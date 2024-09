Recenze seriálu Terminator Zero. Netflix a jeho krvavé japonské anime potěší fanoušky, vrací se k temné původní verzi

Plusy Solidní kyberpunkové sci-fi Vykreslení postav a jejich motivace Hudba a akce Jiný přístup k příběhu Minusy Občas dlouhé dialogy místo akce Děj by mohl být překvapivější Pro někoho moc filosofie 7 /10

O oživení kultovní filmové série Terminátor se v roce 2019 pokusil film Terminátor: Temný osud. Sázka na návrat slavné dvojice Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger ale moc nevyšla. Film s rozpočtem 185 miliónů USD utržil po celém světě 261 miliónů USD, skončil v mínusu. Předcházející pokus o hraný seriál také skončil neúspěchem – Terminátor: Příběh Sáry Connorové (2008) po dvou sezónách pro nízkou sledovanost producenti utnuli prakticky bez ukončení.

Nový animovaný seriál Terminátor Zero od Netflixu se svým nízkým rozpočtem představuje asi jedinou možnost, jak fanouškům této série nabídnout něco nového. Stále zde máme populární sci-fi svět Terminátora a Skynetu, který poskytuje spoustu prostoru pro nové příběhy. Tento prostor zaplňuje japonské anime od studia Production I.G, které stojí za kultovním kyberpunkovým animákem Ghost in the Shell. Už to napovídá, jaký směrem se tvůrci seriálu Terminátor Zero vydali.

Děj je dle Netflixu následující: „Bojovník z postapokalyptické budoucnosti vyrazí do roku 1997, aby ochránil odborníka na umělou inteligenci. Ten má totiž v patách bezcitného a nezničitelného kyborga.“ Animák tak využívá schéma známé z filmů, ale na rozdíl zábavnějšího tónu novějších filmů se vrací k temné atmosféře prvního Terminátora z roku 1984. Je podobným způsobem nekompromisní, brutální a krvavý.

Seriál však nabízí větší prostor pro úvahy o rodině, osudu, o tom, zda je lidstvo schopné záchrany. Děj Zero se pohybuje mezi lety 1997 a 2022, pracuje kontrastem mezi světem, který byl, a tím, který bude. Hlavní postavou je bojovnice hnutí odporu Eiko, která se vrací do roku 1997. Zde má zachránit geniálního vědce Malcolma Leeho, který se ve své laboratoři pracuje na konkurenční umělé inteligenci. A pak tu máme Terminátora, který po vědci pase. A čas, který zbývá do osudného procitnutí Skynetu se krátí.

Jak je u japonského anime zvykem, tak zde v daleko větší míře mají roli děti, v tomto případě tři malý potomci Malcolma Leeho, přičemž každý má odlišný charakter zosobňující klady a zápory lidství. Nechybí ani poměrně dlouhé rozhovory vědce se novou umělou inteligencí, kde se probírají důvody pro záchranu lidstva a jak je pro japonskou tvorbu typické, nic není jednoznačné a černobílé. To všechno se zde velmi dobře míchá. Navíc seriálový rozsah velmi pomáhá vykreslení jednotlivých postav, a tak na rozdíl od komprimované filmové stopáže (kombinované se snahou ukázat co nejvíce akce), dostává Terminátor to, co mu chybělo. Potřebnou hloubku.

Avšak nemáte-li rádi filosofické rozpravy, dumání nad osudem a dlouhé dialogy, tak vám právě tento nový rozměr bude proti srsti. Podobně bylo potřeba seriálové délce přizpůsobit samotného Terminátora, lépe řečeno jeho schopnost/neschopnost najít a zabít primární cíl. Oba aspekty jsou tím, co bude dělit fanoušky. Jedni tento „upgrade“ uvítají, pro druhé to může být už příliš velké sousto, záleží na tom, jak moc máte rádi japonské anime.

V každém případě Terminátor Zero vrací kultovní sci-fi sérii do formy. Hudba velmi dobře funguje, akce také, na příběhu si tvůrci dali záležet. Jde o nejlepšího Terminátora za poslední roky a určitě stojí za pozornost. Na druhou stranu se trochu míjí dopadem zjevná snaha tvůrců nabídnout hloubku a morální rozměr. Rozhodně se však dá říct, že toto anime inspirované kultovním dílem Jamese Camerona bude velmi dobrým příspěvkem do oblíbeného kyberpunkového žánru. A osobně si troufám tvrdit, že se dočkáme další série.

Terminator Zero