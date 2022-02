Recenze seriálu Reacher. Hlavní hrdina potěší svými rozměry, seriál správnou atmosférou

Plusy Velmi dobré obsazení

Seriál odpovídá knižní předloze

Skvěle vykreslená atmosféra malého města Minusy Po prvních dílech seriálu lehce padá řemen

Standardní režie 8 /10 Hodnocení

Pokud vám jméno Jack Reacher nic neříká, tak jde o hlavní postavu úspěšné knižní série od britského spisovatele Jima Granta píšícího pod pseudonymem Lee Child. První knihu napsal v roce 1997 a zatím do série patří 27 knih. A i když poslední knihy mají sestupnou kvalitu, tak si této románové postavy samozřejmě všimla i filmová studia. O čem ale předloha vlastně je?

Reacher je bývalý vojenský policista, který si dobrovolně vybral život nemajetného cestovatele po USA. Protože celý dosavadní život prožil na různých místech v zahraničí jako dítě vojáka, či později sám jako voják, tak po propuštění z armády se rozhodl procestovat a poznat svou vlast – USA. A protože má výcvik, schopnosti a smysl pro spravedlnost, tak se rozhodně na svých cestách nenudí.

Malý velký muž

První zpracování bylo filmové – v letech 2012 a 2016 vznikly dva filmy Jack Reacher: Poslední výstřel a Jack Reacher: Nevracej se. Byly sice relativně úspěšné a povedené, ale všechny, kdo knihy znají, překvapilo obsazení hlavní role. Reachera totiž hrál Tom Cruise s výškou 170 cm a váhou 68 kg – přičemž v knize má hlavní postava výšku 195 cm, váhu 110 kg a je samý sval. A jak to v románech bývá, tak je to dané výjimečnou genetikou – v životě nebyl v posilovně. Tom Cruise se role sice zhostil se ctí, nicméně právě nadprůměrná fyzická dispozice hrdiny představuje v románech často velmi důležitý prvek pro uvěřitelný vývoj děje. A to ve filmech skřípalo.

Když v roce 2021 Amazon oznámil, že pro svoji službu Prime Video chystá seriál Reacher, tak fanoušci knih byli nadšeni. Hlavní roli totiž obsadil mohutný Alan Ritchson, který se svojí výškou 188 daleko více zapadá do popisu vzhledu Jacka Reachera. Jasně, pár centimetrů a kil mu chybí, když se ale pomůže kamerou a vhodným výběrem dalších herců, tak Reacher rozhodně v seriálu působí tak, jak má – rozumný člověk mu jde z cesty.

Krvavá jatka

První sezóna seriálu poměrně věrně zpracovává první knihu z roku 1997, Jatka. Další důležité románové postavy, detektiv a policistka, jsou velmi dobře obsazené také, hrají je Malcolm Goodwin a Willa Fitzgerald. Hlavní trojice působí uvěřitelně, reálně, má tu správnou chemii, dialogy fungují, zde není co vytknout.

V rámci seriálového přepisu došlo k úpravám, některé postavy zmizely, jiné tvůrci připsali. Během první sezóny se divák seznámí s postavami, které v knize nejsou a objeví se až v dalších románech. Tvůrci se zjevně rozhodli vykreslit Reachera poněkud společenštějšího a komunikativnějšího, než jak působí v románu. Události jsou posunuté v čase do současné doby, zvýrazněné jsou role spolupracovníků Reachera, kniha dostala také běžnější a čitelnější seriálový rozměr. Nicméně tvůrci dokázali do seriálu dostat tu správnou atmosféru, kterou první román má. Ale především se povedlo představit Reachera v takové podobě, jak o ho znají čtenáři...

Celkově seriál lze pochválit, sice je vidět, že byl kvůli nižším nákladům točen v Kanadě (jako většina podobné tvorby), to ale nevadí. Snad by si Reacher zasloužil i nápaditější režii, možná to ale byl záměr. Pokud knihy znáte, tak vás seriál potěší a určitě se na Reacher podívejte. A jestli ho neznáte, tak vás možná přiměje si románovou předlohu konečně přečíst.

Reacher

Hodnocení IMDB: 89 %