Recenze seriálu Parasyte: The Grey. Svižný sci-fi horor potěší nejen milovníky žánru, seriály Netflix umí

Děj seriálu Parasyte: The Grey Netflix shrnuje do dvou vět: „Neznámí paraziti brutálně zaútočí na lidi a úplně je ovládnou. Kdo vyrazí do boje na záchranu celého lidstva“. Pokud vám téma připomíná film Invaze lupičů těl, nejste moc daleko od pravdy – ostatně kniha Jacka Finneyho se dočkala několika zpracování. Potěšitelé ale je, že seriál Netflixu není pouze dalším remakem, jako velká část nové seriálové a filmové produkce.

Rozdíl proti podobným sci-fi příběhům je prostý. Mimozemský paraziti padají z nebe a infikující lidské hostitele, v jednom případně ale „parazit“ lidského hostitele (dívku) plně neovládne a musí spolupracovat, aby přežil. A pak tu máte mladíka, který pátrá po zmizelé sestře. Osudy dívky a mladíka se protnou, a ti se také musí spoléhat jeden na druhého, aby přežili.

Předlohou seriálu Parasyte: The Grey je komiks Parasyte od Hitoshiho Iwaakiho, který vycházel v letech 1989 až 1994. Ten se díky nápaditému příběhu o parazitovi prostupujícím lidským mozkem a ovládajícím jeho tělo, a také filozofickému poselství, setkal s velkým úspěchem. Celkem se ho prodalo rekordních 25 milionů výtisků ve více než 30 zemích. V Japonsku v letech 2014/2015 pak předloha dostala kreslenou seriálovou a filmovou podobu. Ta animovaná se setkala s velkým úspěchem, filmová s menším.

Nyní jsme se dočkali nového zpracování. Za korejskou verzí stojí režisér Sang-ho Yeon, který si udělal jméno akčním hororem Vlak do Pusanu a pro Netflix už točil fantasy seriál Peklo.

Předloha a jméno režiséra jsou důležité, neboť seriál jde svojí vlastní cestou a vyhýbá se různým klišé, který bohužel provází různé předělávky. Byť zpracovává známý komiks, tak jde přeci jen jinou cestou a ne nekráčí otrocky ve stopách kresleného seriálu. Rukopis režiséra se pozná také podle vážného pojetí bez jinde obvyklých odlehčujících vtípků. Navíc se většina seriálu odehrává v noci nebo v tmavých místnostech, odlehčená teenagerovská romantika originálu se zkrátka nekoná, tohle je dospělá záležitost.

Temnější cestou prochází také hlavní ženská postava – má za sebou těžké dětství a zneužívání. Ostatně v prvních minutách se dočkáte hned několika násilných a krvavých scén, které ve spoustě západní produkce nemáte šanci vůbec vidět. Krvavým a nemilosrdným způsobem likvidace lidí seriál připomíná hororové sci-fi Věc z roku 1982 od Johna Carpentera. Ale nebojte, první šok z chapadlovitých mimozemšťanů s roztrženou hlavou rychle zmizí.

Velmi příjemně tvůrci urychlují ději, kdy během prvního dílu se dozvíte vše podstatné o fungování parazitů, jsou představeny všechny hlavní postavy. Divák ocení, že nedochází k žádnému tajnůstkaření a „oblíbenému“ nevěření oficiálních míst, že se něco děje... než je pozdě. Dozvíte se jak a proč vznikla speciální jednotka, uvěřitelně jsou představené další hlavní postavy a navíc z jejich chování nemáte pocit, že tak jednají jen kvůli tomu, že to mají napsané ve scénáři. Zkrátka a dobře člověk má pocit, že tak nějak by to vše mohlo probíhat.

Nechybí ani u korejské tvorby častý sociální a společenský přesah, kdy seriál si všímá sociální situace hlavních postav, ale také je zdůrazněn fakt, že paraziti naprosto bez problémů pro své cíle využijí uzavřenou církev v čele s pastorem. Podobnost chování společenství parazitů s různými náboženskými skupinami, sektami a hnutími, a jejich odhodlání jít za svým cílem doslova přes mrtvoly, samozřejmě není čistě náhodná.

Herecké výkony jsou dobré, někomu možná nesednou jihokorejské reálie a drobné kulturní rozdíly, nicméně vykreslení, uvěřitelnost a motivace chování postav jsou nadstandardní.

Seriál Parasyte: The Grey ukazuje, že Netflix seriál umí rozhodně lépe, než filmy. Tento není dokonalý, ale rozhodně vybočuje pozitivním způsobem z průměru už jenom tím, že nespoléhá na různá „profláklá“ klišé. Vzhledem k originalitě předlohy a úspěchu originálu se dalo možná čekat více, ale za pozornost a shlédnutí rozhodně stojí.

