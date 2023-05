Recenze seriálu FUBAR. Arnold Schwarzenegger uspokojí jen nenáročné, i komedie se občas musí brát vážně

Plusy Arnold Schwarzenegger a slušné akční scény Minusy Slabý scénář 4 /10 Hodnocení

Poslední dobou svůj vlastní seriál točí postupně i všechny velké hollywoodské hvězdy, i ty akční, které jsou v důchodovém věku. I tak se projevuje komerční síla streamovacích služeb. Potřebují známé jméno, finance mají také, a tak i herci, kteří se v seriálu nikdy neobjevili, nyní mají „ten svůj“.

Sylvester Stallone má svůj seriál Král Tulsy (a povedený), Harrison Ford se objevil ve velmi dobře hodnocené sérii Yellowstone, nyní svůj první seriál natočil také Arnold Schwarzenegger. A to už moc nedopadlo.

Agent CIA jde do důchodu

Akčního komediální seriál FUBAR (zkratka termínu Fucked Up Beyond All Recognition, volný překlad zní Zku*vený k nepoznání, či k neuvěření) má poměrně jednoduchou zápletku. Luke Brunner (Schwarzenegger), veterán CIA, se vydává za obyčejného člověka a zjistí, že jeho dcera Emma (Monica Barbaro) už také dlouho pracuje v utajení. Když se jejich úkoly protnou, dojde k logickému střetu s dcerou, ta otci nemůže odpustit, že jí léta lhal.

Za seriálem stojí scénárista a producent Nick Santora, který pracoval například na sériích Rodina Sopránů, Útěk z vězení, Tým Škorpion, či Reacher. Schwarzenegger se o seriálu vyjádřil jednoduše – "Všude, kam přijdu, se mě lidé ptají, kdy natočím další velkou akční komedii, jako jsou Pravdivé lži. Tak tady to je."

Seriál sází na oblíbené rodinné špičkování a humor, snaží se přidávat také dynamickou akci, ostatně hned první díl jí začíná. Asi největší slabinou je ale slabý, nepřesvědčivý scénář. A to nezachrání ani poslední akční hrdina.

Komedie za každou cenu

Celkový charakter nejlépe vystihuje právě originální poster seriálu. Kliďas má v ruce hrníček s nápisem „Nejlepší táta na světě“ a někdo mu ho právě rozstřelil kulkou a za ním se děje nějaká akce. Pokud vás tento plakát rozesměje, plácáte se do stehen a říkáte si „no to je super fór“, tak budete spokojeni i seriálem. Jestli čekáte víc, tak budete zklamaní.

Byť Arnold okazuje na Pravdivé lži, tak tohle je především komedie, kde se neustále všichni tváří, že dělají komedii. Hlavní hrdina, lidi kolem něj, zkrátka všichni. Ale právě komediální aspekt moc nefunguje, ba ani to, že si z hlavního hrdiny neustále někdo utahuje.

Ano, máme zde i drama, to se ale smrsklo na to, že padouši si zaslouží kulku a byť Brunner přiznává, že během své kariéry zabil řadu lidí, nic z toho mu nevadí, protože to všechno byli padouši. Hned v 18 minutě se dozvíte, že hlavní hrdina Luke je zodpovědný za to, že záporák je zlý. Proč? Na odpovědnost se nehraje a seriál se nesnaží o cokoliv hlubšího. Abyste se mohli zasmát, tak si musíte občas vydechnout a mít něco pro kontrast. To zde chybí. A je už zbytečné zmiňovat hromadu klišé, které tvůrci používají.

Stačí ochutnat

Co funguje docela slušně, tak akční a dobrodružné sekvence. Na nich se moc nešetřilo, nechybí akční scény s velkými výbuchy. Samozřejmě velký podíl na tom má Arnold Schwarzenegger a jeho přirozený smysl akci. Ano, už je pomalejší, ale stále schopný. Zde bych vytkl tvůrcům, že hrdinu o 10 let omladili.

Sylvester Stallone má v seriálu Král Tulsy svých reálných 75 let a nezapírá, že už má problémy s prostatou. Ale navzdory tomu mu toho drsňáka věříte. V rámci postavy zde Schwarzenegger má mít o 10 let méně (65 místo reálných 75 let), a přestože je v dobré kondici, tak mu některé scény a věk moc nevěříte.

Pokud to zkrátím – podívejte se na prvních 20 minut. Pokud se vám budou líbit a přistoupíte na pravidla hry, tak dejte seriálu šanci. V opačném případě s ním neztrácejte čas. Lepší to nebude.

FUBAR