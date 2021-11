Recenze sluchátek Austrian Audio Hi-X25BT. Skvělé bezdráty s povedeným neutrálním zvukem

Plusy čistý a plný zvuk

komfort a zpracování

konektivita

celkové naladění Minusy pouze SBC kodek

dotykové ovládání

kratší kabel, konektor vpravo 9 /10 Hodnocení

Austrian Audio patří mezi výrobce, kteří nemají v nabídce několik různých obměn jednoho modelu sluchátek. Spíše naopak, donedávna byla v nabídce pouze trojice drátových sluchátek určených především pro studiové použití – dva modely jsou uzavřené a jeden otevřený.

Nedávno se nabídka rozšířila o další dvojici sluchátek – levná drátová Hi-X15 a poprvé se také objevuje bezdrátový model HI-X25BT. V obou případech jdou na trh s příslibem čistého projevu a také s celkem konkurenceschopnou cenou.

Konstrukce a zpracování

Hned na první pohled je jasné, že se vám do ruky dostala sluchátka, kde nebyla konstrukce nijak zásadně ošizena. Konstrukce je zde circumaurální uzavřená a tvar mušlí je oválný, stejně jako u sourozenců.

Hlavový most má kovovou výztuhu a v horní části je silně polstrovaný, na krajích je polstrování ukončeno lesklým plastovým kusem, z něhož se pak vysouvá kovový pásek s plastovým středem. Následující segment z matného plastu je ukončen kloubem pro složení mušlí do hlavového mostu, pokračuje menší kus plastu s osou pro otáčení mušlí. Ty jsou pak uchyceny v červeném držáku z hliníku.

Mušle samotné jsou průměrné velikosti, vnější strana je z matného plastu, část uprostřed hliníkového držáku je pak lesklá. U levé mušle je na ní logo výrobce, na pravé je pak v této části ukryto dotykové ovládání a uprostřed je mírná prohlubeň s tečkami.

Náušníky z umělé kůže jsou vyplněny paměťovou pěnou. Všechny ovládací prvky jsou pak situované na spodním oblouku pravé mušle. Najdeme zde USB-C konektor, jedno hlavní tlačítko a dvojici informačních diod – Bluetooth a baterie.

Zpracování a použité materiály jsou na velmi vysoké úrovni, nebál bych se zde z pohledu kvality konstrukce k přirovnání k prémiovým značkám. Ostatně i sám výrobce použil všude kovové panty. Zde není co vytknout – snad jen umístění konektoru pro kabel na pravé straně, které není příliš obvyklé.

V balení najdete sametový transportní pytlík, návod a dvojici kabelů. Jeden s konektory USB-C – USB-C s přibalenou redukcí na USB-A a druhý je pak ukončen USB-C – jack 3,5 mm s redukcí na jack 6,3 mm. Připojení ke zdroji zvuku je tedy možné hned třemi způsoby – analogové nebo digitální kabelové propojení anebo Bluetooth, zde ve verzi 5.0.

Dobrou zprávou je, že výrobce prodává náhradní náušníky, které si můžete sami vyměnit (postup je uveden v manuálu). Na horní straně pravé mušle je malý otvor, který ukrývá tlačítko pro reset sluchátek.

Komfort a ovládání

Komfort těchto sluchátek je rozhodně jedním z důvodů, proč je chtít. Náušníky jsou velmi pohodlné a to i po velmi dlouhém poslechu. Sluchátka samotná mají hmotnost 270 gramů, což sice není málo, ale díky skvěle provedenému polstrování a vhodnému rozložení hmotnosti, o nich prakticky nevíte.

Ostatně několikrát jsem s nimi strávil celý pracovní den a komfort je opravdu nadprůměrný. Svůj díl na tom má samozřejmě použité polstrování hlavového mostu i náušníků. Jelikož je poměrně silné, tak má i velmi dobré tlumící vlastnosti – pasivní izolace okolních ruchů je velmi dobrá.

Ovládání je zde poměrně prosté, co se možností týče. Dlouhým stiskem tlačítka sluchátka zapnete/vypnete, pokud budete držet tlačítko i po zapnutí, aktivuje se párovací režim. V případě připojení prostřednictvím Bluetooth a digitálního audia pak slouží tlačítko k přepínání těchto dvou zdrojů.

Dotyková plocha na pravé mušli rozpoznává jedno, dvě a tři klepnutí pro přehrávání/pauzu, posun vpřed a posun vzad. Respektive příjem/ukončení nebo odmítnutí příchozího hovoru. Potažením prstu po dotykové ploše nahoru/dolu pak upravujete hlasitost sluchátek. Pokud potáhnete a podržíte prst na místě, bude se hlasitost měnit, dokud prst nesundáte.

Posledním dostupným příkazem je aktivace hlasového asistenta, a to podržením více prstů na dotykové plošce po dobu více než 3 sekundy.

Austrian Audio Hi-X25BT

Cena: 3 790 Kč

konstrukce: circumaurální sluchátka uzavřené konstrukce

circumaurální sluchátka uzavřené konstrukce měniče: dynamické 44 mm

dynamické 44 mm přenos signálu: Bluetooth 5 (SBC), digitální audio, analogové audio

Bluetooth 5 (SBC), digitální audio, analogové audio frekvenční rozsah: 12 – 24 000 Hz

12 – 24 000 Hz výdrž: sluchátka při plném nabití cca 30 h, nabíjení do plna cca 3 h

sluchátka při plném nabití cca 30 h, nabíjení do plna cca 3 h funkce: ovládání hlasitosti, přehrávače a telefonních hovorů, hlasový asistent

ovládání hlasitosti, přehrávače a telefonních hovorů, hlasový asistent hmotnost: 270 g

270 g barva: černá

černá příslušenství: napájecí USB-C kabel, signálový USB–jack kabel, redukce jack 6,3 mm a USB-A, semišový pytlík, návod

Citlivost dotykové plochy je poměrně vysoká, takže počítejte s obvyklými neduhy tohoto ovládání, což jsou nechtěné doteky. Ovládací aplikace k dispozici není, takže si bohužel ovládání nepřekonfigurujete – bohatě by stačilo vynechat jedno klepnutí a začít dvěma.

Samotné příkazy mají mírné ale postřehnutelné zpoždění – po dotyku se ozve signalizační pípnutí, avšak pozastavení trvá cca dvě sekundy. Při spojení s počítačem je nastaven posun hlasitosti o šest stupňů.

Na druhou stranu velkým benefitem je možnost využití digitálního audia při současném nabíjení sluchátek – postačí jeden kabel. Pravda, pokud by na něm byl i mikrofon, bylo by to ultimátní řešení, které ale obvykle nenajdeme ani u konkurence.

Hudební projev

Podobně, jako u ostatních modelů, i zde použil výrobce své firemní měniče o průměru 44 mm, které mají díky použití kruhového magnetu velmi lehkou a rychlou membránu.

Vzhledem k určení sluchátek a také tomu, jaký segment Austrian Audio zastupuje, je třeba počítat s tím, že tahle sluchátka nesednou svým projevem každému. Rozhodně se zde jen tak nedočkáte mohutných basů, které vám chtějí vykopat mozek z hlavy.

Celkové naladění je neutrální a náznakem analytického poslechu, nejedná se však o „sterilní“ a suché podání zvuku, jako u čistě profesionálních studiových sluchátek. Náznaky zábavnosti v podobě hutnějších basů zde jsou a do značné míry jsou ovlivněné kvalitou nahrávky a také hlasitostí – sluchátka si zkrátka zaslouží vybudit a pak vám teprve předvedou skvěle namixované basy, středy i výšky.

Rozdíly ve přednesu v závislosti na zvoleném typu připojení zde najdete, nejsou však výrazně odlišné a netrénované ucho je pravděpodobně ani nepostřehne. Pokud se však zaposloucháte detailněji, najdete při analogovém audiu krapet hutnější basy a dynamika je mírně lepší. To stejné platí i o podání prostoru, které je však velmi dobré u všech typů připojení.

Tedy z pohledu zvuku i zde smekám klobouk. Nejedná se o naléhavě líbivý projev véčkového charakteru, ale o skvěle naladěný zvuk, který je plný detailů.

Verdikt

Austrian Audio Hi-X25BT jsou zajímavým počinem – sluchátka totiž nabídnou hybridní způsob připojení, kdy je zvuk téměř shodný a inklinují k neutrálnímu podání bez přílišného zdůrazňování vybraných pásem. Zároveň však není projev natolik analytický, aby působil nudným dojmem pro ty, kdo hledají zábavnější projev ale bez přemíry basů.

Tři způsoby připojení a nadprůměrný komfort při používání pak pasují sluchátka do role každodenního pomocníka těch, kdo často pracují se zvukem nebo videem a je pro ně důležitý nezkreslený poslech. Zároveň však nechtějí přijít o možnost používat sluchátka nejen s kabelem, ale také bezdrátově. Nezapomeňme také na udávanou třicetihodinovou výdrž, která se v praxi pohybuje někde kolem 28 hodin reálného poslechu.

Za cenu pod čtyři tisíce korun je to rozhodně zajímavá koupě. Určitě však doporučuji před nákupem sluchátka poslechnout, jak již bylo řečeno, nemusí vyhovovat každému.