Recenze sluchátek Apple AirPods 4 s ANC. Skvělý základ, jaký byste nečekali

Plusy Překvapivě použitelné ANC Vynikající režim propustnosti Pouzdro má repráček a ztracené ho najdete na mapě Lze nabíjet pukem od Apple Watch Ještě menší nabíjecí pouzdro Minusy Nemají ovládání hlasitosti Pouzdro přišlo o magnety MagSafe Každému nemusí sedět v uších Chybějící kabel v balení 8 /10

Sluchátka Apple AirPods za roky své existence prošly už velkým vývojem a staly se tak trochu ikonou, kterou poznáte i když je má někdo nasazené v uších. Časem se jejich rodina i rozrostla o další modely Pro a Max. Letos jsme se dočkali aktualizace té základní řady, u které to vše začalo. Toto jsou AirPods 4. generace (ANC).

Pro úplnost je třeba dodat, že tato sluchátka letos přišla poprvé ve dvou verzích - s ANC a bez něj. Je to tedy vůbec poprvé, co Apple zkusil použít aktivní potlačení hluku i u peckových sluchátek s otevřenou konstrukcí bez špuntů. Právě tuto verzi jsme dostali na testování a v této recenzi si řekneme, jak dobře se mu to podařilo.



Apple AirPods 4 letos lehce změnily tvar tak, aby lépe seděly v uších. Tvarem více připomínají model Pro, jen bez špuntů.

Když se na sluchátka podíváte, vypadají podobně jako předchozí generace, ale mají trochu jiný tvar - takový více užší a kulatější, aby lépe seděly v uších. Trochu nyní připomínají řadu Pro, jen bez špuntu. Kvůli zmíněnému ANC mají přidané a jinak poskládané mikrofony než předchůdce. Jinak jsou prakticky stejně malé a svými rozměry se víceméně nezměnily. Váží přitom pouhých 4,3 gramů, takže je na uších prakticky necítíte. Zde se ale dostávám k jejich otevřené peckové konstrukci s měničem v té boční užší části, což je pro AirPods už víceméně klasické.

Tato konstrukce byla vždy trochu kontroverzní tím, že ne každému pohodlně sedí v uších. Já patřím spíše do tábora, kterému v uších sedí poměrně dobře a nijak mě netlačí. Toto si ale každý musí zkusit sám. Na druhou stranu je logické, že v uších nedrží tak pevně, jako například špuntové AirPods Pro a během testování se mi asi 2× stalo, že mi při prudším pohybu některé sluchátko vypadlo z ucha. Při běžném nošení, ale problém nebyl.

Apple AirPods 4 s ANC

konstrukce: pecková sluchátka

pecková sluchátka přenos signálu: Bluetooth 5.3, SBC, AAC

Bluetooth 5.3, SBC, AAC výdrž: cca 4 přehrávání s ANC, 5 hodiny s prostorovým zvukem

cca 4 přehrávání s ANC, 5 hodiny s prostorovým zvukem nabíjení: drátově přes USB-C; bezdrátově přes Qi, MagSafe, nabíjecí puk od Apple Watch

drátově přes USB-C; bezdrátově přes Qi, MagSafe, nabíjecí puk od Apple Watch funkce: ovládání přehrávače a telefonních hovorů, vyvolání Siri, přepínání ANC, prostorový zvuk

ovládání přehrávače a telefonních hovorů, vyvolání Siri, přepínání ANC, prostorový zvuk hmotnost: 4,3 gramů (sluchátka), 34,7 gramů (pouzdro)

4,3 gramů (sluchátka), 34,7 gramů (pouzdro) barva: bílá

bílá příslušenství: žádné!

Jako „Pročka” bez špuntů

Sluchátka mají krátké nožičky s dotykovým ovládáním pomocí tlakového snímače. Krátkým stiskem pustíte nebo zastavíte přehrávání hudby. Dva stisky přepínají skladbu dopředu, trojitý stisk naopak skočí o skladu vzad. Dlouhé podržení pak přepíná mezi klasický, transparentním a ANC režimem. Při stisku navíc sluchátka mají i haptickou odezvu, takže stisk jistě cítíte. Narozdíl od řady Pro ale bohužel postrádají swajpovací gesta pro změnu hlasitosti, takže upravit ji můžete jedině přímo na telefonu, přes chytré hodinky nebo pomocí Siri.