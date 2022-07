Plusy Mimořádně vysoký jas

Výborně zkrocený blooming

Vestavěný zvuk dokáže nahradit soundbar Minusy Antireflex přidává šikmé pruhy

Nemá Dolby Vision

Nový Tizen působí zvláštně 10 /10 Hodnocení

Zákazník, který přijde do prodejny televizorů s tlustou šrajtoflí a prohlásí: „dejte mi to nejlepší, co tu máte“, je pro lidi zahrabané ve specifikacích a porovnávajících detaily spíše symbolem snoba. Firmy jej ale milují a cílí na něj svoje exkluzivní modely. Málokdy nám ale takové extradrahé prémiové produkty dávají smysl.

Obrazovka téměř bez rámečků na stojanu, který téměř nevnímáte

Po několika týdnech testování novinky Samsungu Neo QLED QE75QN900B, která přesně míří na tuto cílovou skupinu, ale musím prohlásit: „Závidím tomu, kdo si tento televizor může dovolit koupit, a vím, že si pořídí opravdu skvělý obraz”. To, že umí 8K rozlišení, je upřímně na něm to nejméně důležité. Především nabízí perfektní kombinaci extrémně jasného obrazu s podáním černé bez rušivého pronikání podsvícení.

Když jsem loni testoval první miniLED Samsungu QN90A, bral jsem jej jako slušný krok Samsungu proti OLED, ale jako fanoušek OLEDu jsem vždy dokázal bezpečně najít argumenty, proč ten televizor nechci doma. Z předního pohledu Samsung zvládal konkurovat OLEDu v podání černé, ale stačil krok stranou nebo postavení se šikmo před televizorem a pracně budovaná iluze se rozpadla. Blooming, tedy rušivé prosvítání podsvícení do obrazu okolo jasných prvků, se nedal přehlédnout a pouze z omezeného přímého směru to nebilo do očí.

Novince QN900B se ale podařily dva prakticky protichůdné cíle – výrazně zvýšit jas až nad hranici 2000 nitů (cd/m²) a současně výrazně potlačit blooming nejen z předního pohledu ale i extrémních bočních úhlů.

Nejprémiovější design

Jsou tenké rámečky a pak extra tenké rámečky na prémiových televizorech Samsung. Horní a boční prakticky neexistují. I u obří 75" úhlopříčky změříte zhruba dva milimetry od boku po první pixel, takže více vnímáte jejich absenci než jejich provedení.



Perforované boky slouží pro prostorové 70W reproduktory s Dolby Atmos



Mimořádně tenký profil nenarušují žádné kabely

Perforované boky pak slouží také jako reproduktory, při velké úhlopříčce i s vnímatelným pocitem prostoru. Rovnou zadní stranu zdobí osm basových reproduktorů, díky čemuž celkový zvuk televizoru dokáže zahanbit mnohý soundbar pod patnáct tisíc.



Basy dodá osm měničů na zadní straně, konektory propojíte do externího boxu

Zadní stranu nenarušují žádné konektory, televizor se včetně napájení připojuje jediným kabelem přes One connect box, který se může stát součástí stojanu, nebo jej odložíte někam bokem, kde kabely nebudou rušit.

Samozřejmě můžete televizor zavěsit na stěnu, ale základní stojan je dostatečně nenápadný. Obraz se jakoby vznáší ve vzduchu a je pod ním dost místa pro případný soundbar běžné výšky (tedy ne bumbrlíčka jako Sennheiser Ambeo).

V elegantním střídmém stylu se nese i provedení dálkového ovládání. Dnes již klasický ovladač Samsungu umí infra i Bluetooth přenos, už od loňska se nabíjí solární článkem nebo přes USB-C, nově se ale umí dobíjet i rádiovými vlnami, tedy například domácím signálem Wi-Fi. Během testování se hodnota nabití akumulátoru ani nepohla, takže to nejspíš funguje.



Ovladač má nově tlačítko pro nastavení a umí se nabíjet světlem i z bezdrátových signálů

Jen musím zmínit, že během testování dvakrát, možná po aktualizaci firmwaru, vypadlo Bluetooth připojení, fungovalo jen infra a bylo třeba ovladač znovu spárovat.

8K potřebujete, ale ne kvůli rozlišení

Já vás slyším. Proč si kupovat 8K televizor, když není žádný obsah, žádný rozumný standard. Možná někdy bude 8K obsah, ale v té době budou dnešní 8K televizory zcela zastaralé z mnoha jiných důvodů. Vždyť jsme to zažili s 3D televizory a kde jim je dnes konec.

Podpora 8K na televizoru ale není dnes tak úplně nesmyslná. U velkých úhlopříček, řekněme nad 65 palců, už může 4K rozlišení při pohledu zblízka vadit. Jasně, z pěti metrů rozdíl nepoznáte, ale na délku natažené ruky už různé podání detailů nejspíš uvidíte a podvědomě ho vnímáte i z delší vzdálenosti.

Protože se tu v podstatě na veškerý obsah používá upscaling, 8K televizory mu věnují zvýšenou péči a tak i případně horší zdroj dostane chytře vyhlazené objekty s dobrým podáním hran. A na takové počítání obrazu v obřím rozlišení samozřejmě potřebují i výkonné procesory, které se uplatní i v dalších částech zpracování obrazu a zvuku.



Upscaling na 8K výborně vyhladí hrany, stále ale v plochách Samsung používá dithering. Ten pak uvidíte i v signálu v 8K rozlišení, kdy se upscaling nemusí používat

Pro výrobce jsou 8K televizory samozřejmě otázkou prestiže. Dokáží na něj nalákat movité zájemce, ale sami ví, že jen 8K panel nestačí. Proto 8K televizory obsahují i to nejlepší, co daný výrobce nabízí. Takže pokud to vezmete z opačné strany – ten nejvybavenější a nejchytřejší televizor v nabídce výrobce bude nejspíš shodou okolností i 8K. I když tedy 8K reálně nepotřebujete, vše ostatní na televizoru vám udělá radost.

Ten obraz vás doslova oslní

Když jsem byl koncem června na dovolené v Barceloně, měl jsem dostatek času prozkoumat nabídku televizorů v elektro sekci zatímco má žena vybírala o patro níž spodní prádlo. Měli tam nejen tento 75" QN900B, ale i aktuální nabídku Sony, LG a dalších. Ačkoli v jasném prostředí obchodního domu na všech televizorech pochopitelně zářil živý režim, QN900B je všechny spolehlivě dokázal přesvítit, obraz přitom pořád nevypadal zběsile radioaktivně. Vedle postavený Samsung S95B s QD OLED měl podle oka lepší podání barev, ale na QN900B jsem se začal těšit, až ho postavím domů a proměřím sondou.



V noci obraz nadchne i fanoušky OLEDu. Blooming neruší a stále můžete mít vyšší jas (světlejší plochy po stránách nejsou televizor, ale obrazem osvětlený nábytek)

Doma, po zapnutí testovacího kusu, jsem ale užasl podruhé. Jasně, mimořádný jas tu stále byl, ale podání černé téměř dosahovalo zážitku z OLED. Navíc při pohledu z boku, kde se obraz na loňském miniLED zcela rozpadl, tady vypadá naprosto v pohodě. Tedy když se hodně soustředíte, nepatrný blooming zahlédnete, stejně jako trochu mírně ustupující kontrast barev, ale není to nic, co by rušilo. I při pohledu z ostrého úhlu vypadá obraz stále použitelně. Je to tak nepatrné, že to ani nedává smysl fotit, dynamický rozsah foťáku by mi ty rozdíly v detailech nepobral a obraz by vypadal stejně.



Nejvyšší jas dosáhnete u 30% pokrytí, kde se už televizor nemusí krotit s jasem kvůli potlačování bloomingu

Marketingové materiály hovoří o podpoře Quantum HDR 4000, ale až tak vysoký jas televizor nedokáže. Sondou jsem naměřil nejvíc 2468 nitů, přičemž narozdíl od OLEDu není nejvyšší jas u nejmenších ploch. Algoritmy řídící jas podsvícení se brání bloomingu a tak u drobných objektů na černém pozadí raději zvolí nižší jas. Vypadá to pořád skvěle a jas je vysoký, ale maximální jas získáte ve zhruba 30% pokrytí obrazovky. I v případě přesného režimu Filmmaker dostanete v HDR vysoký jas až 2160 nitů.

Celoplošný maximální jas televizoru pak přesahuje 500 nitů, tedy při 100% pokrytí bílou plochou dokáže svítit intenzivněji, než kdo jiný. Například jinak mimořádně jasný QD OLED (950 nitů v malé ploše) dokáže v plné ploše svítit jen 223 nitů, tedy poloviční intenzitou.



Při sledování SDR obsahu vás oslní hlavně Živý a inteligentní režim. Ale i přesný Filmmaker je jasnější, než jsme zvyklí u konkurence

Vysoký jas pak není vyhrazený jen živému HDR, užijete si ho i při sledování běžného televizního vysílání nebo filmů v SDR. Trvalý plošný maximální jas se pohybuje mezi 350 a 450 nity v režimu Filmmaker. Tedy i v přesném režimu bez umělého zvětšování barevného prostoru dostanete velmi použitelný jas. Zapnutím Inteligentního režimu ten jas vyženete až za hranici 1700 nitů, což vás dokáže oslnit i za denního světla.



Proměřený režim Filmmaker u čerstvého televizoru před doplňkovou kalibrací. Delším sledováním se teplota barev přiblížila požadované hodnotě 6500K, ale stále zůstává prostor pro případnou kalibraci

Herní režim u tohoto televizoru nejspíš využijete, ostatně má hned čtyři konektory HDMI 2.1, a podobně jako u jiných Samsungů jeho aktivace dovolí zobrazit i stavovou lištu s informacemi.



Ideální herní rozlišení představuje 4K, HDR a 120 Hz s VRR (proměnnou frekvencí)

Rozlišení 8K ale pro hry ještě moc smysl nedává. Tedy zkusil jsem to, ale ani s notebookem s výkonnou grafikou RTX 3080 jsem nedosáhl na použitelně hratelné snímkové frekvence ani v graficky méně náročných hrách. Smysl má tedy stále hrát ve 4K HDR při 120 Hz s podporou VRR a hlavně využít absurdně vysoký jas, který v herním nasazení vnímáte mnohem intenzivněji.



8K rozlišení v 60Hz přes HDMI dokážete, užitečné to ale není. Hra s „nenáročnou grafikou pro mobily“ není hratelná (nad 30 FPS) ani s RTX 3080

Překvapivě inteligentní režim

K „inteligentním režimům” obvykle přistupujeme s despektem. Málokdy obraz vylepší, nedovolují moc úprav a často máme obrazu co vytknout. Popravdě mne ale Inteligentní režim na NQ900B velmi příjemně překvapil a pro denní sledování jej mohu vřele doporučit. Pochopitelně neuvidíte zcela přesné barvy, ale televizor dokáže podávat obraz s větší atraktivitou bez zbytečného přehánění. Obraz vám dá na vědomí, že jste si pořídili drahou jasnou televizi. Černá zůstane nadále hluboce černá, ale intenzita jasu ve vás vzbudí pocit úžasu.



Inteligentní režim nedovolí nastavit moc dalšího, ale hlavně obraz upraví tak,

aby se většině diváků líbil

Večer už ztrácí inteligentní režim své výhody a tak jej vypínám a sleduji v režimu Filmmaker s teplejším (a tak správnějším) podáním bílé a jemnější gradací stínů. Obraz vás stále dokáže v tmavé místnosti oslnit a přitom i jako fanoušek OLED musím uznat, že řízení podsvícení nikdy nedopustí, abych jen koutkem oka zahlédl rušivý blooming.

Protože ale mnoho zákazníků obrazové režimy ke své smůle nemění, oceňujeme, že Inteligentní režim je tady velmi použitelný. I když ho nebudete večer vypínat, nejspíš nebude nikdo brblat, že je ten obraz nějaký divný.

Kyselé hrozny, aneb hledáme slabá místa

Televizor dokážete dostat do úzkých. Zatímco dřív k tomu stačilo zobrazení titulků na černém pozadí, pohled ze strany, zobrazení jednolité plochy nebo rychlý pohyb po obrazovce, tady musíte hledat hlouběji. Rovnoměrnost podsvícení na našem kusu netrpěla žádnými problémy, šmouhami nebo slábnoucím podsvícením v rozích. Stejně tak zobrazení titulků nerozsvítilo černou plochu ve spodním pruhu filmu. Při sledování filmového obsahu si problémů prostě nevšimnete.

Problémy má televizor s hraničními situacemi, jako je bílé písmo na jednolitém šedém podkladu - například nabídka nastavení v systému Android TV z připojeného přehrávače. Podsvícení ví, že by mělo bílou více rozsvítit, ale přechod z méně podsvětlené šedé do jasnější šedé s bílými písmeny nevypadá čistě a i z předního pohledu dokážete poznat okraje jednotlivých buněk přímého podsvícení.



Nastavení v Android TV s bílým textem na šedém podkladu zaskočí algoritmy podsvícení, v malém náhledu zdroje na úvodní obrazovce je už vše v pořádku

Podobnou nejistotu jsem viděl i při sledování filmu s bílými titulky bez černého podkladu, kdy se v jednom záběru část světle hnědého gauče při překrytí bílými titulky změnila na šedou.

Asi by to šlo vyřešit softwarovou úpravou, ale digitální opravování analogových chyb není rozhodně jednoduché a upřímně to není něco, co mi kdy bránilo v používání nebo mne nepříjemně rušilo.

Opatrnost podsvícení, které nechce dopustit blooming, se projeví při připojení počítače. Pokud jede kurzor myši přes černou plochu, výrazně mu klesne jas. Při pohybu kurzoru tak jas často viditelně kolísá.

Nejsem také úplně nadšený z antireflexní úpravy Samsungu. Použitý filtr dopadající světlo sice utlumí, ale rozmaže jej také šikmo po celé obrazovce. Nakonec to tedy ruší víc, než třebas nepatrně víc zářící, ale izolovaný objekt. Mají to tak všechny prémiové QLEDy od Samsungu, proto jsem ostatně loni raději testoval QN90A než lepší QN95A s tímto filtrem.



Takto reaguje antireflex, když do televizoru napřímo

zasvítíte LED světlem s devíti diodami

Z pohledu výbavy nemá QN900B především podporu Dolby Vision. Vytýkáme to ostatně Samsungu pravidelně, je to tedy spíš politické rozhodnutí značky než technický problém daného modelu. Popravdě mi to ale zážitek z HDR nesnížilo. Spíš jsem si všímal rozdílného masteringu napříč různými tituly i v rámci jedné streamovací služby. Tady by tedy Dolby Vision nepomohlo a upřímně jsem na své vlastní TV viděl i chybně použité Dolby Vision (třetí díl Ms. Marvel, rozhovor dívek v bytě od 12:20 lítal jasem při změnách záběru). Dolby Vision by nejspíš mírně změnilo podání scén, ale neexistuje stejně jasné LCD s Dolby Vision, které by šlo použít pro srovnání. V jasu totiž QN900B vládne všem.

Pokud tedy chcete tento televizor kritizovat a hledat důvody, proč jej nekoupit, pár jich najdete. Po pár týdnech sledování obsahu se ale nebojím prohlásit, že všechny tyto problémy jsou zcela okrajové a vůbec mi zážitek nesnižovaly. Naopak chyby, kvůli kterým se mi dřív nelíbily ani drahé prémiové LCD modely (rovnoměrnost podsvícení, pozorovací úhly), tady nenajdete.

Systém nově přes celou plochu

Nová generace systému Tizen mi upřímně přijde horší než dřív. Samsung se vydal cestou LG a domovská obrazovka zabere celou plochu místo dřívější lišty na spodní straně. Bohužel za to nedostanete více informací na obrazovce.

Na obrazovku se vešel jen pruh ikon aplikací, malinký náhled aktuálního zdroje a okraj nabídky z aplikací, v mém případě na prvním nezměnitelném místě z HBO Max. Ten vás vybízí k tomu jít kurzorem níž, abyste viděli celou nabídku, spolu s dalšími podobnými pruhy aplikací.



Nově uvidíte pruh ikon uprostřed obrazovky a téměř nic víc. Podobně to řeší Android TV, Google TV a LG WebOS. Tizen ale ukazuje nejméně informací. V jiných zemích, kde Samsung podporuje službu Samsung TV Plus, je upoutávka na obsah také v horní třetině i vedle bloku „Poslední“

Bohužel náhled aktuálního zdroje umí ukázat jen externí zdroj nebo TV. Pokud jste byli v aplikaci, bude zde stále externí zdroj nebo TV. No a protože vás televizor vybízí k používání aplikací, bude tento náhled většinou k ničemu. Navíc po stisku tlačítka Home je focus na tomto náhledu. Protože je to jediný objekt na řádku, nevšimnete si, že je o fous větší, a proto netušíte, kde je vlastně kurzor.

Delší cesta do nastavení je přímo z nabídky systému poněkud složitá, naštěstí je na dálkovém ovládání tlačítko pro klávesy/barevná tlačítka/nastavení, kterým se do nastavení dostanete rychle.

Prostředí systému je přitom rychlé, na nic zbytečně dlouho nečekáte, aplikace se chovají svižně. Samozřejmě systému nechybí unikátní vychytávky jako propojení mobilu s televizorem, zobrazení obrazu z připojené kamery, přenos obrazu z počítače přes síť nebo napojení do cloudového prostředí Office 365.

Na amerických fotkách vypadá úvodní obrazovka více zaplněná, většinou to jsou ale spíš reklamní pozice nebo u nás nedostupná služba Samsung TV Plus. Pro nás tedy domovská obrazovka působí chudším dojmem, ale zase tam nejsou reklamy, takže asi „#win”.

Pokud na to máte, gratuluji, nebudete zklamaní

Televizor řady QN900B byste si měli pořizovat od úhlopříčky 75" a výš. Kombinace obří plochy a extrémního jasu představuje skutečně mimořádný zážitek. Jenže to taky stojí mimořádných 162 000 Kč.

Za tuto částku dostanete televizor, který dokáže excelovat za jasného dne dechberoucím jasem, stejně jako se v noci sebejistě vyrovná v zážitku OLEDům s jejich absolutní černou.

V úhlopříčce 65", která u QN900B stojí 119 tisíc, bych upřímně volil spíš Sony A95K za sto tisíc s QD OLED. Samsung nadále vyhraje celkovým jasem, ale 8K v 65" nevynikne a u Sony nekompromisně přesný obraz s jasnějším podáním drobných detailů asi upoutá víc.

Pokud na Samsungu budete sledovat běžný filmový a seriálový obsah od TV vysílání po 4K HDR, nebude vám nic vadit. Dokážu najít pár hraničních případů, kde se projeví slabá místa televizoru, ale skutečně Samsung zaslouží uznání za to, jak inteligentně pracuje se zpracováním obrazu. Chápe limity lidského oka a dokáže je využít při ladění obrazu, aby vás nic nerušilo.

Samsung vám možná nedá objektivně nejlepší a nejpřesnější podání dle kalibrační sondy, avšak televizor nesledujete sondou ale očima. A ani moje oči, dostatečně vytrénované za pomoci sondy k hledání odchylek a nepřesností, při sledování filmů neprotestovaly. Televizor můžete dodatečně nakalibrovat dvacetibodovým vyvážením bílé pomocí sondy případně automaticky přiložením novějšího telefonu Samsung či Apple. Během našeho krátkého testování se ale obraz trochu měnil, takže bych případnou kalibraci doporučil až třeba po měsíci sledování. Pak navíc možná dojdete k tomu, že ji vlastně nepotřebujete a obraz se vám líbí i tak.

Samsung Neo QLED QE75QN900B

Zapůjčil: Samsung

Stránka produktu

Technické parametry

rozlišení: 7 680 × 4 320 px

obrazovka: Neo QLED 8K s přímým zadním podsvícením Ultimate 8K Dimming Pro

úhlopříčka: 75“ (190,5 cm)

obrazový procesor: Neural Quantum Processor 8K

systém: Tizen

tunery: duální DVB T/T2(HEVC)/C/S2

HDR: HDR 10, HDR10+, HLG

konektory: 4× HDMI 2.1, 1× RJ45, 3×USB 2.0, 1× optický zvukový výstup, 1× CI, 2× satelit, 1× anténa

Wi-Fi: ano 2,4 GHz/5 GHz Bluetooth: ano

DLNA: ano

spotřeba max: 430 W, typická: 303 W

hmotnost: 41,8 kg s podstavcem, 31,7 bez podstavce

rozměry s podstavcem: 1 654,8 × 1 017,4 × 318,3 mm

rozměry bez podstavce: 1 654,8 × 945,6 × 15,4 mm

příslušenství: dálkový ovladač, One connect box, krátký kabel pro box v podstavci, delší kabel pro umístění boxu bokem (lze dokoupit prodlužovací)