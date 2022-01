Recenze reprosoustav Xavian Terza Evoluzione. Luxusní High-End od českého výrobce

Vpředu najdete třípásmové osazení, kde se proměna do vývojové verze Evoluzione projevila nejvíce – tradičně používané reproduktory AudioBarletta nahradily modely od Scan-Speak. Proč taková změna? Jak výrobce říká, jde o skutečnost, že po dlouhé době záměrům a žádaným parametrům konceptu vyhovovala standardní produkce a nebylo tak nutné vyvíjet nesériové a přizpůsobené měniče. Přesto se z každé dávky měniče vybírají a párují, aby u reprosoustav platilo slibované „referenční“ sladění páru do tolerance +/- 0,5 dB.

I když je Terza Evoluzione menším z dvou modelů, pořád je to kus reprosoustav, skříně jsou vyrobeny z MDF profilů tloušťky 2,2 cm, mají výšku 58 cm, šířku 30 cm a hloubku 35 cm, i kvůli opravdu mimořádně poctivému vnitřnímu systému příček váží 29 kg a to bez doprovodného příplatkového stojanu, který jim mimochodem sluší.

Nejprestižněji vnímaný a na světovém (i domácím koneckonců) trhu high-endových reprosoustav nejvýraznější český výrobce – Xavian, sídlící ve hostivickém mlýně na dohled Prahy – několik let nazpět uvedl do svého katalogu poměrně atypický produkt. Reprosoustavy Quarta s velkými skříněmi a pojetím, skládajícím poklonu stále vzpomínaným reprosoustavám ze 60. – 80. let 20. století. Quarta se nedávno dočkala přepracované verze Quarta Evoluzione a týmž procesem prošla i jejich menší sestra Terza, ovšem zde se nová generace proměnila podstatně výrazněji.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Terza Evoluzione jsme poslouchali v hlavní redakční sestavě, kde se srovnávali s Quarta Evoluzione a to na systému OPPO UDP-205 / Métronome DSc1 / Norma Revo SC-2 LN / Norma Revo PA 160 MR / GMG Power Harmonic Hammer 3000P, vše propojeno kabeláží Nordost Heimdall 2. Na obdobném systému, kde byl ale zdrojem Bluesound NODE přes modul převodníku v SC-2 LN jsme Terza Evoluzione poslouchali také v showroomu Xavian a to přes filtr IsoTek EVO3 Aquarius a kabely Xavian Mondiale II a Xavian Aulos.

Nejhlubší polohy klavíru v „Never Felt Less Like Dancing“ od Katie Melua („Ketevan“ | 2013 | Dramatico | DRAMCD0095) možná nejsou tak „masité“, jako u Quarta Evoluzione, nicméně jsou až překvapivě hmatatelné a důrazné, ve větší místnosti už nejsou ideální, v menším prostoru jsou ale naopak skvěle rychlé a důrazné jako pneumatické kladivo, mají napětí a pružnou pevnost. Protože tu není nijak akcentován objem, velmi snadno vyniknout také jednotlivé polohy nástrojů, hloubky jsou rozmanité a velmi, velmi dobře (byť i trošku suše) artikulované. Excelentní bas ale vyžaduje vhodné podmínky, zejména proporce poslechového prostoru.

Až monitorová upřímnost panuje také v oblasti, kde pracuje středotónový reproduktor. Sbor v „Gloria“ (Thomas Tallis | „The Complete Works“ | 2004 | Brilliant | 93612) byl velmi soustředěně, konkrétně podaný, zvuk je krásně čistý a přes jistý dotek suše nepřikrášleného stylu to není stroze odtažitá reprodukce, stále je tu cítit hlavně přirozenost a organičnost typická pro Xavian. Rozlišení a „průzračnost“ reprodukce jsou na výtečné úrovni, je to zvuk utaženější a soustředěnější než u Quarta Evoluzione, zároveň ale také lehčí, agilnější, takže vlastně výtečně snadno vyniknou ty jemné detaily v pozadí, doznívání echa v prostoru a podobně.

Činely a vysoké tóny v „The Red One“ (Metheny / Scofield | „I Can See Your House From Here“ | 1994 | Blue Note | 7243 8 27765 2 9) jsou prubířským kamenem pro lecjaký systém, Terza Evoluzione tu poměrně „napřímo“ ukazují kvalitu nahrávky – a protože tohle je skutečně velmi dobrá nahrávka, i výsledek je přímo skvělý. Jasný, velmi znělý a velmi živý, cinkot je pevný a neztrácí se ani pod (mimochodem výtečně frázovaným a jako z praku šlapajícím) výrazným basem. Rozhodně se nám líbila konkrétní jadrnost, možná jsou o kousek tenčí, než u Quarta Evoluzione, ale působí přítomnější a jasnější.

V Cheskyho orchestrální „Ben’s Farm in Vermont“ („The Ultimate Headphone Demonstration Disc“ | 2014 | Chesky Records | JD361) bylo cítit, že Terza Evoluzione hrají kompaktně a pevně, hudba je utažená a má ve správných okamžicích působivý, soustředěný důraz. Platí to dokonce i potichu, Terza Evoluzione jsou živé a působí citlivě, rozhodně „dýchají“ ochotněji a snáze než Quarta Evoluzione, takže i v nižších úrovních nabízí u závěrečného „žďuchnutí“ orchestru pocit fyzičnosti, opět nejochotněji v menších místnostech.

Terza Evoluzione patrně doposud nejvíc ze všech reprosoustav Xavian splňuje ideál referenčního monitoru; hrají lehce sušším, spořádaným způsobem, ovšem bez nějakého studeného technicistního odstupu. Árie „Fuori il danaro!“ z Pucciniho „La Bohéma“ (Solti / LSO / John Alldis Choir | 1988 | BMG | 74321 39496 2) zněla upřímně, ukazovala přeci jen straší nahrávku, ale zároveň tu byly pěkné detaily a velmi dobře oddělené hlasy. Spořádanost je poctivě high-endová, čitelnost snadná, díky lehkosti reprodukce se pak zdají i jemné informace poměrně pronikavé a samozřejmé, není třeba je „dobývat“.

Hudební scénu v Elgarově „Violin Concerto in B minor, op. 61“ (Hahn / Davis / LSO | 2004 | Deutsche Grammophon | 028947487326) vykreslily Terza Evoluzione s dostatkem prostoru, proporce jsou vlastně kupodivu obdobně velké jako u Quarta Evoluzione, pocit oproštění zvuku od ozvučnic pak snad dokonce i o kousíček lepší, jako kdyby menší skříně snáze a ochotněji mizely z místnosti. Zvuk je posazený za ozvučnicemi, pěkně soustředěný, s dobře oddělenými hlavními houslemi a snadno lokalizovatelnými nástrojovými sekcemi orchestru, je tu pořádek, přesnost a čitelnost, ovšem soudě podle všech dalších poslouchaných materiálů jsou reprosoustavy jednoduše upřímné – citelněji diferencují špatné, průměrné a dobré nahrávky. U těch opravdu dobrých je prostor (a vše ostatní, samozřejmě) krásný, stejně zřetelně ale vnímáte i případné limity nahrávek – tak nějak jak se na monitorový styl sluší a patří.

Když už jsme to nakousli, třeba u solidně průměrné (docela dobré, přesto ovšem v některých aspektech trochu „duté“) nahrávky „Hymn“ od Ultravox („Dancing with Tears in My Eyes“ | 1997 | EMI Gold | 724385513220) je jasně znát pěkný rytmus, ale omezeně prezentní vokální rozsah nebo naopak říznější vyšší středy a výšky, nic z toho ale není „kousavé“, Terza Evoluzione jednoduše ukazuje co a jak. Je to zvuk citelně upřímnější, než u Quarta Evoluzione, zejména patrně kvůli tenčímu a sušeji laděnému stylu.

Verdikt

Terza Evoluzione se jeví jako poměrně zajímavý „bod zvratu“ v současné produkci pyšné (i pyšně!) české značky Xavian – drží sice stále ten světově excelentní standard luxusního zpracování, stále se nebojí jít si vlastní, dnes neobvyklou cestou velkých korpusů ve stylu zlaté éry hi-fi a stále má v sobě kdesi hluboko tu vřelou esenci lásky k hudbě, díky které zvuk Xavian snadno promlouvá k uším i duším.

Terza Evoluzione nicméně mění ustálené standardy, ať už použitím měničů Scan-Speak, nebo laděním „na preciznost“, na vyrovnanost a sušší informativnost, než doposud bylo zvykem (a to i v porovnání s Quarta Evoluzione, která udělal krok stejným směrem jako první, i když to byl krok poněkud menší). Terza Evoluzione jsou krásné, živé, lehce hrající reprosoustavy s velmi vyrovnaným, čistým a přímočaře, byť ne únavně čistým zvukem.

Pokud tak chcete skutečně autentické, až puristicky monitorové hi-fi v luxusním a nádherném balení, dost možná má Xavian jediný takový model na světě a Terza Evoluzione stojí (v malé a střední místnosti) rozhodně za poslech!

Xavian Terza Evoluzione

Cena: 189 990 Kč

Technické parametry

Frekvenční rozsah: ( -3dB v referenční ose): 39 až 30 000 Hz

Impedance: 8 ohmů

Dělicí frekvence: 400 a 2 600 Hz

Citlivost: 86 dB

Doporučený výkon zesilovače: 30 W až 150 W

Rozměry: 580 x 300 x 350 mm

Hmotnost: 29 kg/1 ks

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice