Recenze sluchátek Anker Soundcore Life Dot 2 NC. Skvělý zvuk a schopné potlačení hluku

Plusy hudební projev

kompaktní provedení pouzdra

komfort při používání Minusy nedotažené přepínání ANC režimů

nevyužité dotykové ovládání 8 /10 Hodnocení

Značka Anker je některým známá některým méně známá, pozornost si rozhodně zaslouží, jelikož se většinou jedná o výrobky se zajímavým poměrem cena/výkon, což potvrzují recenze napříč světovými redakcemi. Ostatně Bluetooth reproduktory této značky svým hudebním projevem směle strčily do kapsy i modely známějších značek.

V portfoliu výrobce se postupně objevilo několik různých modelů TWS sluchátek, jednou z posledních novinek jsou Life Dot 2 NC – malé kompaktní špunty s aktivním potlačením hluku.

Konstrukce a zpracování

Sluchátka dostanete v krabičce, kde je mimo dvojice špuntů také nabíjecí pouzdro, napájecí kabel, čtyři páry silikonových špuntů různé velikosti a tři páry stabilizačních vzpěr různé velikosti. Vše vystaveno jak na podnose.

Hned na první pohled zaujme velikost nabíjecího pouzdra, které má oválný tvar a je velmi kompaktní. Velikost sluchátek, jejich tvar a umístění napájecích kontaktů umožnila vytvořit poměrně mělké pouzdro.

V pouzdře je tvarované plastové lože pro sluchátka, které má odhalené konektory pro nabíjení špuntů. Ty jsou na místě fixovány magnetem. Samotné pouzdro při troše snahy otevřete i jednou rukou, pochvalu zaslouží vhodná síla pružiny víka, které se vám při manipulaci samovolně nezavře. Vnitřní strana víka má pogumovanou plošku, která při zavření také fixuje sluchátka na místě.

Napájení pouzdra zajišťuje USB-C konektor v jeho zadní části, který má gumovou záslepku pro zvýšení odolnosti. Ta je u sluchátek certifikovaná jako IPX5, tedy odolnost vůči stříkající vodě a potu. Matná povrchová úprava pouzdra je poměrně odolná vůči otěru, nicméně lesklé plasty na těle špuntů působí trošku laciným dojmem.

Z pohledu konstrukce zde prakticky není co vytknout, snad jen nutnost naučit se sluchátka správně vkládat do pouzdra na první pokus, to ale zvládnete v průběhu prvního týdne používání.

Výdrž baterií je mírně nadprůměrná, samotná plně nabitá sluchátka vydrží přehrávat hudbu 7 hodin, v kombinaci s pouzdrem dostanete k dobru další 28 hodin, takže celkem 35 hodin poslechu při plném nabití, to není špatné a bez problémů velmi podobné výdrže dosáhnete. Rychlé desetiminutové nabíjení zajistí energii pro 1,5 hodiny poslechu. Stav baterie v pouzdru indikuje trojice diod.

Komfort a ovládání

Tvar sluchátek je z vnější části kapkovitý s mřížkou mikrofonu na straně směřující k ústům, z těla pak vystupuje zahnutý krček s nasazeným špuntem. Ještě před krčkem je malý plastový výstupek, který fixuje volitelně použitelné stabilizační vzpěry ze silikonu.

Sluchátka drží v uchu se vzpěrami i bez nich, nicméně při jejich použití je usazení jistější i při prudším pohybu hlavou. V nabídce jsou vzpěry ve třech velikostech, nicméně osobně bych ocenil ještě vyšší vzpěru, která by se plně zapřela o část ušního boltce, jako tomu bylo např. u sluchátek Meizu.

V průběhu testování se však nestalo, že by mi některé sluchátko z ucha vypadlo a ani jsem nemusel nijak často upravovat jejich usazení v uchu. I při dlouhém poslechu nic netlačí a nošení je velmi pohodlné. Pochvalu v tomto směru zaslouží i nabíjecí pouzdro, které se snadno vejde do kapsy, díky malé výšce¨.

Párování je okamžité a bezproblémové, k mobilu se sluchátka připojí v okamžiku, kdy otevřete pouzdro. Ovládání je zde dotykové a slouží k němu malá lesklá plocha s logem výrobce na vnější straně. Výchozí nastavení je možné změnit za pomocí aplikace Soundcore App – ta mimochodem najde a zobrazí stav sluchátek do několika vteřin po spuštění, na rozdíl od některých prémiových značek, kde aplikace mnohdy ani připojená sluchátka nenajde.

V rámci aplikace je možné vedle definování příkazů pro dvojitý nebo dlouhý dotek, také upravovat ekvalizační křivku, aktualizovat firmware a měnit režim ANC. V tomto směru zamrzí, že pomocí doteku můžete potlačení hluku pouze zapnout a vypnout, ale není možné bez pomoci aplikace přepínat mezi jednotlivými režimy, což by bylo velmi praktické řešení, pokud například při cestě do práce střídáte vlak, autobus a chůzi pěšky. Dotykem můžete přepínat mezi ANC, transparentním modem a normálním modem, pro výběr o úroveň níž již musíte do aplikace.

Samotné ovládání je jinak poměrně přesné a nestávalo se mi podobně jako u konkurence, že bych si něco nechtěně přepnul – dílem je to zřejmě i tím, že jeden dotyk nic nedělá. Stabilita spojení byla velmi dobrá a ani v prostředí zarušeném bezdrátovými signály nedocházelo k výpadkům.

Hudební projev

Z pohledu přednesu mají sluchátka příjemně vyrovnaný projev, basy jsou dostatečně hutné, výšky nejsou agresivní a středy jsou čitelné. Pravda, střední pásmo je mírně potlačené, na druhou stranu není problém si křivku v aplikaci přiohnout. Celkově je charakteristika spíše zábavnější, ovšem čistota projevu je zde o stupeň lepší, než u vyloženě zábavných modelů mainstreamové produkce.

Podle přehrávaného žánru jsem volil mezi výchozím Soundcore Signature profilem a vlastním upraveným z předvolby Electronic – vypnout ekvalizaci není možné, respektive musíte zvolit profil Flat.

Podání prostoru není úplně špatné, ale ve srovnání např. se špunty Sennheiser, které mají prostor zvládnutý velmi dobře, samozřejmě není tak pěkné – zvuk sice nezní uprostřed hlavy, ale stále to není úplně kolem hlavy.

Dvojice mikrofonů na každém špuntu, která slouží jednak ke komunikaci a jednak k zachycení okolních zvuků, odvádí dobrou práci. V rámci telefonního hovoru druhá strana slyší velmi dobře a čistě, i když jsou sluchátka poměrně daleko od úst.

Anker Soundcore Life Dot 2 NC

Cena: 2 799 Kč

konstrukce: špuntová intraaurální sluchátka uzavřené konstrukce

špuntová intraaurální sluchátka uzavřené konstrukce přenos signálu: Bluetooth 5.0, SBC, AAC

Bluetooth 5.0, SBC, AAC frekvenční rozsah: 20 – 20 000 Hz

20 – 20 000 Hz výdrž: sluchátka při plném nabití cca 7 h, s nabíjením v pouzdře až 35 h

sluchátka při plném nabití cca 7 h, s nabíjením v pouzdře až 35 h funkce: ovládání hlasitosti, přehrávače a telefonních hovorů

ovládání hlasitosti, přehrávače a telefonních hovorů hmotnost: 12 g sluchátka + 55 g dobíjecí pouzdro

12 g sluchátka + 55 g dobíjecí pouzdro barva: černá,

černá, příslušenství: napájecí USB kabel, čtyři páry špuntů, tři pár stabilizátorů

Potlačení hluku zde také funguje dobře, rozhodně lépe než u levných ANC modelů, srovnání s těmi nejlepšími z řad Bose a Sony ukazuje, že je účinnost cca na 70 %, což rozhodně není špatné. Velký vliv na výsledný efekt má zvolený režim ANC – transport, indoor, outdoor – každý je trošku jinak nastavený.

Například outdoor bere v potaz i foukající vítr a do určité rychlosti jej bez problémů odfiltruje, což zbývající dva nedělají. Naopak transport je sice ideální do vlaku nebo autobusu, ale pokud jsou otevřená okna, jsou ve sluchátkách slyšet pulzy, jak se vzduch v prostoru hýbe – pak je lepší volit režim indoor.

A sem asi míří moje největší a již zmíněná výtka, a to je nemožnost přepínání režimů ANC přímo na sluchátkách, vždy zkrátka musíte jít do aplikace. V nabídce je také režim Transparency mode, který naopak propouští a částečně zesiluje okolní zvuky, takže krásně uslyšíte vše co potřebujete i bez nutnosti vytahovat sluchátka z ucha.

Verdikt

Soundcore Life Dot 2 NC jsou povedená sluchátka, která nabídnou kvalitní poslech s povedeným ANC, dostatečnou výdrž baterie a především velmi kompaktní rozměry špuntů i nabíjecího pouzdra.

S cenou pod 3000 Kč se rozhodně jedná o kandidáta, o kterém stojí za to uvažovat, pokud hledáte nenápadné TWS špunty s potlačením hluku a dobrým hudebním projevem. Rozhodně je pak možné je doporučit jako startovací model do světa špuntů a ANC, pokud hledáte něco skladného.

Komfort při nošení je na vysoké úrovni a díky přiložený špuntům a stabilizačním vzpěrám různé velikosti si najde optimální kombinaci prakticky každý.