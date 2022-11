Recenze seriálu Andor. Kvalitní, dospělé sci-fi ze světa Star Wars i pro ty, kteří tenhle kult zrovna nemusí

Plusy Pořádné, dospělé sci-fi

Kvalitní scénář

Výborné herecké výkony

Filmová kamera Minusy Pro někoho příliš rozvláčné

Není pro malé děti 8 /10 Hodnocení

Skončila první sezona nového seriálu Andor, který najdete na streamovací službě Disney Plus, a tak můžeme zhodnotit, jak se povedla. Předesílám však, že nejsem vyznavač kultu Star Wars, i když jako fanoušek sci-fi žánru jsem samozřejmě všechny filmy viděl (a občas spíše protrpěl).

O čem je Andor? Zde budu citovat kolegu, který to popsal naprosto přesně. Před šesti lety vstoupil po Epizodě 7 do kin druhý film z nové éry Star Wars a Rogue One v podstatě zfilmoval první dva odstavce úvodního šikmého běžícího textu ze zcela prvních Star Wars z roku 1977. Andor, dvanáctidílný seriál se věnuje muži jménem Cassian Andor, což je špión ve službách odboje. Ten v Rogue One pronese jednu krátkou větu, že proti impériu bojuje od svých šesti let a musel přinést mnohem větší oběti, než hlavní hrdinka Jyn Erso. A zde máme jeho příběh.

Původní filmové studio Lucasfilm koupil gigant Disney v roce 2012 za 4 miliardy dolarů a samozřejmě hned Disney začal Star Wars ze všech sil doslova ždímat. Dočkali jsme se několika filmů, animovaných seriálů různé kvality a po spuštění streamovací služby Disney Plus filmové studio vypustilo hned několik dalších seriálů. Povedeného Mandaloriana, následoval slabší Boba Fett a rozporuplný Obi-wan Kenobi.

Nic pro malé prince a princezny

Seriál Andor je svým pojetím bližší zmiňovanému filmu Rogue One, to jak dospělejším vyprávěním, tak snahou věnovat se postavám, které původní Star Wars odbyly několika slovy. Ostatně právě jednu z největších kritik tento kult sklízí za původně jednoduchý pohádkový koncept, kdy při boji princů, princezen a rytířů o království je v podstatě jedno kolik miliónů obyčejných lidiček na pozadí velkého dobrodružství poumírá. Ano, pro své archetypální pojetí se postavy ze Star Wars s oblibou využívají v psychologických knížkách (podobně jako pohádky bratří Grimmů), to ale nic nemění na tom, že zejména původní trilogie má ke klasickému sci-fi velmi daleko a používá tento žánr spíše jako kulisu.

Andor na to jde naopak. Jde o v podstatě o normální sci-fi, které se jen lehce potkává se Star Wars a využívá je spíše jako prostředek cesty k divákovi, který by jinak takto vážný sci-fi seriál ignoroval. Andor totiž až na pár momentů naprosto ignoruje efektní vesmírné bitvy, pískající roztomilé robůtky a cool hláškující frajery.

Andor se vydal jinou cestou. Z původních Star Wars jednoznačné dobro a zlo je zde relativizováno a ukáže divákovi, že ti „dobří“ používají mnohdy velmi nepěkné metody, jak dosáhnout cíle, a naopak ti „zlí“ jsou často vedeni snahou konat jimi vnímané dobro. Humor tu prakticky neexistuje.

Sci-fi příběh by se klidně obešel bez názvu Andor, či příslušnosti ke Star Wars. Motivace postav by fungovaly úplně stejně a celek by nijak neztratil na své kvalitě. Ostatně právě snaha se vyhýbat jakýmkoliv scénáristickým berličkám v podobě známých a populárních postav velmi seriálu prospívá, protože díky tomu se dá doporučit i těm divákům, kteří nemají Star Wars rádi, nebo je nudí.

Kvalitní filmařina

Díky prakticky nulovém navázání na další filmy zde máme skvěle napsané postavy a zejména výborné herecké obsazení i zcela minoritních bezejmenných postav, které pronesou sotva dvě věty. Hlavní postavu Cassiana Andora výborně hraje Diego Luna, který nemá moc prostoru pro expresivní výrazy a v některých dílech pronese jen pár vět. Ano, máme zde excelentního Stellana Skarsgårda, který si prakticky každou scénu krade pro sebe. A pak se zde ve třech dílech mihne Andy Serkis, který konečně dostal roli, která mu perfektně sedla.

Andor je třeba vnímat spíše jako tři, čtyři filmy poskládané za sebe. Také práce s kamerou a se scénami není moc seriálová, spíše filmová. Zapomeňte na mizerné Marvelovské seriály z poslední doby, ze kterých stříká snaha šetřit na lidech, scénářích i digitálních efektech. Andor CGI triky nešetří, ale jsou jen doplňkem praktických triků a reálných rekvizit, které pomáhají vykreslit syrovost a špinavost světa Star Wars.

Aniž bych něco prozrazoval, tak fanoušky klasických sci-fi potěší, že lidi mají reálné, uvěřitelné charaktery, nehraje se zde na magickou Sílu, ale na konkrétní činy, které mají reálný dopad na osudy ostatních. Svých charakterem seriál připomíná zrušený, dnes už kultovní Firefly. Lze jen doufat, že Andor nepotká stejný osud, tedy že nebude po první sérii zrušen, ostatně právě v této době začíná natáčení druhé a předem jasné poslední sezóny. Zde se sluší zmínit, že závěrečný díl té první hezky některé osudy uzavírá, takže po posledním díle nebudete mít pocit, že s vámi tvůrci vydrbali. A i kvůli tomu Andor vřele doporučujeme.

