ | 2004 | Brilliant | 93612) – žádné zřetelné zabarvení nebo nějaký svůj styl. Střední pásmo je naopak báječně otevřené, vokály mají veliké proporce a jsou krásně živoucí, plné energie, ale také detailu s výtečnou čitelností. I tato část frekvenčního rozsahu zní, ba přímo zpívá s lehkostí a „live“ intenzitou. Snad je tu také cítit v porovnání s moderními koncepcemi reprosoustav trochu omezený pocit „těla“, zato ovšem ten fokus a důraz jsou podmanivé.

Také na výškách, dejme tomu na rozličném cinkotu perkusí a kytar v „The Red One“ dua Metheny / Scofield („I Can See Your House From Here“ | 1994 | Blue Note | 7243 8 27765 2 9) bylo cítit výraznější, intenzivní přednes, výšky jsou jako vybroušené, konkrétní, živé a znělé, ale ne agresivní (minimálně na dobrých nahrávkách). Oceníte plastičnost, lehkost i rychlost, je to až hmatatelný zvuk, opět nejlépe popsatelný jako „koncertní“, i když zůstává domácky učesaný. Bonusem vysoké citlivosti je možnost vychutnat si nadstandardní množství detailů i při nižších hlasitostech.

Velkolepá citlivost (i když ta papírová je patrně až trochu nadsazená, tak je stále v reálu velmi vysoká) s sebou přináší i bezproblémovou, ochotnou a nenásilnou dynamičnost. Pusťte si orchestr, jehož přednes v „Ben’s Farm in Vermont“ Davida Cheskyho („The Ultimate Headphone Demonstration Disc“ | 2014 | Chesky Records | JD361) zvolna, ale jasně graduje a Cornwall IV s lehkostí ukážou dynamické kontrasty, skvěle umí tón vyzářit, ale i „oříznout“, tedy zastavit měniče jak je třeba.

Zvuk je rychlý, rázný a co je nejlepší, už při tichoučké hlasitosti umí nabídnout i ty drobné záchvěvy energie, zvuk se nepropadne do sebe jako u málo citlivých moderních reprosoustav. Jste skoro jako v koncertním sále, dynamika je cítit z první ruky, je to intenzivní, bohaté, ochotné a závěrný mohutný „blup“ do vás při realistické poslechové hlasitosti prostě a jednoduše fyzicky drcne (a díky velkému zvuku dost možná i do sousedů…).

Pucciniho „Fuori il danaro!“ z „La Bohéma“ (Georg Solti / LSO / John Alldis Choir | 1988 | BMG | 74321 39496 2) nebyl navzdory vysoké citlivosti podaná úplně analyticky, takové ty mikroinformace a nuance se schovají pod přívalem živosti a velikosti, nicméně Cornwall IV hrají čisťounce, bez stopy vlastního zabarvené, srozumitelnost hlasů je velmi solidní. Místo soustředěnosti a hyper-analytičnosti, kterých jsou schopny některé moderní konstrukce, sází klasický koncept Klipsch spíše na živost a lehkost, na to, že vnímáte hudbu reálně – nakonec na koncertě nebo v opeře srozumitelnost také často není stoprocentní.

Hudební scéna Elgarovy skladby „Violin Concerto in B minor, op. 61“ v podání Hilary Hahn a LSO pod taktovkou Colina Davise (2004 | Deutsche Grammophon | 028947487326) byla oproštěná od ozvučnic, načrtnutá před nimi, za nimi a lehounce i kolem nic, s natlačením ozvučnic tak daleko, jak jen to redakční místnost dovolila se změnilo jen to, že prostor byl jednoduše širší – velká poslechová vzdálenost a větší až velká šířka mezi skříněmi jsou spíše ku prospěchu věci.

Cornwall IV nabízí velké proporce reprodukované hudby, nástroje mají těla podobná těm ve skutečnosti a jsou to nástroje dobře ohraničené, dobře lokalizované, dění je přehledné a samozřejmé. Opět to není ale zvuk moderního monitoru, který dokáže ukázat pohybující se smyčec, ale je to „live“ celek s možností dobře rozeznat v něm jednotlivosti.

I když Cornwall IV umí dobře hrát i potichu, na normální až vyšší hlasitosti v nich zažehne další stupeň – drajv a síla šlapající „Hymn“ od Ultravox („Dancing with the Tears in My Eyes“ | 1997 | EMI Gold | 724385513220) byly působivé, tančil rozhodně celý dům (zábavou i čistě tím, že Klipsch lijí do prostoru tolik energie, že se skutečně snadno rozhýbe i stůl u sousedů). Cornwall IV se svou lehkou přímočarostí ve středo-výškovém segmentu možná trochu interferují s jistou ostrostí nahrávky jako takové (rozumějte tomu tak, že vynikne její tvrdost a lehká hrubost třeba na sykavkách), ale přesto to je zábavný přednes. Hudba je dosti intenzivní a když vše správně zapadne, je to skutečně trochu „živák“ v obýváku.

Verdikt

Velké reprosoustavy Klipsch mají své kouzlo – nakonec kdyby ne, jen těžko by se v nabídce udržely bratru 80 let. Je zajímavé se s takovými potkat, „největší z kompaktních“ (jak jim říká Klipsch) změní váš pohled na moderní hi-fi a high-end, kde se víc cení kompaktnosti, elegance a mikrojemnůstek, než vášnivosti a živosti reprodukce, víc než té vnitřní jiskry.

To u Cornwall IV ne, tam právě tyhle „původně platné“ standardy najdete v míře vrchovaté, ale ani z jiných technických pohledů se nemusí Klipsch v moderní konkurenci stydět, byť si jdou vlastní cestou. Pokud ale máte rádi „live“ dojem, pokud chcete živost, rychlost, barevnost a až „nesnesitelnou lehkost bytí“, tak jsou Klipsch rozhodně zajímavou variantou.

Potřebují svůj prostor (fakticky hodně prostoru) a nesedí jim tak úplně tvrdé / ostré nahrávky a patrně ani elektronika, ovšem když jim všechno sedne, je to příval hudebních zážitků par excellence. I kdybyste na tak velké reprosoustavy nebyly připraveni, rozhodně stojí za to si je zažít jako protipól většiny současné a vlastně tak trochu jako cestu, která vede mnohem více směrem hudbě, než k technické dokonalosti.

Klipsch Cornwall IV

Cena: 185 000 Kč

Technické parametry

Systém 3 - pásmový, dopředu směřující zvukovody

3 - pásmový, dopředu směřující zvukovody Výkon (W) 100 až 400

100 až 400 Citlivost (db/W/m) 102

102 Impedance (Ω) 8

8 Frekvence(Hz) 34 až 20 000

34 až 20 000 Woofer K-33-E 15" (38.1 cm) fiber composite cone woofer

fiber composite cone woofer Mindrange K-702 1.75" (4.45 cm) polyimide diaphragm compression driver

polyimide diaphragm compression driver Tweeter K-107-TI 1" (2.54 cm) titanium diaphragm compression driver

titanium diaphragm compression driver Rozměry (H x W x D) [mm] 965 x 643 x 394

965 x 643 x 394 Hmotnost (kg) 43,43

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice