Klipsch a jejich výrobky jsou tradičně asociované spíše s výbušností, nové RP-8000F II jsou na to příliš „normální“, příliš přesné, čisté, korektní a po všech stránkách toho slova vyrovnané. Jsou za danou cenu vlastně parádní – umí zahrát v basech, ale preferují strukturu a čistotu před anonymní masou objemu. Klipsch RP-8000F II jsou velké, rozumně drahé a velmi dobře fungující. Doporučujeme

Plusy Vysoká reálná citlivost

Skvělé výšky se super podáním detailů

Vlastně atraktivní cena vůči celkovému výkonu

Živá, důrazná reprodukce

Celkově velmi zábavné a univerzální Minusy celkové provedení je účelnější 9 /10 Hodnocení

Americký Klipsch inovoval své nejoblíbenější série reprosoustav Reference a Reference Premiere, které navzdory svému ambicióznímu pojmenování představují dostupné základní kameny jeho portfolia.

Poznávacím znamením je římská číslice II na konci názvu, na první dobrou také to jediné, co se změnilo. Ale to samozřejmě jen zdánlivě… Platí to i pro nejvyšší model prémiovější řady – sloup RP-8000F II.

Vzhled a konstrukce

Esteticky jsou to staré dobré Klipsch. Jednoduché kvádry s běžně širokou čelní stěnou, relativně výraznější výškou a citelnou hloubkou, posazené na jakýchsi hliníkových ližinách, sloužících zároveň k mírnému zaklonění reprosoustav, čímž se dosahuje lepšího sfázování osazených měničů.

Vizuální dominantou jsou všechny tři osazené měniče. Nejtypičtějším je výškáč, ponořený v hluboké čtvercové horně typu Tractrix ze silikonového kompozitu, jehož zdánlivě jednoduchá, ale reálně proměnlivá geometrie zajišťuje optimální disperzi vysokofrekvenční energie. Vyústění je okrášleno kroužkem měděné barvy, nad vrchlíkem je ještě malá rozptylka. Sama kopulka tlakového měniče je vyrobena z titanu a má průměr jednoho palce, závěs využívá technologii LTS (Linear Travel Suspension). Prostor za měničem je otevřený, takže tu nevzniká nežádoucí komprese a zpětné odrazy.