Recenze sluchátek Austrian Audio PG16. Neutrální zvuk vyšší třídy pro hráče

Plusy komfort

neutrální projev

pasivní izolace hluku

mikrofon + vypnutí otočením Minusy kabel na pravé mušli

aplikace pro hráče jen pro Windows 8 /10 Hodnocení

Sluchátka Auatrian Audio jsme si vyzkoušeli již dvakrát – jednou to byl zástupce vyšší řady s označením Hi-X55, určený především pro domácí a studiový poslech a podruhé zase dostupnější bezdrátová varianta s označením Hi-X25BT, která je určena i pro použití na cestách.

Celkem má v současné chvíli Austrian Audio v nabídce celkem osm modelů, z nichž je nejmladší dvojice osazena mikrofonem. Označení nesou tato sluchátka PB17 a PG16 – přičemž druhé písmeno v pořadí značí doporučené použití – Business nebo Gaming – v základu však jsou oba modely velmi podobné a odlišné je podle výrobce jejich naladění, vycházející vstříc plánovanému použití.

Z pohledu konstrukčního zde prakticky není rozdíl vyjma barevného provedení a přiložené redukce 1× jack–2× jack, respektive 1× jack–USB-A. My jsme vyzkoušeli model PG16 u něhož najdete v balené také voucher pro bezplatné stažení aplikace Spatial Sound Card 7.1 od společnosti New Audio Technology – dostupná je však zatím pouze pro Windows.

Konstrukce a zpracování

Na konstrukci a celkovém továrním zpracování si dal výrobce záležet stejně jako u ostatních modelů v nabídce. Sluchátka PG16 jsou vyvedena ve výrazné kombinaci černé a červené barvy. Hlavový most má příjemné polstrování z paměťové pěny a je vyztužen kovovým páskem.

Po něm se také pohybuje plastový segment, který je ukončen kovovým kloubem a tvarovaným profilem z červeně eloxovaného hliníku, který drží samotné mušle. Jejich uchycení je flexibilní a umožňuje přizpůsobení polohy mušlí pomocí vertikálního náklonu.

Kovový kloub na konci hlavového mostu umožňuje sluchátkům nejen otočit mušle o 90°, pokud máte sluchátka odložená kolem krku, ale zároveň slouží k jejich složení do oblouku hlavového mostu.

Na vnější straně levé mušle je otočný držák mikrofonu s integrovaným vypínačem – mikrofon se automaticky vypne pokud jej otočíte směrem nahoru. Samotný mikrofon je upevněn na flexibilní trubičce, takže není problém jeho polohu nastavit přesně podle potřeby.

Pravá mušle ukrývá ve spodní části zásuvku pro připojení signálového kabelu. Ten má standardní koncovku v podobě 3,5mm jacku s bajonetovým uchycením – na první pohled je stejné, jako u sluchátek Sennheiser, avšak rozměrově není kompatibilní.

V balení najdete vedle sluchátek také zmíněnou redukci pro připojení sluchátek k zařízení, která nemají sdružený jeden konektor pro sluchátka a mikrofon a ještě textilní pytlík pro transport sluchátek.

Celkově není konstrukci a továrnímu zpracování co vytknout, vše perfektně lícuje, nikde není zbytečná vůle nebo příliš tuhý chod kloubů. Jen počítejte s tím, že lesklé plastové plochy jsou lapače nečistot a otisků prstů. Osobně mi pak vadí připojení kabelu do pravého sluchátka, ale je to čistě subjektivní záležitost, založená na individuálních preferencích každého z nás.

Austrian Audio PG16

Cena: 3 490 Kč

konstrukce: circumaurální sluchátka uzavřené konstrukce

circumaurální sluchátka uzavřené konstrukce měniče: dynamické 44 mm

dynamické 44 mm přenos signálu: analogové audio

analogové audio citlivost: 113 dBspl/V

113 dBspl/V frekvenční rozsah: 12 – 24 000 Hz

12 – 24 000 Hz mikrofon: všesměrový s automatickým vypnutím

všesměrový s automatickým vypnutím kabel: 1,4 m + redukce

1,4 m + redukce hmotnost: 265 g

265 g barva: černá/červená

černá/červená příslušenství: signálový jack–jack kabel, redukce, semišový pytlík, návod

Komfort

I tentokrát Austrian Audio ukazuje, že umí udělat komfortní a velmi pohodlná sluchátka. Rozsah nastavení polohy na hlavě je široký a optimální usazení si najde každý. Náušníky jsou zde příjemně měkké a polstrované paměťovou pěnou, takže dokonale kopírují tvar vaší hlavy a sluchátka krásně sednou.

Náušníky jsou celkem vysoké, takže nehrozí dotyk ucha s měničem ve vnitřní části mušle, ten je navíc překrytý silnou vrstvou ochranné průzvučné tkaniny a ikonou levé a pravé strany.

Tvarově je výrobce také konzistentní, takže mušle mají univerzálnější oválný tvar, který krásně obepne ucho. Komfort je zde na jedničku, nikde nic netlačí ani nevrže, a to ani po delším poslechu.

Dobrá je také úroveň pasivní izolace okolních zvuků, ke které přispívá zejména uzavřená konstrukce. Už při nasazení poznáte rozdíl mezi množstvím ruchů, které vnímáte. Z velké míry přebírají sluchátka konstrukční prvky a tudíž i komfort z dříve uvedeného modelu Hi-X25BT, který vlastně vypadá jako bezdrátové dvojče.

Hudební projev

Z pohledu reprodukce zvuku lze očekávat poměrně neutrální projev, který nijak neupřednostňuje vybraná pásma, jako tomu bývá u většiny mainstreamových sluchátek podobného ražení. I zde je použit měnič o průměru 44 mm s rychlou membránou

V případě PG16 se výrobce drží nastaveného standardu a nabídne tak zvuk, který je silně neutrální a nemusí tak vyhovovat každému Nejedná se ale i suchý až sterilní přednes a maximální neutralitou. Spíše zde nečekejte standardní basové dunění, ale velmi dobře sladěná pásma, kdy sluchátka fungují jako celek velmi dobře.

Nedá se říct, že by basy neměly sílu, jsou ale jen tak výrazné, jak to měl interpret v úmyslu a sluchátka si nic nevymýšlejí. Velice dobře je zastoupeno střední pásmo s pěkně čistým projevem a množstvím detailů. K tomu přispívají i vyšší středy a výšky, které mohou být místy až nepříjemně ostré.

Aby sluchátka ukázala, co v nich opravdu je, počítejte s tím, že je bude třeba krapet víc vybudit. Srovnám-li s běžně používanými modely pro domácí poslech, tak tady je třeba přidat na hlasitosti zdroje cca 30 % aby byla subjektivně srovnatelná.

Zajímavé je zde také podání prostoru, který sice není extrémně široký, ale na druhou stranu solidní a poměrně detailní, tedy přesně to, co ocení zejména hráči.

Verdikt

Sluchátka Austrian Audio nejsou obecně určená těm, kdo hledají zábavný zvuk s tzv. véčkovou charakteristikou. Na své si přijdou spíše ti, kdo mají rádi neutrálnější projev a nepotřebují, aby jim sluchátka přikrášlovala realitu.

Zjednodušeně řečeno to v praxi znamená méně dunivých, ale naopak přesných a rychlých basů, které doplňuje čisté střední pásmo a výšky – nečekejte tedy dunivý projev plný basů a zastřeného zpěvu, ala naopak lehký a světlý přednes plný detailů.

Sluchátka samotná toho po funkční stránce mnoho nenabídnou – konstrukčně se jedná o klasický headset uzavřené circumaurální konstrukce. Ovšem to, co tady chybí v podobě Bluetooth nebo doplňujícího ovládání hlasitosti na kabelu, je velkou měrou vyváženo právě čistotou přednesu. Tu ocení zejména díky řadě detailů (které se ještě zlepší při provozu se zmíněnou aplikací) hráči počítačových her typu MMO.

Takže pro koho jsou? Pro audiofila, který potřebuje mít z praktických důvodů integrovaný mikrofon, pro toho, kdo si potrpí na dobrý zvuk a Bluetooth je pro něj sprosté slovo. Svoji cenu si při takovém použití snadno obhájí.