Recenze seriálu She-Hulk: Neuvěřitelná právnička. Z očekávané hitu je podprůměrný sitcom

Plusy Herecké obsazení

Spousta známých postav

Krátká stopáž Minusy Nudný a špatný scénář

Nevěrohodné chování a motivace postav

Špatné CGI She-Hulk 4 /10 Hodnocení

Po velmi dobrém seriálu Moon Knight a masivní trailerové kampani plné ukázek je asi leckdo natěšený na nový seriál She-Hulk – dámy, protože dostanou „svoji“ superhrdinku, pánové zase očekávají akci a mraky slibovaných známých tváří z předchozích filmů. Zkrátka a dobře nejnovější přírůstek do světa Marvelu slibuje mnohé. Bohužel, jak to občas bývá, zůstalo pouze u očekávání. Ale postupně...

O čem She-Hulk oficiálně je? „Jennifer Waltersová proplouvá složitým životem svobodné třicetileté právničky, která je zároveň zeleným dvoumetrovým Hulkem se superschopnostmi.“

Tvůrcem seriálu je Jessica Gao, která zároveň psala scénář. Režii jednotlivých dílů dostaly na starost Kat Coiro a Anu Valia. Aby dámská tvůrčí skupina byla kompletní, tak se o hudbu postarala Amie Doherty. Homogenitu narušila jen dvojice kameramanů Doug Chamberlain, Florian Ballhaus (Ďábel nosí Pradu, Rezistence atd.).

Proč ten zmíněný výčet tvůrců? Neboť na výsledek má zásadní dopad – z toho, jak jsou jednotlivé postavy napsané, je totiž velmi poznat ženský rukopis. Chlapům chybí často jakákoliv logika a ukotvenost v realitě, naopak dávají najevo své emoce a hovoří o nich. A pak tu máme ukázkové šovinisty a blby, zkrátka normální chlap chybí. Ženské postavy se chovají emocionálně (což je OK), ale opět hloupě (což není OK). Scénář je pak snůškou scénáristických klišé, předvídatelného děje a především je nudný. A tvůrci o tom dokonce věděli – postava She-Hulk je z komiksu známá tím, že mluví přímo ke čtenáři. To je zde použito také, ale špatně, neboť hlavní postava místo aby posouvala děj, tak komentuje scénáristické berličky (aby to vypadalo, že jsou záměrné).

Obsazení seriálu je přitom skvělé. Hlavní roli dostala zkušená Tatiana Maslany, která například v seriálu Orphan Black předvedla herecký koncert. A samozřejmě nechybí ani další známé tváře – Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong, či Charlie Cox. V každém díle se tak dočkáte „hostující hvězdy“.

Seriál trpí bohužel nesmysly, které udeří hned do tváře. Například se nedodržují pravidla nastavená v předcházejících filmech a tvůrci s klidem rozkopávají už postavené „bábovičky“ světa MCU. Změny se dočkal i způsob zrodu She-Hulk – v komiksu jde o talentovanou právničku, která byla postřelena a musí být zachráněna transfúzí krve od Bruce Bannera. Protože ale ozářené krve bylo málo, zůstala stále inteligentní s nerozpolcenou osobností, jen logicky o něco slabší. V seriálu se na ni schopnosti přenesou nešťastnou náhodou a její schopnosti jsou stejné, jako má Hulk. Ale to, co se Banner učil pracně 15 let, ona zvládne za jedno odpoledne. A pak vysvětlujte v reálu dětem, že nic nejde hned napoprvé a všechno chce čas...

Přestože jde o sitcom z právnického světa, tak kupodivu není dobře zvládnutý ani tento aspekt. Máte-li nakoukány seriály z právnického prostředí, tak okamžitě uvidíte chyby a nereálnou právní argumentaci. A to se nezmiňuji o hlavní motivaci She-Hulk, proč chce dělat právničku. Jestli čekáte dobro lidstva, pomoc slabým (či utiskovaným superhrdinům) a jiná klišé, tak se šeredně pletete – potřebuje totiž splatit studentskou půjčku. O mizerném CGI a špatné animaci She-Hulk nemá cenu se už ani rozepisovat.

Verdikt

Seriál She-Hulk se bude určitě líbit těm, kteří zbožňují devátý díl Star Wars a postavu Rey. Doporučuji odkoukat první díl a pokud se vám bude líbit, tak má šanci celý seriál. Jestli se vám první díl nelíbí, tak vězte, že lepší to nebude.

Stopáž dílů je zhruba dvacetiminutová, takže se drží sitcomových vzorů, a i přes podprůměrnou kvalitu nejde o vyloženě ztracený čas. Nicméně asi půjde o první seriál ze světa MCU, který vůbec nemusíte vidět a pravděpodobně bude stačit se za pár týdnů kouknout na závěrečných 10 minut posledního dílu, abyste byli v obraze.

She-Hulk: Neuvěřitelná právnička