Recenze seriálu Arcane. Velkolepá, emocemi hnaná show posouvá hranice, loučí se však pořádnou dávkou zmatení

Plusy Příběh Skvělá animace Soundtrack Minusy Rychlost vyprávění 8 /10

Po letech čekání tu máme finále seriálu Arcane, který se vyznačuje jak jedinečným uměleckým stylem animace, tak i sobě vlastním způsobem vyprávění. První série se setkala s obrovským úspěchem, a tvůrci si dali před sebe nelehký úkol, navázat na své prakticky dokonalé dílo tak, aby pokračování vyvolalo stejné ne-li větší nadšení. Podařilo se?

Seriál nezklamal experimentováním s různými uměleckými styly. Objevují se i scény ručně malované uhlem nebo akvarelem, takže kreativitě se opět meze nekladou. Jedním z ústředních témat je opět rodina, a oproti první sezóně je víc času věnováno romantickým vztahům.

Jeden ze základních společenských konfliktů první sezóny je odsunut na druhou kolej, a začíná se řešit něco, co bylo předtím pouze nástrojem hlavních postav a podle čeho je seriál pojmenován - samotná arkána. Publikum, které je obeznámeno s vývojem postav ve hrách, nejspíš nebylo tímto vývojem překvapeno, ovšem pro diváka postrádajícího bližší kontext, to může být poněkud nečekaný obrat.

Paradoxně to působí, že se produkce přestala řídit jednou z hlavních myšlenek finále - tou, která říká, že v nedokonalosti je krása. Na rozdíl od první série, snaha dosáhnout uměleckého díla na úkor příběhu je nepřehlédnutelná. Seriál je stále nabitý emocemi, a scénkami, které vás doženou k slzám, ale pokulhává dynamika vyprávění - a to způsobem, že člověk nemá dostatek prostoru se pořádně vžít do postav, a pochopit motivaci za jejich jednáním.

Také hudební sekvence jsou tentokrát doprovázeny písněmi vytvořenými přímo pro konkrétní scény, a i když se jedná především o návykové tracky, které si bez váhání hodíte do oblíbených na Spotify, v kontextu jsou někdy až příliš doslovné a chvílemi ubírají vícevrstnatosti příběhu.

Dějové lince však rozhodně nejvíc ublížilo zkrácení finále, které původně mělo mít přes hodinu. Christian Linke, jeden z tvůrců přiznal, že byli poněkud omezení časovým limitem a pevně stanoveným datem vydání a sami se museli smířit s tím, že některé charaktery a vztahy nebudou kvůli tomu prozkoumány dostatečně do hloubky.

Tentokrát tvůrci seriálu předpokládají, že divák bude dílo analyzovat. Finále není přizpůsobené tomu, aby se na něj divák podíval pouze jednou, a taky se očekává, že máte v hlavě čerstvě první řadu. Arcane má stejně jak předtím skvěle zvládnuté příběhové a symbolické callbacky, paralely, animaci hudebních sekvencí a je nepřekonatelným mistrem “foreshadowing” (ať už jde o intro, které je prokládané na pár setin zobrazenými náznaky, o co v dílu půjde, nebo o scény odkazující na zprvu nepodstatné části dialogu z první řady).

První sezóna byla přijata se stejnou dychtivostí s jakou postavy v seriálu berou třpyt a z finále je zřejmé, že tvůrci počítají s tím, že druhá bude přijata podobně. Rozhodli se tedy nechat rozuzlení konce příběhu na divácích v domnění, že to uvítají.

Poslední série navíc prozkoumává novou dějovou linku, na kterou bude navazovat následující seriál zasazený do regionu zvaného Noxus. Aktuálně jsou v plánu tři další seriály zasazené do světa Leage of Legends.

Ve zkratce, seriál nasadil vražedné tempo, a jednou z hlavních obětí byl pocit satisfakce z finále. Jde i přesto o jeden z nejlepších animovaných seriálů všech dob? Bezpochyby. A jestli se rádi vrtáte v příbězích, kde je více dějových linek, nespočet detailů dávajíc hloubku postavám a střídající se kombinace uměleckých stylů, nebudete litovat.

