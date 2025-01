Recenze seriálu Kdysi dávno v Americe: Netflix a jeho krvavá cesta za přežitím v době osidlování Západu

Takhle divoké to cestou na západ snad nikdy nebylo. Půda po celém světě je vykoupená, respektive vydobytá na tratolištích krve, které tekly z náboženských či imperiálních vrtochů lidstva. Málokde to pocítili tak názorně jako v Severní Americe během 19. století, v jehož padesátých letech se odehrává špinavý příběh série Netflixu Kdysi dávno v Americe (American Primeval). Kulky do týlu v ní na území původních obyvatel, kočovných osadníků, armády Spojených států či fanatických mormonů padají tak často, až se náročnější divák začne sám sebe tázat, zda má všechno to násilí i jiný než velmi povrchní vypravěčský smysl.