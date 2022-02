Recenze reprosoustav Q Acoustics Concept 30. Pohodové regálovky za rozumnou cenu

Vysokotónový reproduktor tvoří zejména kopulka o průměru běžných 2,5 cm – měnič je uzavřený ve vlastní pracovní komoře, která je zase ukotvena do „plovoucícho“ systému, což opět minimalizuje přesnost nežádoucí energie do těla reproduktoru.

Přestože by se Concept 30 mohly zdát jako v podstatě „na hezko“ udělaná bednička, je v nich víc, než se zdá. Konstrukce ozvučnic staví na technologii Gelcore, mající za úkol potlačit vysokofrekvenční rezonance stěn. V praxi to znamená, že skříň je vyrobena z dvou vrstev dřevitého materiálu, oddělených od sebe pomocí viskózní vrstvy, sloužící zároveň jako pojivo. Opatření pro redukci vibrací jsou ale zavedena i uvnitř – vychází zejména z „plovoucí“ základny modelů Concept 300. Plošný spoj frekvenční výhybky je namontován na nožičkách nad kovovou deskou, uloženou na pružinách u dna ozvučnice. Přenos energie k citlivým součástkám je tak značně omezen.

Impedance se skutečně spořádaně nepouští pod deklarovanou hodnotu 3,9 ohm, ladící kmitočet ozvučnice lze odhadnut na 55 Hz a celkově není vlastně důvod ke stížnostem. Nejsou tu žádné nespojitosti, které by naznačovaly přítomnost rezonancí, ani tu nejsou žádné velké zlomy či extrémn hodnoty a to se týká jak impedance, tak elektrické fáze. Concept 30 by měly být rozumně nenáročné na výběr připojené elektroniky.

Pod hranicí 100 Hz ovšem v pozici dál od zdi energie poněkud chybí, byť je vidět lehký peak na 80 Hz. Budou-li Concept 30 u zdi, jak je v reálném obývacím prostoru zvykem, mělo by být dostupných v plné síle tak 70 – 80 Hz. Celkově jsou Concept 30 vyladěny do tvaru frekvenční odpovědi, který by měl být „příjemný“.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Q Acoustics Concept 30 jsme poslouchali v showroomu pražského studia HIFI CZ – k poslechu hrály zejména komponenty Canor v čele s převodníkem / přehrávačem CD 2.10 a zesilovačem AI 2.10. Propojeno bylo kompletně kabeláží WireWorld a napájeno přes filtr ISOL-8, porovnávali jsme zejména se staršími Concept 20, ale i novými Concept 50.

Kontrabas a další hluboké tóny v „Cantata Con Mina“ od Miny De André („La Canzone Marinella“ | 1997 | Ricordi | 7432153879-2) byly už poměrně hezky naznačené, i když jim přeci jen schází trochu hutnosti a těla, není tu bas, který by se dramaticky prosazoval a pumpoval, spíše tak nějak vybublává a klidně, vřele a s pocitem lehké dominance, ne nicméně tak výrazné, jako mají třeba níže posazení firemní souputníci. Díky tomu Concept 30 umí ukázat pocitově poměrně pěkně objemný bas, jakkoliv nejde do hlubších oktáv. Třeba ale mužský hlas zní laskavě a vlastně i slušně konkrétně – v porovnání s minulou generací jsou Concept 30 o kategorii výš.

Hlas Madeleine Peyroux v „Blue Alert“ z desky „Half the Perfect World“ (2006 | Rounder | 0602517032798) byl při tichém poslechu podaný trochu zapadle, tady by reprosoustavám slušelo ještě více transparentnosti, přesto i tady jsou zřetelně konkrétnější, než starší model. Ve střední hlasitosti (konkrétně někde mezi 80 a 90 dB na poslechovém místě) ovšem jako kdyby se zázračně otevřely, zvuk má sice tu „firemní příjemnost“, ovšem forma je pevná a dobře čitelná a to i navzdory tomu, že primární charakteristikou je hladkost. Je to celkově kultivovaný přednes v rámci dané kategorie.

Rázné cinkání činelů v „Deceptively Yours“ od Norah Jones a Peter Malick Group („New York City“ | 2003 | Koch | 0099923867821) dokázaly reprosoustavy rozumně rozlousknout, zachovávají svůj naprosto nekonfliktní, jemný a sladký zvukový projev, ale zároveň už se tu dobře vyznáte – jednotlivé tóny mají čitelnou formu a zřetelnou strukturu, aniž by ale zvuk pocitově vypichoval jednotlivé detaily, všechno se k vám line v rámci celistvého a příjemně nenásilného zvuku.

Dynamicky působí Concept 30 docela snaživě, byť gradující čtvrthodinka Ravelova „Boleró“ (Seiji Ozawa / Boston Symphony Orchestra | 1974 | Deutsche Grammophon | 415 845-2) vyznívá spíše tak celkově klidněji a uvolněněji. Concept 30 mají slušný objem a když na ně lehce zatlačíte, umí vykouzlit i citelnou váhu, na druhou stranu vysoká hlasitost jim už příjemná není a je cítit trochu tvrdší zvukové podání. Tady je ideální usadit Concept 30 v menší místnosti, kterou dokážou při pro ně optimální hlasitosti dobře naplnit a zároveň už ukázat dynamiku sklady, tím svým pohodovým způsobem.

Přestože Concept 30 skutečně zůstávají věrné firemnímu ladění a přestože objektivně by jim trocha transparentnosti navrch slušela, „Serenade for wind and strings in D. minor, B. 77 (op. 44)“ od Antonína Dvořáka (Neville Marriner / Academy of St. Martin in the Fields | 1981 | Philips | 400 020-2) nicméně nebyla „zmuchlaná“, už je tu jednoznačně úroveň čitelnosti hodná opravdového hi-fi a opět je jasně cítit, že oproti minulé generaci nejde o pokrok, ale rovnou o poskok.

Reprodukce nemá ambice znít nějak analyticky, nicméně hlavní témata jsou zřetelná a podstata jednotlivých linek je zřetelná, byť možná není vykreslená každá nuance. Je zajímavé, jak je hudba na jednu stranu vykreslená v jednom velkém obrazu, na straně druhé má ovšem rozumná řád a dostatečnou zřetelnost.

Příjemným překvapením byla schopnost reprosoustav při (relativně) větším odstupu a zejména daleko od zadní stěny vykreslit prostor nahrávky „My Old Flame“ od Boba Jamese a Davida Sanborna („Quartette Humaine“ | 2013 | OKeh | 88765484712), kdy celá scéna vlastně byla proporčně větší, než od dostupných regálovek čekáte a děj byl zarovnaný pěkným způsobem vzadu za reprosoustavami. Nástroje jsou i tady na jednu nijak zásadně nevystupují z pocitově velké svázané plochy, na straně druhé jim ale nechybí taková nějaká bezproblémová ohraničenost a lokalizovanost. Není to hologram, přesto má prostor v pravolevém směru řád.

Severská variace na devadesátkový americký rock v titulní skladbě alba „Many a Little“ od September (1995 | Tripple | TRIPPCD1004) byla v podání Concept 30 trochu ohlazená, říz kytar i činelů byl mírně jemnější a ne tak snaživě průrazný, jak byste možná někdy chtěli (nicméně tam zase pomůže otočit volume „rockově“ doprava).

Na druhou stranu i nijak perfektní nahrávka zůstává neagresivní, dostatečně bohatá vespod a srozumitelná vprostředku, takže i ona jistá syrovost post-grungeového světa je snadno stravitelná – Concept 30 vás prostě nikdy neotráví, je to trochu ne jako hlasitý rockový koncert bezprostředně zažívat, ale jak příjemně na něj vzpomínat.

Verdikt

Tak jaké že jsou Q Acoustics Concept 30? Bez diskusí míří do domácností, které za normálních okolností ke klasickém hi-fi s jeho strohými tvary zase tak moc neinklinují a které na tomto modelu ocení čistotu tvarů i provedení spolu se skladnými rozměry.

Na druhou stranu v tomto sexy balení dokážou zachovat široce přijatelnou cenovku a hodnoty, které z nich dělají právoplatné členy hi-fi rodiny. Zejména to platí, pokud se svým poslechovým vkusem trefíte do jejich „zlatého rozsahu“ optimální hlasitosti, což je ani potichu ani nahlas. Tam jsou vyladěné k mimořádně příjemnému, lehce basovějšímu, ale celkově naprosto nekonfliktnímu a přesto rozumně konkrétnímu stylu, který je pro firmu typický.

Oproti nižším modelům i minulé generaci do toho přidávají výrazně lepší dávku konkrétnosti a celkově se tak jedná o velmi snadno poslouchatelné, lehce hrající a neúnavné, byť trochu své reprosoustavy, nabízející pěknou dávku radosti z poslechu hudby a filmů.

Q Acoustics Concept 30

Cena: 25 990 Kč

Technické parametry

Basový měnič 1 x 125 mm

1 x 125 mm Výškový měnič 1 x 25 mm

1 x 25 mm Frekvenční rozsah (-6dB) 54 Hz až 30 kHz

54 Hz až 30 kHz Nominální impedance 6 Ω

6 Ω Minimální impedance 3.9 Ω

3.9 Ω Citlivost (2.83V @ 1kHz) 87 dB/w/m

87 dB/w/m Doporučený výkon zesilovače 25-100 W

25-100 W Dělicí frekvence 2,4 kHz

2,4 kHz Zkreslení (120Hz - 20kHz, @2.83Vrms) <0.2%

<0.2% Rozměry 284 x 180 x 319 mm

284 x 180 x 319 mm Hmotnost 7,9 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice