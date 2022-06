Recenze sluchátek Audio-Technica ATH-CKS50TW. Neskutečná výdrž a neuvěřitelná zábava

Plusy Fantastický zvuk

Pohodlí

Extrémní výdrž Minusy Tělo sluchátek je hodně veliké

Nabíjecí pouzdro je hodně veliké

ANC by mohlo fungovat lépe 9 /10 Hodnocení

Překvapivě velká a designově ne až tak zajímavá: to je velmi stručná charakteristika sluchátek od japonské firmy Audio-Technica. Když je však dáte do uší, zamilujete se. Zábavnější True Wireless budete hledat hodně těžko.

Audio-Technica má ke sluchátkům svérázný přístup: když to ostatní dělají malé, tak to A-T udělá veliké, když konkurenci stačí 5 hodin, potřebuje A-T mít hodin alespoň 20. A když druzí sází na univerzální a neutrální zvuk, tady se vám z muzikálna roztáhnou koutky úst tak, že se málem spojí za hlavou. Už na první pohled je jasné, že tohle nejsou sluchátka pro každého, a to je možná i dobře.

Vzhled a konstrukce

Kdo nosí sluchátka rád v kapse od kalhot, nebude mít z tohoto modelu úplně radost. Důvodem je značně rozměrné nabíjecí pouzdro, jehož tloušťka dosahuje 38 mm, ale nepotěší ani zbylé dva rozměry: 56 × 60 mm. O to méně pochopitelné, že výrobce vynechal bezdrátové Qi nabíjení a musíte se tak spolehnout jen na USB-C konektor.

Na druhou stranu se dá pouzdro normálně postavit na stůl a drží i při otevření. Když odklopíte magnetem přichycené víko a vytáhnete ven sluchátka, dojde vám, že ani sluchátka samotná nejsou z nejmenších a jejich specifické tvarování si prostě vyžaduje nějaký prostor. Ocenit musím matné pogumované provedení, které se nemastí a neklouže. Stejně tak se mi líbí viditelná čtveřice LED, která signalizuje stav nabití baterie.

Sluchátka samotná jsou anatomicky tvarovaná a neuvěřitelně pohodlná. Oceňuji skvěle vyvedené náušníky s měkkými a pružnými závoji, ale zároveň mají pevné jádro, takže se při vkládání do ucha nekroutí. V balení najdete celkem čtyři páry s různou velikostí. Krček není zrovna tenký, ale padne docela hluboko do ucha, což nemusí být každému úplně příjemné. Sluchátka však sedí skvěle, jsou velmi pohodlná i na dlouhé nošení, nicméně počítejte s tím, že trochu trčí z ucha.

Už předchozí modely výrobce na to šly podobně svéráznou cestou, která ukazuje, že prioritou je zvuk a pohodlí. Že to vypadá divně a nevejde se to do kapsy, je vedlejší. Nechci tvrdit, že je to špatně nebo naopak dobře, je to směr, který se výrobce vydal. Nese to s sebou jistá omezení, se kterými musíte počítat. A pokud toužíte primárně po skladných True Wireless, tak tady jste špatně.

Funkce a ovládání

Pochválit musím ovládání: žádné tlačítko proti uchu, žádná senzorová plocha, jen jediné tlačítko na horní straně sluchátka, které používáte tak, že vás v podstatě neobtěžuje. Je s podivem, že po podobném řešení nesáhne více výrobců. Levé a pravé sluchátko má každé jinou úlohu a rozlišují jednoduchý, dvojitý a trojitý klik.

Můžete tak pozastavit přehrávání, přeskakovat skladby, regulovat hlasitost a také přijímat a odmítat hovory. Jednotlivé úlohy jsou pevně dané a budete se je muset naučit, což chvilku trvá. Máte možnost v ovládání přehodit úlohu levého a pravého sluchátka. A také zde najdete volbu, které sjednotí ovládání na levém a pravém sluchátku, ale přijdete o možnost regulace hlasitosti, po této volbě jsem sáhl já, protože mi přišla nejsrozumitelnější.

V mobilní aplikaci můžete stran ovládání změnit jedinou věc, kterou je akce po 1s stisku tlačítka. Standardně se je zde na jednom sluchátku přepínání ANC/příposlech/vypnutí obou funkcí a na druhém sluchátku máte zase rychlé zapnutí a vypnutí příposlechu okolí, takže můžete v pohodě komunikovat. Dále pak můžete v aplikaci nastavit s jakým krokem, se má měnit hlasitost, takže ji pak regulujete velmi pozvolna nebo naopak skokově. Je zde také ekvalizér, 360 Reality Audio, správa spárovaných zařízení (sluchátka umí Multipoint) atd. A aplikace je přirozeně dostupná pro Android i iOS.

Sluchátka disponují Bluetooth 5.2 a kromě SBC si poradí také s kodeky AAC, aptX a aptX Adaptive. Velkou výhodou takto velkých sluchátek je i výdrž, ta dosahuje hodnoty 20 hodin, případně 15 hodin s ANC. Z nabíjecího pouzdra se pak sluchátka nabíjí asi 1,5×. To jsou jednoznačně fascinující a zcela nadprůměrné hodnoty, které jsou ale reálně zcela dosažitelné.

Jak to hraje

Jedna věc mě na sluchátkách zklamala: úroveň ANC na konkurenci hodně ztrácí. Utlumí sice hučení klimatizace nebo motoru, ale pokud v autobuse vedle vás někdo mluví, tak mu bohužel rozumíte. Skutečně je celkově spíše slyšitelné snížení ruchu než jeho odstranění. Je to příjemné na dlouhé cesty letadlem nebo vlakem, které jsou díky ANC pohodlnější, ale jestli potřebujete utišit kolegy v kanceláři, tak tady vám A-T radost spíše neudělá.

Tohle vše vám ale sluchátka vynahradí při poslechu. Zvuk je fenomenální, muzikální, šťavnatý a nedá vám vydechnout. Po dlouhé době mě z testování sluchátek bolela pusa, protože jsem se neustále usmíval jako pitomec. A to i u skladeb, které znám přes dvacet let. Nehledejte analytičnost, ale zábavu. Basy jsou krásně hutné, rychlé a slyšíte zcela přesně každé brnknutí do strun.

Metalové, či rockové nahrávky získají úplně novou vrstvu a stejně tak jsem basovou ryzost ocenil u jazzu. Středy a vokály jsou vyladěné, detailní a velmi precizní i na mluvené slovo. A vyloženou radost mi dělají výšky: řízné, silné s jiskrou. Snad jedinou výtku bych našel, podání prostoru by mohlo být širší. Sluchátka chtějí hrát velká tělesa, líbí se jim dynamické pasáže, poradí si s ambientním přednesem drobounké zpěvačky a hned vzápětí napálí Here to Stay od Korn s plné síle.

Charakteristika do W je skvěle naladěná, je to řízné a zábavné od prvního sekundy. Nechybí dynamika, ale při tišším poslechu najdete i jemnost a detaily. Jedním slovem se dají sluchátka charakterizovat jako muzikální. Mám radost, že se po hromadě univerzálních a neutrálních sluchátek, jako by se výrobci báli, že něco pokazí, našel tento jednorožec, který si to dělá po svém a dělá to zatraceně dobře.

Verdikt

A-T jsou skvělá sluchátka, která způsobují radost z hudby, nicméně nejsou pro každého. Jsou veliká, byť pohodlná, a nabíjecí pouzdro jen tak do kalhot neschováte. Také ANC by si zasloužilo trochu více péče. Já se je ale nebojím doporučit, zábavnější True Wireless budete hledat jen těžko. Navíc mají nesmyslně velkou výdrž na baterii a velmi povedenou mobilní aplikaci.

Audio-Technica ATH-CKS50TW

Technické parametry

konstrukce: True Wireless (In-Ear)

True Wireless (In-Ear) frekvenční rozsah: 5 až 20 000 Hz

5 až 20 000 Hz velikost měničů: 9 mm

9 mm udávaná výdrž: až 20 h (bez ANC) / až 15 h (s ANC), s pouzdrem až 50 h (bez ANC)

až 20 h (bez ANC) / až 15 h (s ANC), s pouzdrem až 50 h (bez ANC) konektivita: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 kodeky SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive)

SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive) mobilní aplikace: Android, iOS

Android, iOS příslušenství: USB-C kabel, 4 páry náušníků

USB-C kabel, 4 páry náušníků bezdrátové nabíjení: není

není zvýšená odolnost: IPX4

IPX4 rozměry pouzdra / sluchátka: 56 × 60 × 38 mm / 30 × 20 × 27 mm

56 × 60 × 38 mm / 30 × 20 × 27 mm hmotnost pouzdra / sluchátka: 60 g / 8 g