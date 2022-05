Recenze reprosoustav Monitor Audio Silver 500 7G. Nejlepší podlahové repro dle EISA 2021/2022

Silver 500 7G se v této inkarnaci přibližují estetickým stylem vyšší řadě Gold, zejména pak díky sdružení vysokotónového a středotónového reproduktoru do „kapky“, oddělující je od hlavní masy ozvučnice. Tento prvek přechází organicky do děrovaného krytu vysokotónového měniče a do mělkého zvukovodu pro střeďák. Kousek pod tímto blokem jsou dva velké basové měniče, jejichž koše jsou skryty pod krycími kroužky.

Britští Monitor Audio patří v mainstreamovaném světě k úspěšným a oceňovaným značkám a umně kombinují všeobecně přijatelnou estetiku i příjemnou zvukovou charakteristiku, ačkoliv se nijak nezříkají hodnot high-fidelity – to je, dalo by se říct, esence toho, co se ukrývá pod pojmem „britský zvuk“. Nejnověji se ho firma snaží aplikovat v již sedmé generaci prostřední řady Silver.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Silver 500 7G jsme poslouchali v pražském studiu Rodel Audio, kde jsme se s nimi nakonec ustálili na sestavě s Musical Fidelity M6si, alternativně s Roksan Attessa Streaming Amplifier. Hrálo se primárně z Roon Nucleus. Pro porovnání byly k dispozici další modely nové sedmé generace řady Silver, ale také různé modely od KEF a dalších značek.

Sloupky Silver 500 7G jsou už poměrně velké a na jejich basu je to znát – v Monitor Audio vždy sázeli na více či méně zvýrazněný bas a výsledky byly vždycky příjemné. Basa v „The Mooche“ Dukea Ellingtona („The HMV Classics Collection“ | 1999 | HMV | 5 73483 2) byla skutečně hutná, mocně bručivá a bas samotný je houpavě napjatý, preferující objem a váhu, ale nezapomínající na autoritu a ohraničení, které neudělá ostudu v dané třídě. Není to tuhý bas, nemá dokonale nakreslené kontury, ale je krásně vazký, olejovitý a jeho vřelost je vážně moc pěkná. Zároveň ale není ani moc těžký, nezpomaluje výsledný zvuk a nepřekáží vyniknutí vyšších pásem.

Zpěv pětice vokalistů z King’s Singers v Morleyho „Now is the month of maying“ („The HMV Classics Collection“ | 1999 | HMV | 5 73483 2) byl také okouzlující – ne intenzitou nebo holografičností, ale hladkým a sladkým, nekomplikovaně vstřebatelným stylem, který hladí na duši, ale i na uši. Přednes je krásně zpěvný, když se ovšem soustředíte, doceníte i důstojnou čistotu a rozlišení, které nenásilně a bezproblémově zapadá do kategorie „mezi 50 a 100“.

Také nejvyšší tóny, třeba řízné činely v „Blowin‘ Free“ od Wishbone Ash („Argus“ | 1991 | MCA | MCAD 10234), jsou v souladu s charakterem nižších pásem – jsou hladké, vlastně i poměrně jemné a hrají tak nějak v klidu. Kontrola je nicméně i tady prostě dobrá, odlišení jednotlivých cinknutí je už bezproblémové a texturovanost je překvapivě střízlivá a autentická. Výšky jsou tak jasné a i když to tu nehýří mikroskopickými detaily a nuancemi, za dané peníze dostáváte fajnové a odpovídající rozlišení.

Přímo fascinující je ale dynamika – velký sloupek má adekvátně velký zvuk a třeba basa v jazzové transkripci Händelovy „Suite for keyboard Vol. 2, No. 4 in D minor, HWV 437: Variation No. 2“ („Baroque Favorites“ | 2001 | Telarc | 0089408351624) byla až neuvěřitelná. Je obrovská, mocná, ale zároveň krásně frázovaná, silná a s takovou tou poddajnou „ducavostí“; hudba díky tomu má šmrnc, váhu a důraz, který vás téměř fyzicky zavalí, ale zůstává přitom pod důstojnou kontrolou. Pro milovníky dynamického poslechu je to rozhodně hodně atraktivní.

Silver 500 7G pak mají i dobré rozlišení a vůbec čistotu, i když pro audiofily, kteří preferují neutralitu a precizní diferencování drobných nuancí to asi tak úplně není. Není to o tom, že byste se v komplexních momentech „Finaletto: Di si felice innesto“ z Rossiniho „Il barbiere di Siviglia“ (Neville Marriner / Academy of St. Martin in the Fields | 1995 | Philips | 446 448 2) nějak ztráceli, nebo že by hudební plocha ztrácela konkrétnost, ale reprosoustavy zcela jednoznačně hrají hlavně tak, aby vynikla bujarost, bohatost, barevnost a vnitřní energie, spíš než aby šlo o rozebírání nahrávky na prvočinitele. Vřelá homogennost má ale rozhodně také dost co říct.

Velké sloupky nabízí velký a prostor vyplňující zvuk, takže prostor hudební scény Mussorgského „Noci na Lysé hoře“ (Moscow Radio & TV Symphony Orchestra | „Classical Sampler“ | 1987 | MFSL | UDCD 502) byl objemný a rozmáchlý tak jako sám zvuk. Není to opět úplně o soustředěné holografičnosti jako spíše o organické „všudypřítomnosti“, kdy vás hudba jednoduše obklopí a rozteče se po místnosti. Přitom ovšem cítíte, že posloucháte dobré hi-fi, pořádek tu je a přehlednost také, stejně jako náčrt i do hloubky.

V čem ovšem tkví největší síla Silver 500 7G, to je atmosféričnost – Gibbova „Christmas Day“ („Titanic Requiem“ | 2012 | Rhino | 2564661065) měla okouzlující zvuk, hladký, sladký, plný a velký. Reprodukce není nijak zásadně anaytická, ale přesto vás svou gravitací vtáhne do děje. Hlavně se to ale celé velice příjemně a neúnavně poslouchá, protože je to jednoduše „do hezka“.

Verdikt

Nová generace Monitor Audio Silver 500 7G nabízí za akceptovatelné peníze „něco velkého“ – velkého ve smyslu fyzickém, ale i velkého ve zvuku. Připočtěte k tomu dar příjemné muzikálnosti, mocnou dynamiku a celkově pěkný moderní vzhled i materiálové pojetí a máte sloupek (spíš sloup…), který moc hezky zprostředkovává radost z hudby.

Pokud máte rádi zátah pěkně od podlahy, pokud máte rádi plný a barevný zvuk a pokud vám dělá radost spíš organická spojitost zvuku než prosívání nejjemnějších detailů, tak jste na správné adrese – se Silver 500 7G je velká, košatá a energická zábava.

Monitor Audio Silver 500 7G

Cena: 49 990 Kč až 64 990 Kč

Zapůjčil: Rodel Audio, Audio Center

Typ 3-pásmová sloupová reprosoustava se zadním bassreflexem

3-pásmová sloupová reprosoustava se zadním bassreflexem Basový měnič 2x 20.3 cm C-CAM RST II

2x 20.3 cm C-CAM RST II Středotónový měnič 1x 7.6 cm C-CAM RST II

1x 7.6 cm C-CAM RST II Výškový měnič 25 mm C-CAM Gold Dome s vlnovodem UD II

25 mm C-CAM Gold Dome s vlnovodem UD II Frekvenční rozsah 27 Hz až 35 000 Hz

27 Hz až 35 000 Hz Citlivost 90,5 dB

90,5 dB Doporučený výkon zesilovače 80 až 250 W

80 až 250 W Nominální impedance 8 Ohm

8 Ohm Minimální impedance 4,1 Ohms @ 150 Hz

4,1 Ohms @ 150 Hz Maximum SPL 111 dB

SPL 111 dB Výkon 250 W RMS

250 W RMS Bass reflex; Duální HiVe II port systém

Rozměry 1050 x 230 x 332 mm

1050 x 230 x 332 mm Hmotnost 22,5 kg

