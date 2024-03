Plusy S péčí převyprávěný originál

Náprava několika výtek vůči předloze

Přidejte bod, když knihu neznáte Minusy Někdy velmi překotné

Horší vysvětlení motivace záporáků

Uberte bod, když knihu znáte 7 /10 Hodnocení

Problém tří těles je prvním dílem sci-fi trilogie Vzpomínka na Zemi čínského autora Liou Cch'-sina. Události této knižní ságy pokrývají několik staletí lidské existence, román nastoluje problémy na pomezí fyziky a filozofie a především se řadí k nejvýznačnějším dílům sci-fi literatury posledních let.

Jak už to u podobných děl bývá, kniha se pokládá za prakticky nezfilmovatelnou. O to je zajímavější, že se o to pokusila už dvě zpracování. Čínské od Tencentu, zdarma k vidění na YouTube, a nové od Netflixu, které mělo premiéru letošní první jarní den.

První díl trilogie – Problém tří těles – je svým hlavním dějem nejvíce současný a tak nejlevněji zfilmovatelný. Klíčové události se odehrávají v současnosti, krátké výlety do historie slouží hlavně jako zdůvodnění motivace klíčových postav. Mimozemské sci-fi prvky se pak dají levně zpracovat s výmluvou, že se přece odehrávají ve virtuální realitě, byť mimozemsky pokročilé.

Opatrné obavy z Netflixu

Když se objevily první informace, že Netflix chystá adaptaci, velké obavy vyvolalo přenesení knihy z původně současných čínských reálií do Velké Británie a také jména osob pověřených adaptací. David Benioff a D. B. Weiss totiž získali slávu (a následovně i opovržení) za zpracování Hry o trůny – dříve podobně nezfilmovatelné knižní předlohy.

V prvních sezónách prokázali, že dokážou ukočírovat extrémně rozvětvenou předlohu, vysát z ní to podstatné a nabídnout divákům poutavý seriál. V závěrečných sezónách, kde už ale chyběla možnost se o knihu opřít, se jim bohužel příběh rozpadl. Hlavně zkrácená osmá sezóna zanechala v divácích jen nepříjemnou pachuť. Tuto dvojici doplnil Alexander Woo, producent a scénárista seriálu Pravá krev (True Blood).

Příběh tří těles přitom není rozhodně jednoduchý – hlavně začátek v době čínské kulturní revoluce vás znejistí, zda opravdu čtete sci-fi román. Sledujete osud dívky, jejíhož otce zabijí během lidových soudů a ona sama skončí v pracovním táboru. Odtud si ji vyžádají kvůli jejím znalostem fyziky do supertajného zařízení, ze kterého se do konce života nemá dostat. Hlavní děj začíná v současnosti, kdy policista speciálního tajného oddělení vyšetřuje záhadná úmrtí špičkových vědců. Postupně pak k tomu dostanete komplexní fyzikální problémy přerůstající filosoficky v existencionální otázky lidstva čelícího vyhubení.

A teď to zkuste natočit tak, aby to bylo zábavné, napínavé a udrželo to pozornost diváků. A nejlépe, aby si kvůli seriálu předplatili Netflix…

Po absolvování všech osmi dílů Problému tří těles na Netflixu mohu prohlásit, že to dopadlo lépe, než jsem se obával. Seriál dokáže obstát sám o sobě a nevyžaduje znalost knižní předlohy. A byť pochopitelné zestručňování a změny hlavních postav se u čtenářů románu setkají s nevolí, troufám si tvrdit, že podstatu příběhu seriál zachoval a naopak jej přiblížil širšímu publiku.

Změny více méně logické

Bál jsem se hlavně whitewashingu, tedy nahrazení původně čínských postav jejich západnějšími ekvivalenty s přenesením celého současného děje z Číny do dnešního Londýna. Nakonec to není takový průšvih. Klíčové postavy zůstávají čínské a původní světová odpověď na existenciální ohrožení pod taktovkou moudré Číny je zde řízená trochu logičtěji v rámci OSN. Díky změnám seriál působí kosmopolitnějším dojmem, Londýn tu hraje jen geografickou roli, nikoli politickou, ovlivňující příběh.

Škrtalo se pochopitelně i v ději, takže některé situace, kterým je v knize věnováno několik stránek, tu nahradí jen třeba vzájemný pohled očí bez dialogů (v tom lepším případě). Scénář tak může znalcům předlohy připadat jako zbrklý a dostatečně nevysvětlující. Kupodivu kromě škrtání přidali tvůrci i postavy a jejich osudy zmíněné až ve druhé nebo dokonce třetí knize trilogie. To hlavně kvůli lepšímu případnému napojení dalších seriálových sezón.

Osobně bych ale řekl, že neznalí předlohy stále dostanou vše podstatné k pochopení děje. Přitom občas tempo vyprávění zvolní, aby pozdější akčnější část měla o to větší dopad. Nastolené fyzikální a filosofické problémy jsou tu vysvětlené tak akorát – bez šťourání se v detailech a přitom s pochopitelným výkladem.

Klíčové dějové linky v rámci seriálu uspokojivě končí a nečeká vás nějaký zbytečný cliffhanger. Nejde o happy end, ale i rozhodnutí o smyslu přípravy na boj, kterého se postavy jistě nedožijí, působí jako vhodná tečka seriálu s nezajištěnou další sezónou. Protože ale předloha pro pokračování existuje, nemůžete se divit tvůrcům, že v další sezóny doufají a připravují je.

Problém tří zpracování

Zpracování první – kniha. Osobně pokládám knižní předlohu Problému tří těles za špatně přístupnou pro evropského čtenáře. Pro mne zcela náhodná, nezapamatovatelná čínská jména postav a některé, v rámci pohybu děje nutné nelogičnosti mne neustále vyhazují ze zážitku. Zcela respektuji, že někdo nedá na knižní podobu dopustit, ale nepokládal bych ji za nezměnitelnou modlu, kterou nelze upravit pro lepší přístupnost.

Zpracování druhé –​ seriál Tencentu. Na YouTube můžete najít kompletní loňský seriál Problém tří těles v čínském znění s anglickými titulky. Čínský seriál je mezi čtenáři předlohy poměrně oblíbený, protože knížku převádí velmi doslovně a jen s minimem změn. Proto je velmi dlouhý, má třicet padesátiminutových epizod. Osobně jsem u něj ocenil, že původní nesrozumitelná jména postav dostala konkrétní obličeje herců a děj tak byl snáze pochopitelný. Doslovnost tu ale často vyhrává nad svižností. A našinci může vadit čínské herectví svým častým přehráváním. Z aktuálně dostupných tří zpracování mi ale přijde jako vhodný kompromis.

Přečtěte si naši recenzi tohoto zpracování:

Zpracování třetí –​ seriál Netflixu. Změny v postavách a reáliích, případně v první knize nerozvinuté postavy a situace si z původního základu berou to podstatné a přibližují styl a rytmus vyprávění našim zvyklostem. V hereckém obsazení exceluje Liam Cunningham jako nekompromisní vůdce lidstva, Benedict Wong jako vyšetřovatel dobře slouží jako most mezi původní čínskou postavou a jejím anglickým převyprávěním. Trochu nevyužitě působí slavný Jonathan Pryce, který plní úlohu jednorozměrného záporáka, a paradoxně pětice hlavních postav tak nějak jen povinně plní děj.

Všechny verze v zásadě chtějí odpovědět na otázky: Co se muselo stát člověku, aby se rozhodl odsoudit celé lidstvo? A čím si troufne lidstvo projít, aby získalo šanci se zachránit? Druhá otázka je přitom ve všech zpracováních lépe zodpovězená a nebojí se i nepříjemných činů. U té první lze cítit opatrnost čínských autorů vůči Číně nebo u Netflixu menší dostupný prostor pro vnitřní pohnutky postav.

Podstatné je, že nyní je Problém tří těles mnohem dostupnější většímu počtu zájemců. Nový seriál Netflixu po divákovi nevyžaduje znalost předlohy, současně ani nepůsobí jen jako reklama na knihu. Dokáže obstát sám o sobě a zdařile komprimuje původní rozsah do seriálové formy.

Pokud se chcete více přiblížit knížce, zkuste seriál Tencentu. Jeho triky jsou ale horší a kvůli doslovnosti je docela zdlouhavý. A pokud nechcete čekat na další sezóny, knižní předlohy jsou napsané, přeložené do češtiny a běžně k dispozici.

