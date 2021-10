Recenze sluchátek Audio Technica ATH-ADX5000. Referenční High-End pro náročné

Mušle jsou také obrovské a pohodlně obejmou i velké ucho, i když by snad mohly být o maličko hlubší. Přívodní kabel s koaxiálními koncovkami A2DC do nich zastrčíte zespodu, pohodlí při doteky zajišťují ne úplně velké, ale velmi komfortní náušníky s heboučkou alcantarou.

Sluchátka po vybalení z hezké, velké krabice rozhodně překvapí tím, jak technicistně jsou pojatá. Žádný okatý luxus, žádná snaha o prvoplánovou eleganci – vše je podřízeno technickým potřebám a konečnému účelu. To nemusí nutně být dobrá zpráva pro každého – s ohledem na mimořádnou cenu by možná špetka hezkých materiálů nebyla na škodu.

Jak to hraje

ATH-ADX5000 jsme potkali tak trochu náhodou a to při poslechu Kinki Studio Vision THR-1 (kde se hrálo na Bluesound Node 2i a VISION DAC-1, případně na Marantz ND8006), zkoušeli jsme ale také Apogee Groove nebo RME ADI-2 DAC FS, propojeno bylo kabely Xavian Aulos a dodávaným signálovým kabelem. Porovnávaní probíhalo s Focal Clear a Denon AH-D7200.

Otevřená sluchátka v některých případech trpí lehkým deficitem basové energie, nicméně u ATH-ADX5000 se toho vskutku bát nemusíte. S basovým základem Dukeovy „Say That You Will“ („Follow the Rainbow“ | 2010 | epic | 88697779882) si sluchátka poradila velmi pěkně, hlavně ale s neuvěřitelným klidem.

Naprostá pohoda, nadhled a mimořádná artikulace, sahající po sférách ještě dražších sluchátek s snoubí s dobrým pocitem bohatosti basů, je to poměrově velmi korektní, plnorozsahový a tučný bas. Přitom má ale také perfektní artikulaci, i drobné rozdíly v tónech, basových polohách nebo intenzitě basů jasně vnímáte.

Top model Audio Technica pak doslova exceluje ve středním pásmu, kde hlas Loreeny McKennit v „All Souls Night“ (2006 | Quinlan Records | 0774213510426) působil neuvěřitelně krásným, svěžím dojmem – přednes je úžasně otevřený, bezmála hmotný a přesto neustále hlavně kultivovaný, poklidný až jemný.

Je tu cítit parádní rozlišení, skutečně špičkové a sahající opět až do nejvyšších sfér sluchátkového hi-fi, přitom ale zachovávající ten neexpresivní, vytříbený charakter. Je to prostě skvělé, zvuk už vůbec nedává najevo, že byste poslouchali nějaký mechanický řetězec a hudba ožívá.

V „Next Time You See Her“ (Eric Clapton | „Slowhand“ | 2012 | Polydor | 5340724) se zdálo, že cinkání výšek je o něco maličko výraznější, nicméně vzhledem k tomu, že intenzita „navýšení“ se měnila v každém řetězci (díky excelentní transparentnosti sluchátek je každý komponent v systému naprosto jasně slyšet), tak bychom lehce světlejší výsledek nepřikládali zase až tak sluchátkům. Mají nicméně rozhodně dost výšek a naplno dostanete informace také o kvalitě, je to reprodukce nepřikrášlená, byť naštěstí nijak surová. A těch detailů i z průměrné nahrávky…lahůdka.

Když dostanete chuť, můžete ATH-ADX5000 naložit co se jim vejde (má-li tedy na to váš zesilovač dost výkonu, neb Audio Technica ho spolknou neuvěřitelně moc), dřív než ona totiž selže rozhodně váš sluch – pusťte se do pěkně razantního sóla na bicí Billa Bruforda v „Some Other Time“ („If Summer Had Its Ghosts“ | 1997 | Discipline | 633367970527) a rázem ucítíte husí kůži. Přestože zvuk působí „jako že se nesnaží“, jeho konkrétnost a intenzita je fantastická a pod důstojnou nenásilností si nabídnout sluchátka výjimečnou kontrolu, přesnost a sílu, rány paličky jsou skvěle razantní, suché a tvrdé, rychlé a autoritativní.

Neméně vynikající zanechala ATH-ADX5000 v „Bensusan“ Michaela Hedgese („Aerial Boundaries“ | 1984 | Windham Hill Records | 01934110322) – rozlišení je bezmála perfektní a patří na špičku dostupného, jakkoliv je mnohem méně expresivní a méně nápadné, než valná většina konkurence. Zvuk nemá potřebu nějak přisazovat na energii, všechno působí tak jak to má být – přednes je čistý jako sklo, naprosto spojitý, homogenní a je etalonem v přirozenosti (dostanou-li samozřejmě sluchátka právě takový signál…). Nevyhnutelnou součástí je ale také jasně patrná informace o tom, jakou kvalitu nicméně ta která nahrávka nebo ten který komponent mají, sluchátka jsou velmi, velmi „pravdivá“.

Díky otevřené konstrukci má hudební scéna v „Messy Bessie“ Jimmyho Smithe („Back at the Chicken Shack“ | Blue Note | 0946 3 92777 2 8) velmi solidní prostorové kvality, měla jasně patrnou nejen pěknou šířku (až mimo hlavu), ale také hloubku s tím, že lokalizace jednotlivých nástrojů na obou osách je výtečná a velmi nenuceně působící. Opět vnímáte hlavně takový ten pocit, jako kdybyste vůbec neměli sluchátka na hlavě, jako kdyby hudba byla skutečně uvnitř vás a kolem vás a lepší pochvalu v tomto smyslu asi nelze vyjádřit.

Ovšem ATH-ADX5000 ledajaké audiofilské bonbónky, umí pěkně zabrat od podlahy, vyžaduje-li to situace – ani hlasitá a dravá „I Just Want You“ Ozzy Osbourna („Ozzmosis“ | 2014 | Qobuz | 24/96) jim nedělala problémy a sluchátka zůstával stále naprosto v klidu, jejich obří nadhled nebyl ani zdaleka vyčerpán a i poněkud hrubá nahrávka je přes jasně vyznívající limity a ostrosti skvostným hudebním zážitkem. Možná, že přednes je ve finále o dýchnutí uhlazenější, přeci jen ostré hrany v této skladbě zazní, ale nekousnou – Audio Technica hrají s mohutností a úderností pro ten správný rockový švuňk, avšak bez agresivity, která by vás po pár skladbách odehnala.

Verdikt

Skvostná. Jednoduše skvostná, postavená za jediným účelem, kterým je skvělý zvuk. A postavená, nutno říci, velmi úspěšně – za své peníze dostanete maximum možného, dokonce tu a tam s přesahem až do těch nejvyšších pater sluchátkového světa.

Snad jen poněkud technicistně strohý design, dávající najevo, že nikoliv luxus, ale pohodlí a dokonalost reprodukce jsou tu účelem, by mohl v konkurenci stejné ceny vyznít až nepatřičně obyčejně. Ale jakmile si sluchátka nasadíte na hlavu, zapomenete na to.

Zapomenete dokonce i na to, že nějaká sluchátka máte (pokud tedy má váš zesilovač dostatek výkonu, kterým ATH-ADX5000 rozhodně nepohrdnou a pokud má systém odpovídající kvalitu zvuku) – hudba je všude ve vás, kolem vás a je tu pro vás, s vámi. Tohle jsou vpravdě referenční sluchátka, která vám ukážou hudbu v celé její oslnivé záři, s její duší i tělem a to aniž by poutala pozornost sama na sebe.

Audio Technica ATH-ADX5000

Cena: 56 990 Kč

Technické parametry

Konstrukce otevřená, circumaural

otevřená, circumaural Materiál těla hliník, hořčík, Polypenylene

hliník, hořčík, Polypenylene Měniče dynamické, 58 mm, wolframový povrch

dynamické, 58 mm, wolframový povrch Materiál náušníků Alcantara

Alcantara Frekvenční rozsah 5 – 50.000 Hz

5 – 50.000 Hz Citlivost 100 dB/mW

100 dB/mW Impedance 420 ohmů

420 ohmů Zatížitelnost 1000 mW

1000 mW Typ připojení odpojitelný kabel

odpojitelný kabel Parametry kabelu 3 m, 6 N OFC, konektory A2DC

3 m, 6 N OFC, konektory A2DC Konektor 6,3 mm

6,3 mm Spojení kabel-sluchátko A2DC

A2DC Hmotnost 270 g bez kabelu

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice