Recenze reprosoustav Polk Audio Reserve R200. Zábavná regálová dvoupásma za dostupnou cenu

Jméno Polk Audio je ve Spojených státech (respektive asi v celé Severní Americe) jednou z nejpopulárnějších značek. Může za to hlavně vcelku typické „americké“ zvukové ladění, ale i velmi atraktivní cenová politika, kdy se Polk prostě snaží nabídnout za daný výkon co nejnižší cenu.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Vzhled a konstrukce

Polk Reserve R200 jsme poslouchali v showroomu dovozce a to na dvou víc než dobře dimenzovaných sestvách. Hrálo se přes McIntosh C8 a MCD85, alternativně pak přes McIntosh C2700 a MCD600, v obou případech přes velké MC1.25KW. Vždy bylo propojeno „velkými“ kabely InAkustik s technologií AIR a porovnávat jsme mohli krom modelů R500 a R600 také třeba s Bowers&Wilkins 800 D3.

Polk jako výrobce je rozhodně známý tím, že v basovém spektru nešetří ani energií, ani objemem, nicméně Reserve R200 jsou rozhodně i s takovým předsudkem v hlavě výraznější a odvážnější, než byste dle jejich zařazení soudili. Basový základ v Dukeově „Say That You Will“ („Follow the Rainbow“ | 2010 | epic | 88697779882) je šťavnatý a rozmáchlý, je rozhodně trochu efektní a lehce nadsazený, ale nijak nepřiměřeně. Bas je také houpavý, takový příjemně poddajný, téměř odtéká – zní nenásilně, laskavě, dokáže ale zprostředkovat hloubku a „hmotnost“ řádným způsobem, kterým si v dané ceně ostudu rozhodně neutrhne.

Hlas Loreeny McKennit v „All Souls Night“ („The Visit“ | 2006 | Quinlan Records | 0774213510426) byl trochu méně dominantní, snad by reprodukci slušelo trochu výraznější zastoupení vokálního rozsahu, ale Reserve R200 působí alespoň pěkně plnotučným dojmem. Hlas má objem a dobrou velikost, je celkově spíše hladší. Celkově vyznívá pěkně – ne nutně s audiofilskou dokonalou přesností a utažeností, ale tak nějak „snadno“ a lehce.

Možná je to kontrastem se středy, možná tím, že jsou skutečně takové, ale výšky v „Next Time You See Her“ od Erica Claptona („Slowhand“ | 2012 | Polydor | 5340724) zněly trochu prominentním způsobem. Ne ukřičeně, ne agresivně, vlastně s důstojnou čistotou a dobrou prokresleností z pohledu zvyklostí a nároků dané kategorie. Dokonce ani při hlasitém hraní není zvuk na výškách nějak útočný, nicméně cítíte, že objemu a energie je prostě víc.

S živým a mohutným zvukovým stylem Reserve R200 se pojí dobrý pocit dynamiky – i ve velké místnosti s řádnou dávkou tlumení (která tak vyžaduje dost energie) se regálovky neztratily, naopak dokázaly bubnům v Brufordově „Some Other Time“ („If Summer Had Its Ghosts“ | 1997 | Discipline | 633367970527) dát velmi pěkné proporce, sílu, důraz a prostě celkově pocit nadstandardní razance. Není to úplně průrazný zvuk, není to takový ten pocit, kdy máte pocit, že palička dopadá přímo na bubínek ve vašem uchu, ale obklopí vás a naplní.

Asi už je jasné, že Reserve R200 nejsou tak úplně pro ty, kteří preferují jemný vhled do nejskrytějších koutů nahrávek – na audiofilském etalonu „Bensusan“ Michaela Hedgese („Aerial Boundaries“ | 1984 | Windham Hill Records | 01934110322) bylo cítit, že Polk dávají přednost spíše tomu vzbudit pocit plnosti a velikosti, že chtějí vykreslit velký zvukový obraz s pocitem hezké bohatosti a barevnosti, spíše než aby akcentovaly nejdelší doznění nebo nejperfektnější podání textury strun. Ale nevadí to, hudba zní velmi příjemně, s bezproblémovou hi-fi čitelností a přehledností.

Díky svému stylu ovšem Reserve R200 umí pěkně naplnit prostor zvukem, „Messy Bessie“ Jimmyho Smithe („Back at the Chicken Shack“ | 2007 | Blue Note | 0946 3 92777 2 8) byla veliká a dobře přehledná. Nebyl to snad pocit dokonalé trojrozměrnosti, ale pravolevá přehlednost byla velmi solidní a i při poslechu z velké dálky a s poměrně výrazným rozestupem scéna zůstávala spojitá, žádné „dual mono“.

Hlavní je ale ten příval energie a košatá radost, kterou Reserve R200 umí zprostředkovat, hlasitá reprodukce Ozzyho „I Just Want You“ („Ozzmosis“ | 2014 | Qobuz | 24/96) jim rozhodně slušela, byla to reprodukce měkčí, ducavá, ale živá a dostatečně důrazná. Polk nabízí hodně zvuku, nadprůměrné proporce a celkově pocit zábavnosti. Je to neúnavné, neotravné, můžete si hrát v podstatě libovolně nahlas, protože i potichu jsou R200 relativně dobře čitelné a nahlas jim to vysloveně sluší a nepůsobí stresovaně.

Verdikt

Polk si napříč svými kreacemi drží v podstatě jednotný základní styl – trochu rozmáchlý, trochu basující, měkčí, nenásilný a „objímající“, snadno poslouchatelný. Ani regálové Reserve R200 se tomuto trendu v zásadě nevymykají.

Jsou jednoduše designově pojaté, ale to může být výhoda – snáze je umístíte v každém běžném interiéru a nebudou na sebe poutat moc pozornosti. Jinak jim ale s ohledem na cenu těžko něco vyčítat, pokud nutně nehledáte perfektně plochou frekvenční odezvu a suchou analytičnost.

Pokud si ale potrpíte na šťavnaté, bohaté, barevné a záměrně zábavné pojaté ladění, jste na správném místě. V rámci své třídy patří Reserve R200 k dobře navrženým, fungujícím, záměrně „na zábavu“ laděným reprosoustavám, které snadno naplní i velké prostory, respektive vyzáří solidní množství energie, přičemž mají překvapivě všestrannou schopnost bavit.

Polk Audio Reserve R200

Cena: 19 990 Kč

Technické parametry

Vysokotónový měnič 1"

1" Středobasový měnič 6 ½”

6 ½” Celková frekvenční odezva 39 až 50 000 Hz

39 až 50 000 Hz Frekvenční odezva (-3dB) 51 až 38 000 Hz

51 až 38 000 Hz Doporučený výkon zesilovače 30 až 200 W

30 až 200 W Citlivost (2.83V/1m) 86 dB

86 dB Impedance 3.8 Ω

3.8 Ω Dělicí frekvence 3000 Hz

3000 Hz Rozměry (v x š x h) 359 x 190 x 353,8 mm

359 x 190 x 353,8 mm Hmotnost 8,7 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice