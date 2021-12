Recenze seriálu Hawkeye. Velmi dobré vánoční komiksové rozloučení s Black Widow

Plusy Velmi dobré herecké výkony

Chemie mezi ústřední dvojicí

Povedené uzavření některých dějových linií

Bojové scény Minusy Občas typicky seriálové protahování děje, ale jinak asi nic 8 /10 Hodnocení

Ve středu na Disney+ skončil další seriál Marvelu, tentokrát se věnoval populární, ale opomíjené postavě Hawkeye. Šlo o jedinou postavu z Avengers, která nikdy nedostala samostatný film – i když herec Jeremy Renner ho původně ve smlouvě s Marvelem měl. Nakonec souhlasil se seriálem, kterého se postava Hawkeye dočkal na závěr své „hrdinské kariéry“ v týmu Avengers.

Ač seriál v trailerech a upoutávkách lákal na humornou předvánoční jízdu, ve skutečnosti jsme dostali i překvapivě vážné rozloučení s Black Widow. A pravděpodobně jde také o rozloučení Jeremy Rennera s postavou Clintona Francise Bartona.

V prvním díle se setkáme s mladičkou Kate Bishop, která při útoku na New York v The Avengers (2012) přijde o svého otce. A přitom vidí, jak Hawkeye bojuje s mimozemšťany. Od té chvíle se stane pro dceru bohaté matky Hawkey idolem, kterému se snaží přiblížit – celé dospívání stráví tréningem lukostřelby, ale také bojových sportů, šermu, zkrátka všechno, co by podle ní měl správný superhrdina umět.

Po letech se už dospělá Kate Bishop v předvánočním New Yorku setkává se svým idolem, a to právě ve chvíli, kdy Hawkeye dohnala minulost – pět let, které strávil jako nelítostný zabiják Ronin. Pět let v době, kdy přišel o rodinu při lusknutí na konci filmu Avengers: Infinity War (2018). A i když po druhém lusknutí v Avengers: Endgame má rodinu zpět, dva roky žije spořádaný život táty od rodiny a stará se o své děti, tak stále existuje několik lidí, kteří chtějí zjistit, kdo tajemný zabiják Ronin byl. A samozřejmě ho chtějí zabít.

I když je seriál pojat jako akční buddy komedie stárnoucího, unaveného, ale zkušeného Hawkeye a mladičké, nadšené, energické, avšak naivní a nezkušené Kate, tak na rozdíl od rozjařeného, velmi humorně působícího traileru působí seriál vážnějším dojmem. Obrovský podíl na tom má právě výborný Jeremy Renner, kterému letos bylo 50 let, a tak mu zjevně nedělá problém zahrát unaveného superhrdinu, který v důsledku všech výbuchů trpí ztrátou sluchu. Během jednoho předvánočního týdne se však Hawkeye a Kate nejen blíže seznámí a hrdina naučí mladou dívku něco ze svého umu, ale především se divák i Kate dozví, že za všechno se platí...

V seriálu se vrací také Yelena z filmu Black Widow. Ta chce Bartona zabít, protože se domnívá, že on může za smrt její sestry. Je paradoxem, že zde herečka Florence Pugh odvádí v roli Yeleny daleko lepší práci, než ve filmu. A jak jsem již zmínil výše, tak seriál díky tomu působí také jako překvapivě kvalitní rozloučení s Black Widow. Navíc se zde poprvé setkávají Yelena a Kate Bishop – ty se mají dle plánů filmového studia stát členy nových Avengers. V seriálu výborně funguje chemie mezi Kate a Hawkeyem, výborné jsou však také společné scény Kate a Yeleny. Humor dobře vyrovnává vážnost jiných scén, překvapivě dobře se obojí doplňuje.

Seriál funguje velmi dobře, z minisérií Marvelu na Disney+ je asi zatím nejlepší. Vzhledem k proměnlivé úrovni těch předchozích byla moje očekávání poměrně malá. Nakonec je seriál Hawkeye velmi příjemné a povedené vánoční překvapení. Doporučuji.

Hawkeye