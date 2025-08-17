Recenze seriálu Vetřelec: Země. Noah Hawley servíruje krvavý mix hororu, filozofie a korporátní chamtivosti

Poprvé v historii se Vetřelec dočkal seriálového zpracování a s ním i nového prostředí – tentokrát už ne kosmické lodi, ale samotné Země. Děj zasazený do poloviny 21. století ukazuje svět ovládaný korporacemi, kde genetické experimenty a syntetické bytosti nejsou ničím výjimečným. V tomto prostředí se objevuje náklad a s ním i hrůza, kterou nelze zastavit.
Vetřelec, jedna z nejikoničtějších sci-fi značek filmové historie, se letos poprvé dočkal seriálového zpracování. Nese název Vetřelec: Země (Alien: Earth) a první dva díly už můžete vidět na Disney+ (my jsme jich měli k dispozici šest). Jak je z názvu patrné, děj se tentokrát posouvá přímo na naši planetu. Nejedená se o rutinní spin-off, ale o ambiciózní pokus dát sérii nový život. Tvůrci se netají tím, že po spíše akčně laděných filmech chtějí sérii vrátit hororovou a tísnivou atmosféru, která udělala z původního filmu Ridleyho Scotta z roku 1979 nezapomenutelný zážitek.
Příběh seriálu je zasazen do roku 2120, tedy ještě před událostmi prvního Vetřelce. Na Zemi havaruje loď nesoucí smrtící náklad – vejce Vetřelců. Megakorporace Weyland-Yutani se snaží nález ovládnout, zatímco skupina obyčejných lidí, vědců a vojáků se ocitá v pasti, kterou nelze přežít bez obětí. V centru stojí dívenka Wendy, hybrid s lidským rozumem a tělem kyborga. Její snaha pochopit vlastní identitu se střetává nejen s hrozbou Vetřelců, ale i s chamtivostí lidí. Seriál se postupně posouvá od komorního hororu k větším akcím – od klaustrofobních chodeb až po masivní destrukci. Přitom si ale udržuje sevřenou atmosféru, která fanouškům připomene první dva filmy série.
Za projektem stojí Noah Hawley, autor výborných seriálů Fargo a Legion. Jeho rukopis je patrný v každém záběru – využívá nečekané úhly kamer, dlouhé statické kompozice a střih, který nechává scénu doznít déle, než by divák čekal. Díky tomu dokáže udržovat napětí i v momentech, kdy se zdánlivě nic neděje. Hawley pracuje s obrazem jako malíř – kontrastuje sterilní laboratoře s potemnělými uličkami, hraje si s ostrým světlem reflektorů i s hmatatelnou temnotou. Do toho zapojuje surreálnější prvky – některé scény s Wendy působí až snově, což podtrhuje motiv hledání identity. Současně však cituje „retro“ vizuál prvního filmu; úvodní minuty seriálu využívají kamerové postupy a střih z prvního filmu. Svým „špinavým“ pojetím světa i tempem mírně připomíná i výborný Andor.
Herecké obsazení si zaslouží pochvalu: Sydney Chandler vtiskla Wendy přesně tu směs zranitelnosti a odhodlání, stárnoucí Timothy Olyphant dodává autoritu vědce, Babou Ceesay jako kyborg Morrow je zneklidňující tím, jak (ne)lidsky dokáže působit, a Samuel Blenkin skvěle ztělesňuje bezcitnost korporátní moci.
Jak jsem zmínil tak, seriál opravdu boduje audiovizuálně. Tvůrci se vrátili k retrofuturistické estetice původních filmů: zeleno-černé obrazovky, těžkopádné terminály, blikající kontrolky a syčící pára vytvářejí svět, který je špinavý, uvěřitelný a zároveň zneklidňující. Kamera se často soustředí na detaily, jako by se bála ukázat celek – a právě tím posiluje klaustrofobii. Zvuková stránka je excelentní: každý šramot, vzdálený skřípot kovu či těžký dech postav kontrastuje se zlověstným tichem, které dokáže napnout víc než samotná akce. Hudba se drží spíše v pozadí a citlivě dokresluje atmosféru, někdy mizí úplně, aby vynikla zvuková čistota prostředí. Vetřelci působí díky kombinaci praktických efektů a moderního CGI věrohodně a děsivě. Kromě klasických Xenomorfů přibývají i nové druhy a brutalita některých scén by v kině možná ani neprošla.
Slabiny se ovšem najdou. Po skvělé první epizodě je místy cítit snaha šetřit, tempo občas kolísá – napínavé scény střídají pasáže soustředěné na filozofické otázky, které děj zpomalují. Některé postavy jednají proti logice jen proto, aby děj získal zvrat. Seriál se snaží balancovat mezi hororem a filozofickým sci-fi dramatem o podstatě lidství (Blade Runner), ale ne vždy se mu podaří obě polohy skloubit. Hawleyho vizuální manýry sice dodávají styl, někdy ale přehluší samotný příběh (což se mu stalo i v Legionu). Překvapivě také ne všechny postavy dostanou prostor, který by si zasloužily.
Vetřelec: Země není dokonalý, ale rozhodně je silně nadprůměrný, sebevědomý a působivý. Jde vlastní cestou a nepůsobí jen jako laciné ždímání značky. Ukazuje, že i po téměř padesáti letech dokáže Xenomorf děsit, fascinovat a nutit diváka přemýšlet. Pro fanoušky série je to povinnost, pro ostatní atmosférický zážitek. Nový seriál je jasným důkazem, že Vetřelec ještě zdaleka neřekl poslední slovo.
Vetřelec: Země se povedl. Dokáže navodit autentickou retrofuturistickou atmosféru a přitom působí moderně. Jde o projekt s jasnou vizí, který se nebojí kombinovat horor, akci i filozofické otázky. Nejenže navazuje na „tradici značky“, ale otevírá i prostor pro otázku: Je větším monstrem Vetřelec, nebo člověk posedlý mocí?
8 /10
Vetřelec: Země
- Typ: Seriál
- Původní název: Alien: Earth
- Žánry: Sci-Fi, Horor
- Původ: USA, 2025
- Délka: 6 h 33 min (45 až 66 minut díl)
- Režie: Noah Hawley, Dana Gonzales, Ugla Hauksdóttir
- Scénář: Noah Hawley, Robert De Laurentiis, Bobak Esfarjani
- Hrají: Sydney Chandler, Alex Lawther, Essie Davis, Timothy Olyphant, David Rysdahl, Sandra Yi Sencindiver, Kit Young, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav
- Premiéra: 13. srpna 2025
- Kde si film můžete pustit: Disney+