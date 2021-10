Recenze reprosoustavy Wharfedale Diamond 12.2. Velmi atraktivní cena a všestranný zvuk

Když jsme u cívky, ta je navinutá na formeru z kombinace pryskyřice a skelných vláken – to je materiál na tuto cenovou relaci velmi exotický. Cílem je zamezit šíření bludných proudů, kterým běžný kaptonový former nebrání.

Co se pak dozvíte je to, že cestu ke zlepšení oproti minulým generacím pomáhal vydláždit velmi oceňovaný konstruktér, specializující se na konzultační business – Karl-Heinz Fink, který pod svým vlastním jménem vyrábí reprosoustavy, které stojí milion a víc, tedy patrně ví, co činí. Ne že by existovalo přímo úměrné rovnítko mezi cenou a kvalitou, ale nemalá míra souvislosti tam rozhodně je.

Je to také tím, že košatá nabídka se značka zahušťuje zejména v nejdostupnější oblasti a většina modelových řady tu nese jméno Diamond. Nejnovější generací je série Diamond 12 – jak je zvykem, snaží se definovat standardy této dostupné cenové kategorie, k čemuž má Wharfedale se svou obrovskou vývojovou a výrobní kapacitou nesporné možnosti. Jde na to už odvážným marketingovým heslem „The New Benchmark“, neboli „nové měřítko“.

Naladění bassreflexu je na překvapivě nízkých 45 Hz, mezi 150 a 350 Hz pak impedance klesá až lehce pod 4 ohmy. Na celé křivce je vidět jediná výraznější rezonance a to na 250 Hz. Elektrická fáze to potvrzuje, je ovšem stejně jako impedance rozumně náročná (i když ne úplně nenáročná).

Je vidět, že nasazená mřížka – vcelku typicky – ovlivňuje energii výšek a to zejména od 3 kHz až do konce frekvenčního rozsahu. Rozdíl je v některých místech velmi výrazný a je rozhodně velmi dobré ji při poslechu sundat.

Diamond 12.2 nabízí výtečnou frekvenční odezvu (široký propad kolem 180 Hz je produktem „souhry“ proporcí místnosti a měřící pozice). Zejména od 1 kHz dále je odezva vynikající. Pásmo mezi 50 a cca 500 Hz je lehce zdůrazněný, jak to tak bývá u menších a levnějších regálovek, aby hrály zajímavě. Špička energie na 50 Hz vypadá na produkt bassreflexu, energie středobasu pod hranicí 100 Hz relativně rychle klesá. Celkově je to ale velmi dobře naladěná frekvenční odpověď a to nutně nejen v té nejzákladnější třídě.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Diamond 12.2 jsme poslouchali v obou poslechových místnostech – jednak tedy hrály místo KEF LS50 Meta / Emotiva ERC-4 / RME ADI-2 DAC FS / Emotiva XSP-1 / Emotiva XPA-DR2 na kabelech ZenSati, jednak hrály místo Fischer&Fischer SN-70 spolu s Cambridge CXA81 / Teac NT-503 / Cambridge CXC na kabelech Dynamique Audio Horizon 2 a nakonec také na OPPO UDP-205 / Métronome DSC1 / Norma Revo SC-2 LN / Norma Revo PA 160 MR / GMG Power Harmonic Hammer 3000P, kde na kabelech Nordost Heimdall 2 střídaly Xavian Quarta Evoluzione.

Diamond 12.2 nejsou kdovíjak velké, není proto divu, že bas v „Say That You Will“ George Dukea („Follow the Rainbow“ | 2010 | epic | 88697779882) měl odspodu jistý objemový limit, nicméně pro malou místnost s pozicí ozvučnice poblíž zdi bude kýžených padesáti Hz patrně skutečně dosaženo. Je to bas měkčí, uvolněnější, ale decentně „nejednotvárný“, hodnoceno optikou kategorie základního hi-fi. Jinými slovy, na malou regálovku pracují Wharfedale na – zejména vyšším – basu velmi vkusně.

U zpěvu Loreeny McKennit v „All Souls Night“ („The Visit“ | 2006 | Quinlan Records | 0774213510426) bylo cítit, že malé Wharfedale se snaží nabídnout poctivou plnost zvuku, zároveň je tu ten klidnější, příjemný zvukopis firmy, ale přesto to není „jen do hezka“. Diamond 12.2 mají dobrou čistotu, za dané peníze zvuk působil solidně čitelným dojmem, byť celkově byl takový jemnější.

Cinkotu na výškách v Claptonově „Next Time You See Her“ („Slowhand“ | 2012 | Polydor | 5340724) bylo přiměřeně, také mají spíše jemnější a klidnější charakter – což je ostatně docela dobře, protože zesilovače v adekvátní a nejpravděpodobnější cenové hladině (tedy pod 10 000,- Kč) mají tendenci k poněkud ostřejšímu zvuku právě na středech a výškách. Informativnost nicméně ani tady rozhodně nebyl špatná a dočkáte se vícera informací, nežli u běžné produkce v tomto segmentu.

I když do Diamond 12.2 pošlete značně dynamickou nahrávku jako je Brufordova „Some Other Time“ („If Summer Had Its Ghosts“ | 1997 | Discipline | 633367970527) a zatlačíte i tak trochu na hlasitost, malé reprosoustavy srdnatě drží kontrolu a kultivovanost. Je to takový trochu bohatší a trochu měkčí zvuk, který dobře podporuje ten vjem velikosti a intenzity – samozřejmě v rozsahu, který nevelké regálovky mohou nabídnout. Je to zvuk, který vám nerozhoupe podlahu pod nohama, ale už to rozhodně není anemické a zaslouží si to plně zařadit mezi hi-fi zážitky.

Rozlišení splňuje všechno, co za danou cenu očekáváte a přidává oproti standardům něco málo navíc – zejména čistota už skutečně není špatná a tak kytara Micheala Hedgese v „Bensusan“ („Aerial Boundaries“ | 1984 | Windham Hill Records | 01934110322) zněla s dobrým pocitem otevřenosti a znělosti. Samozřejmě nejsme ve sféře, kde byste mohli očekávat nějaké delikátní nuance, ale základní „dějová“ linka je zahraná s dobrou kontrolou a jasností, byť stále cítíte lehce krotší, hladší styl.

Prostor hudební scény v „Messy Bessie“ od Jimmyho Smithe („Back at the Chicken Shack“ | 2007 | Blue Note | 0946 3 92777 2 8) byl menší, nicméně ve své kompaktnosti opět kultivovaně organizovaný. Diamond 12.2 jsou hezky uspořádané a zvládají přesně to co mají, ve světě základního hi-fi pak rozhodně nadstandardně dobře.

Divočejší Ozzyho „I Just Want You“ („Ozzmosis“ | 2014 | Qobuz | 24/96) byla zklidněná, Diamond 12.2 tak úplně nejsou pro milovníky tvrdých žánrů, kde může leckomu chybět větší drajv a větší „křiklavost“, nicméně buďte si jisti, že kontrolovaněji a civilizovaněji si hudbu v dané cenové relaci neposlechnete. Je tu dost basu, aby vyhovoval menším prostorům, je tu dobrá plynulost, aby hudba byla zábavná a i když není vysloveně divoká, za své peníze dostanete dost muziky.

Verdikt

Wharfedale se svou kombinací tradice, finančního a technického zázemí umí vyrábět výtečné dostupné reprosoustavy, ani nejnovější řada Diamond a regálovky Diamond 12.2 nejsou výjimkou.

Estetika a materiály jsou v kontextu třídy výtečné, působí moderně a nebudete svých peněz litovat. Technicky pak promítá Wharfedale do tak dostupné hladiny ledacos zajímavého a to se pak odráží v dobrém, vyrovnaném, hlavně ale velmi kultivovaném a příjemném zvuku, který už má v sobě tu správnou dávku „opravdového hi-fi“.

Pokud tak chcete něco malého do menších místností, co splní to zásadní přání, aby to „hrálo hezky“ a zároveň to bude šetrné k vašemu rozpočtu, patří Wharfedale Diamond 12.2 na samou špičku své třídy a ledacos s o třetinu vyšší cenovkou vám takovou porci zábavy nenabídne.

Wharfedale Diamond 12.2

Cena: 10 590 Kč

Technické parametry

Typ reproduktoru 2-pásmové regálové/stojanové

2-pásmové regálové/stojanové Typ krytu Bass Reflex

Bass Reflex Basový reproduktor 150 mm pokročilý PP kužel

150 mm pokročilý PP kužel Výškový reproduktor 25 mm tkaný polyesterový

25 mm tkaný polyesterový AV stínění n e

e Citlivost (2.83V @ 1m) 88dB

(2.83V @ 1m) 88dB Doporučený výkon zesilovače 20-120W

20-120W Peak SPL 96dB

SPL 96dB Nominální impedance 8 Ohm

8 Ohm Minimální impedance 4 Ohm

4 Ohm Frekvenční odezva 50Hz - 20kHz (+/-3dB)

50Hz - 20kHz (+/-3dB) Basové rozšíření (-6dB) 43Hz

(-6dB) 43Hz Dělící frekvence 2.0kHz

2.0kHz Objem kabinetu 11.8L

11.8L Rozměry 335 x 200 x (285+28) mm

335 x 200 x (285+28) mm Hmotnost 8,2 kg/ks

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice